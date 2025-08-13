Новини
Над 280 000 дка са засегнатите от пламъците територии в България

13 Август, 2025 11:37 462 11

При една огнена стихия, чийто фронт е десетки километри, няма как пожарникарите на терен да се справят, колкото и да се стараят. Ако имахме два самолета със 7 до 10 тона вода товаропоносимост, щяха да улеснят гасенето

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Липсата на специализирана техника за гасене на пожари е голям проблем. Това заяви ръководителят програма "Гори" в природозащитна организация WWF Bulgaria Нели Дончева в ефира на Нова телевизия.

Трите ни адаптирани военни хеликоптера имат по-ниски капацитет и ефективност в сравнение с пожарните вертолети. Разликата е до 4-5 пъти - изсипват около 2 тона вода срещу 10 тона. Освен това времето за реакция при интензивен върхов горски пожар е ключово. Ако се вземат бързо мерки, имаме по-голям шанс да се справим със стихията. В миналото пожари е имало предимно през лятото, но вече започват през февруари, а има и в късната есен, посочи Дончева.

Според експерта по бедствия и аварии Атанас Кръстанов не е направено достатъчно за справяне с пожарите. "В момента са закупени 12 нови самолети в Гърция. Освен 90-те, които вече страната притежава. При една огнена стихия, чийто фронт е десетки километри, няма как пожарникарите на терен да се справят, колкото и да се стараят. Ако имахме два самолета със 7 до 10 тона вода товаропоносимост, щяха да улеснят гасенето", добави Кръстанов.

По думите му самолетите "Спартан" не са предназначени за пожарогасене, но може да се приспособят контейнери с вода. "Затова обаче трябва да се направят допълнителни разходи", каза още той.

Венцислав Станков от синдикат "Огнеборец" посочи, че тази година пожарният сезон е започнал няколко дни по-рано.

"Броят на огнищата е по-голям, сравнено с 2024 г. Над 280 000 дка са засегнатите от пламъците територии в България. 447 000 са били година по-рано, но като площ е доста голям размерът на щетите. През 2024 г. беше отпуснат финансов ресурс за закупуване на техника за гасене по въздух, но нещата не се случват толкова бързо - до 3 години ще имаме нови машини. С водоноски се доизгасяват локални пожари, където има по-голямо натрупване на торф. Основното пожарогасене е с автомобили ръчно на терен и по въздух при върхово горене", обясни Станков.

Той посочи, че през 2010 г. е било работено усилено по осигуряване на летателна техника, но не е постигнато нищо реално, а се е разчитало на механизма на ЕС за гражданска защита.


  лошо

    Отговор
    да ходят да посадят нещо . защо ще палят нарочно .

    11:44 13.08.2025

  АКО ИМАХМЕ

    Отговор
    Ама нямаме. Евроатлантиците ни пратиха двуместни самолети с товароподемност няма и тон.

    11:52 13.08.2025

  Боруна Лом

    Отговор
    СЛЕДЕТЕ КОЙ ЩЕ СЛОЖИ ВОЛТАЙЦИ ВЪРХУ ИЗГОРЕНАТА ЗЕМЕ И ЗНАЙТЕ,ЧЕ Е СЪДЕЙСТВАЛ ДА СЕ СЛУЧИ ПОЖАРА!

    11:58 13.08.2025

  Феникс

    Отговор
    Гората я стопанисват турски фирми и обръчи от фирми, водата е дадена на концесия на френски и еврейски концерни! Това можеше да се очаква!

    12:00 13.08.2025

  оня с коня

    Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    12:02 13.08.2025

  Коце от Възраждане

    Отговор
    заплашваше преди 2 месеца по всички медии, че ще подпали територията!
    Защо още не е арестуван?

    12:04 13.08.2025

  Лост

    Отговор
    Демир баба казваше,че са по-малко,Джартов че са повече.Как да го попитаме Демир баба като сега говори,че се занимава с политика,а не сплетни?

    12:07 13.08.2025

  Пожар трябва да се ИЗГАСИ до край

    Отговор
    А не да се локализира да се гаси да се полива с вода изобщо странни думички.

    12:12 13.08.2025

  Дедо ви

    Отговор
    Без коментар, имаме гениални управляващи:
    България ще купува ледоразбивач за Дунав
    Страната ни кандидатства с 8 проекта за 391 млн. лв. по механизма "Свързана Европа"

    12:12 13.08.2025

  Иво2

    Отговор
    Шиши и Баце се ослушват,в Плевен няма вода а Тиквата спи в Бамкя

    12:14 13.08.2025

  Кадир Кадир

    Отговор
    Е ва се мам а им на горите.От едната страна пожари,от трите страни ДПС-то сече на поразия.

    12:17 13.08.2025

