Липсата на специализирана техника за гасене на пожари е голям проблем. Това заяви ръководителят програма "Гори" в природозащитна организация WWF Bulgaria Нели Дончева в ефира на Нова телевизия.
Трите ни адаптирани военни хеликоптера имат по-ниски капацитет и ефективност в сравнение с пожарните вертолети. Разликата е до 4-5 пъти - изсипват около 2 тона вода срещу 10 тона. Освен това времето за реакция при интензивен върхов горски пожар е ключово. Ако се вземат бързо мерки, имаме по-голям шанс да се справим със стихията. В миналото пожари е имало предимно през лятото, но вече започват през февруари, а има и в късната есен, посочи Дончева.
Според експерта по бедствия и аварии Атанас Кръстанов не е направено достатъчно за справяне с пожарите. "В момента са закупени 12 нови самолети в Гърция. Освен 90-те, които вече страната притежава. При една огнена стихия, чийто фронт е десетки километри, няма как пожарникарите на терен да се справят, колкото и да се стараят. Ако имахме два самолета със 7 до 10 тона вода товаропоносимост, щяха да улеснят гасенето", добави Кръстанов.
По думите му самолетите "Спартан" не са предназначени за пожарогасене, но може да се приспособят контейнери с вода. "Затова обаче трябва да се направят допълнителни разходи", каза още той.
Венцислав Станков от синдикат "Огнеборец" посочи, че тази година пожарният сезон е започнал няколко дни по-рано.
"Броят на огнищата е по-голям, сравнено с 2024 г. Над 280 000 дка са засегнатите от пламъците територии в България. 447 000 са били година по-рано, но като площ е доста голям размерът на щетите. През 2024 г. беше отпуснат финансов ресурс за закупуване на техника за гасене по въздух, но нещата не се случват толкова бързо - до 3 години ще имаме нови машини. С водоноски се доизгасяват локални пожари, където има по-голямо натрупване на торф. Основното пожарогасене е с автомобили ръчно на терен и по въздух при върхово горене", обясни Станков.
Той посочи, че през 2010 г. е било работено усилено по осигуряване на летателна техника, но не е постигнато нищо реално, а се е разчитало на механизма на ЕС за гражданска защита.
