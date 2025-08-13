Новини
Продуцентът на „Карибски пирати“ иска Джони Деп да се завърне за шестия филм

13 Август, 2025 11:45 474 2

"Мисля, че би го направил“, каза 81-годишният Джери Брукхаймър

Продуцентът на „Карибски пирати“ иска Джони Деп да се завърне за шестия филм - 1
Снимка: Shutterstock
Холивудският продуцент Джери Брукхаймър иска да види Джони Деп отново в ролята на легендарния капитан Джак Спароу в „Карибски пирати“. В интервю за Entertainment Weekly, публикувано на 12 август, 81-годишният продуцент разкри, че вече е разговарял с актьора за евентуален шести филм от франчайза.

Ако му хареса как е написана ролята, мисля, че ще го направи. Всичко опира до това, което е на страницата – както всички знаем,“ сподели Брукхаймър.

Деп, който днес е на 62, за пръв път влезе в образа на Джак Спароу през 2003 г. в оригиналния филм „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“. Следват още четири продължения: „Сандъкът на мъртвеца“ (2006), „На края на света“ (2007), „В непознати води“ (2011) и „Отмъщението на Салазар“ (2017). За дебютното си изпълнение в ролята Деп получи номинация за „Оскар“.

След съдебната му победа над Амбър Хърд през 2022 г., представители на актьора отрекоха твърдения, че той ще се завърне във франчайза. През юли 2023 г. обаче източник, близък до Деп, заяви, че завръщането е възможно.

През годините актьорът си партнираше с Орландо Блум и Кийра Найтли в първите три филма от поредицата, вдъхновени от едноименната атракция в „Дисниленд“.

Новите проекти на Деп

Джони Деп постепенно се завръща в киното. През 2023 г. той участва във френската драма „Жана Дю Бари“, а през юли 2024 г. в Лондон представи своя първи режисьорски филм от над 20 години – Modi: Three Days on the Wing of Madness. Предстои да го видим и в Day Drinker, където ще си партнира с Маделин Клайн и Пенелопе Крус – първият му проект с голям американски дистрибутор от 2018 г. насам.

През март 2024 г. Брукхаймър потвърди пред People, че студиото планира пълен рестарт на франчайза, както и отделен проект с Марго Роби, за който се говори от 2020 г. „Това са два различни филма. Искаме да направим и двата, а и Дисни също иска филма с Марго,“ каза продуцентът.

За рестарта Брукхаймър подчерта, че ако зависи от него, Деп би имал роля, тъй като именно той е създал образа на Джак Спароу: „Обичам го, той е добър приятел, изключителен артист и уникална личност. Капитан Джак не беше на страницата – това беше негово творение, вдъхновено от Пепе Льо Пю и Кийт Ричардс.“

Сценарият за рестарта се пише от Джеф Нейтънсън.

„Близо сме, но трябва да намерим перфектния сценарий. Работим по него и искаме филмът да се случи.“, заяви Брукхаймър.


  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Едва ли ще бъде същото. Трите части стигат!

    11:50 13.08.2025

  • 2 Кофти

    1 0 Отговор
    Тоша стана като Дързост и красота

    12:04 13.08.2025