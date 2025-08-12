Електрически велосипед с колела без спици

Стартъп компанията Noll от Швеция представя своя нов електрически велосипед "Go", който преобръща традиционния дизайн с колела без спици. Въпреки че визуално концепцията е впечатляваща, тя носи със себе си и технически предизвикателства, които вече са довели до провал на подобна идея, например при модела Reevo на компанията Beno.

Технологии и иновации

Noll твърди, че е намерил решение на проблемите и предлага иновативни технологии. Моделът "Go" е оборудван с така нареченото „двойно задвижване“ – предполагаемо два двигателя, които осигуряват допълнителна мощност. Системата за педали също е необичайна: вместо директно предаване на мускулната сила, тя подава импулси към електронно контролираното задвижване, което работи на принципа "ride-by-wire", подобно на електрическите велосипеди.

Рамката на велосипеда е с класически диамантен дизайн, но с отличителни правоъгълни профили. Батерията е елегантно интегрирана в долната тръба. Най-впечатляваща е технологията на колелата – те се въртят свободно в джанти без спици, които са здраво закрепени към рамката.

Цена и наличност

Въпреки футуристичния си вид, Go е създаден за ежедневна употреба. Той разполага с калници, осветителна система, хидравлични спирачки, както и дисплей, интегриран в кормилото. Планирани са и допълнителни функции за свързаност чрез специално приложение.

Първоначално "Go" ще се предлага в лимитирана серия "Signature Edition" на амбициозна цена от около 7000 евро. Резервациите ще се приемат онлайн срещу такса от 250 евро, а доставките се очаква да започнат през 2026 година. Дали Noll ще успее да избегне грешките на своите предшественици, предстои да разберем.