На 12 август руските сили продължиха да проникват в украинските отбранителни позиции на изток и североизток от Добропиле (северозападно от Покровск) със саботажни и разузнавателни групи. Все още не са успели да разположат подкрепления и вероятно ще се сблъскат с препятствия в опитите си да го направят. Украинският генерален щаб съобщи, че вече са унищожили някои от тези групи.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Украинската групировка "Днепър" наскоро съобщи, че руските сили постоянно променят тактиката и методите за разполагане на войски в посока Покровск и се възползват от численото превъзходство в човешката сила, за да проникнат в украинската отбрана с малки пехотни групи, въпреки че понасят големи загуби при тези нападения.
Руските блогъри, които често преувеличават напредъка, поставиха под въпрос способността да на армията се възползва от тактическото си предимсвтво и да укрепи позициите си.
Руски източник твърди, че мисиите за проникване са свързани със сериозни рискове, тъй като пехотата, далеч от фронта, може да получава доставки само чрез дронове, а основните сили не могат да поддържат изолирани групи за проникване.
Руският напредък в посока Покровск е най-скорошният резултат от над 17 месеца кампания. Трябва да се разглежда в контекста на значителните разходи за ресурси на руските сили за изтощаване на украинските сили в посока Покровск през последната година и половина.
Руски представители се опитват да използват успехите на фронта, за да повлияят на предстоящата среща на върха между САЩ и Русия в Аляска, но общата стратегическа цел е да пречупи волята на Украйна, Съединените щати и Европа, за да постигне дългогодишното искане на Русия за пълна капитулация на Украйна.
Русия не желае да прави компромиси и остава ангажирана с постигането на първоначалните си военни цели. Продължаващите препратки от страна на руските официални лица към "първопричината" на войната (която представители на Кремъл са определили като предполагаема дискриминация на Украйна срещу рускоезичните и разширяване на НАТО) са повторение на първоначалните военни искания на Русия от 2021 и 2022 г. за промени в политиката на отворени врати на НАТО и отстраняване на настоящото украинско правителство.
Русия често е използвала информационни кампании, които представят мащабните руски настъпления и победи на бойните полета като неизбежни, дори когато няма преговори на хоризонта.
Руските усилия да повлияят на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска е малко вероятно да бъдат успешни, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати няма да се стремят към споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна по време на срещата на върха.
Тръмп наскоро отбеляза, че Путин има за цел да завладее цяла Украйна - в съответствие с дългогодишната оценка на ISW.
Украинското разузнаване посочи, че Северна Корея наскоро е разположила 11 000 войници, за да улесни военните усилия на Русия в Украйна. Това допълнително демонстрира ангажимента на Русия да се опре на своите антизападни партньори, за да удължи войната в Украйна. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 12 август, че на руски тренировъчни полигони, разположени предимно в Западна Русия, включително в Курска област, има приблизително 11 000 севернокорейски войници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Някой
Щото не могат!
Коментиран от #18
07:21 13.08.2025
3 Злобното Джуджи
07:27 13.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
Коментиран от #51
07:31 13.08.2025
6 Шопо
07:32 13.08.2025
7 Какви
07:32 13.08.2025
8 Ццц
07:33 13.08.2025
9 Чакай сега
07:35 13.08.2025
10 Чакай сега
07:35 13.08.2025
11 Хвърчат трътки и перушина
Въздушно разузнаване записа движението на вражески бронирани транспортери и хора и оперативно атакува цели с дронове и артилерия...
Коментиран от #33
07:36 13.08.2025
12 Ксанибa
07:37 13.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факти
07:38 13.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
07:42 13.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Някой":Украйна не е държава а територия, руска територия.
07:44 13.08.2025
19 БгТопИдиот🇧🇬
07:44 13.08.2025
20 Истината
07:45 13.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Злобното Джуджи
До коментар #17 от "БгТопИдиот🇧🇬":Ами гледам горе снимката и убий ме, не мога разбера кво правят тия руснаци пред тая празна врата и гуми ? 😁
Коментиран от #30
07:47 13.08.2025
23 Българка 😺-Маца
07:48 13.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 az СВО Победа80
За тази цел група журналисти от чуждестранни медии са били доставени в град Чугуев в Харковска област с автомобили на СБУ в понеделник, 11 август, под прикритието на „подготовка на поредица от репортажи за жителите на града във фронтовата зона“.
Непосредствено преди срещата на върха в петък, украинските въоръжени сили са планирали провокационен удар с помощта на безпилотни летателни апарати и ракети по един от гъсто населените жилищни райони или болница с голям брой жертви сред цивилното население, който трябва незабавно да бъде „зафиксиран“ от привлечените западни журналисти.
В резултат на провокацията на киевския режим, цялата отговорност за удара и жертвите сред цивилното население ще бъде хвурлено върху въоръжените сили на РФ, за да се създаде негативен медиен фон в опит за срив на руско-американското сътрудничество по уреждането на конфликта в Украйна.
