ISW: Москва влияе на преговорите за Украйна с напредъка си на фронта

На 12 август руските сили продължиха да проникват в украинските отбранителни позиции на изток и североизток от Добропиле (северозападно от Покровск) със саботажни и разузнавателни групи. Все още не са успели да разположат подкрепления и вероятно ще се сблъскат с препятствия в опитите си да го направят. Украинският генерален щаб съобщи, че вече са унищожили някои от тези групи.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинската групировка "Днепър" наскоро съобщи, че руските сили постоянно променят тактиката и методите за разполагане на войски в посока Покровск и се възползват от численото превъзходство в човешката сила, за да проникнат в украинската отбрана с малки пехотни групи, въпреки че понасят големи загуби при тези нападения.

Руските блогъри, които често преувеличават напредъка, поставиха под въпрос способността да на армията се възползва от тактическото си предимсвтво и да укрепи позициите си.

Руски източник твърди, че мисиите за проникване са свързани със сериозни рискове, тъй като пехотата, далеч от фронта, може да получава доставки само чрез дронове, а основните сили не могат да поддържат изолирани групи за проникване.

Руският напредък в посока Покровск е най-скорошният резултат от над 17 месеца кампания. Трябва да се разглежда в контекста на значителните разходи за ресурси на руските сили за изтощаване на украинските сили в посока Покровск през последната година и половина.

Руски представители се опитват да използват успехите на фронта, за да повлияят на предстоящата среща на върха между САЩ и Русия в Аляска, но общата стратегическа цел е да пречупи волята на Украйна, Съединените щати и Европа, за да постигне дългогодишното искане на Русия за пълна капитулация на Украйна.

Русия не желае да прави компромиси и остава ангажирана с постигането на първоначалните си военни цели. Продължаващите препратки от страна на руските официални лица към "първопричината" на войната (която представители на Кремъл са определили като предполагаема дискриминация на Украйна срещу рускоезичните и разширяване на НАТО) са повторение на първоначалните военни искания на Русия от 2021 и 2022 г. за промени в политиката на отворени врати на НАТО и отстраняване на настоящото украинско правителство.

Русия често е използвала информационни кампании, които представят мащабните руски настъпления и победи на бойните полета като неизбежни, дори когато няма преговори на хоризонта.

Руските усилия да повлияят на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска е малко вероятно да бъдат успешни, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати няма да се стремят към споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна по време на срещата на върха.

Тръмп наскоро отбеляза, че Путин има за цел да завладее цяла Украйна - в съответствие с дългогодишната оценка на ISW.

Украинското разузнаване посочи, че Северна Корея наскоро е разположила 11 000 войници, за да улесни военните усилия на Русия в Украйна. Това допълнително демонстрира ангажимента на Русия да се опре на своите антизападни партньори, за да удължи войната в Украйна. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 12 август, че на руски тренировъчни полигони, разположени предимно в Западна Русия, включително в Курска област, има приблизително 11 000 севернокорейски войници.