Провокации са възможни и в други населени места, контролирани от киевския режим.
07:52 13.08.2025
26 Дълбоко Виждащ
07:52 13.08.2025
27 Механик
Разбрах още, че руснаците си менят тактиката, а това никак не се харесва на ИСВ. Разбира се, разбрах и че руснаците понасят огромни загуби, ама не ми стана ясно дали ИСВ одобрява това или не го одобрява.
п.п.
Я кажете сега по какъв повод е статията? Щото такива статии излизат обикновенно, когато някое "малко село с две къщи" е изгубило стратегическото си значение.
Да не е паднал Покровск, а ?
Коментиран от #32
07:52 13.08.2025
28 Галина Събева
Коментиран от #31
07:54 13.08.2025
29 Кака Радка
07:56 13.08.2025
30 Факти
До коментар #22 от "Злобното Джуджи":Търсят те 🦄🌈 да ти сменят пола отново!😉
07:58 13.08.2025
31 Механик
До коментар #28 от "Галина Събева":Да, мъчат се козячетата в последно време, ама то е в името на демокрацията.
Но нищо. Малко им остана. Още малко и после ще ги пратим на почивка в спа-център Белене и санаториума на кариерата край Ловеч.
Там под опитните ръце на терапевтите бай Газдов и компания, ще си починат хубавичко.
Коментиран от #36
07:58 13.08.2025
32 Факт
До коментар #27 от "Механик":Поводът за статията е във в.,,Фигаро" -За първи път руснаците правят 20 км пробив в дълбочина,пада дори новопостроената отбранителна линия след Покровск.Френски,военни анализатори пишат,че с Покровск е приключено и руснаците излизат на оперативен простор.
07:58 13.08.2025
33 ТехноЛог
До коментар #11 от "Хвърчат трътки и перушина":Докато коментираш ,една значителна част от бригадата Спартан излита през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max Pro,разположени по цялата линия на съприкосновение .Заложете на германското качество с традиция още от 1943 г. !
Коментиран от #41
08:00 13.08.2025
34 Я пък тоя
Загубих си времето да чета нещо безсмислено.
08:01 13.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 стоян георгиев
До коментар #31 от "Механик":Аз съм си резервирал ВИП апартамент .
08:02 13.08.2025
37 Херлок Шолмс
08:03 13.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Механик
08:09 13.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хвърчат трътки и перушина
До коментар #33 от "ТехноЛог":Това се случва само в сънищата ти. Истината е на обратния полюс.
Коментиран от #47
08:10 13.08.2025
42 Механик
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Начи, руснаците не стават за войници, ама ревете че ви бият? Че кой ви бие тогава?
Ако ви бият тия дето не стават за войници, то какви ли неможачи трябва да сте вие??
п.п.
Всеки път когато решиш да напишеш дежурната си реплика се опитай преди това да си отговаряш на тия въпроси.
Коментиран от #48
08:12 13.08.2025
43 ЗАРЪКИТЕ НА УРСУЛА
Коментиран от #44
08:12 13.08.2025
44 Механик
До коментар #43 от "ЗАРЪКИТЕ НА УРСУЛА":По-скоро това е "плана за победата" дето го измисли Зеленски и дето ходи по цял свят да излага и пояснява подробности относно тоя план. И западналите от коалицията на же-ЛАЕЩИТЕ му пляскаха.
Коментиран от #50
08:15 13.08.2025
45 Броутро
Как спахте ???!
Сънувахте ли Аляска ???!
08:16 13.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цеко
До коментар #41 от "Хвърчат трътки и перушина":Много руснаци умряха.Много нещо.И още много ще умрат.Зс половин Донбас умряха хорицата.
08:18 13.08.2025
48 Начин глей ся
До коментар #42 от "Механик":Жертви 1:10 в"полза" на ватенките"Та кой кого бие?Мммм?
08:20 13.08.2025
49 болгарин..
До коментар #40 от "Внимание":Айде и днеска вперьод-още 50 км.в покровске и гледай какво ще стане в анкоридже..ну я пошоль в берьозку за столичную с томатном сосе и будеть тости с парней..за здоровье вове..
08:21 13.08.2025
50 Я пък тоя
До коментар #44 от "Механик":Механик, да знаете какво стана с коалицията на желаещите?
Нещо ми изчезнаха, да не би вече да са НЕжелаещи?
08:29 13.08.2025
51 Лука
До коментар #5 от "Факти":Фактите не са верни.русия ни донесе само беди. Още от 1945г започна избиване на интелигенцията след това /народния съд/изпратихме три армии българи да се бият на фронта да помагат на русия те ни обявиха война за рипарации и да ги храним..Икономиката по руски модел е на недостиг/часахме да си купим коли печки хладилници и др/.Накрая фалира държавата 1989г
08:34 13.08.2025