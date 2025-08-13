Новини
ISW: Москва влияе на преговорите за Украйна с напредъка си на фронта
  Тема: Украйна

ISW: Москва влияе на преговорите за Украйна с напредъка си на фронта

13 Август, 2025 07:14 1 519 51

  • русия-
  • украйна-
  • аляска-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Русия често е използвала информационни кампании, които представят мащабните руски настъпления и победи на бойните полета като неизбежни, дори когато няма преговори на хоризонта

ISW: Москва влияе на преговорите за Украйна с напредъка си на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

На 12 август руските сили продължиха да проникват в украинските отбранителни позиции на изток и североизток от Добропиле (северозападно от Покровск) със саботажни и разузнавателни групи. Все още не са успели да разположат подкрепления и вероятно ще се сблъскат с препятствия в опитите си да го направят. Украинският генерален щаб съобщи, че вече са унищожили някои от тези групи.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Украинската групировка "Днепър" наскоро съобщи, че руските сили постоянно променят тактиката и методите за разполагане на войски в посока Покровск и се възползват от численото превъзходство в човешката сила, за да проникнат в украинската отбрана с малки пехотни групи, въпреки че понасят големи загуби при тези нападения.

Руските блогъри, които често преувеличават напредъка, поставиха под въпрос способността да на армията се възползва от тактическото си предимсвтво и да укрепи позициите си.

Руски източник твърди, че мисиите за проникване са свързани със сериозни рискове, тъй като пехотата, далеч от фронта, може да получава доставки само чрез дронове, а основните сили не могат да поддържат изолирани групи за проникване.

Руският напредък в посока Покровск е най-скорошният резултат от над 17 месеца кампания. Трябва да се разглежда в контекста на значителните разходи за ресурси на руските сили за изтощаване на украинските сили в посока Покровск през последната година и половина.

Руски представители се опитват да използват успехите на фронта, за да повлияят на предстоящата среща на върха между САЩ и Русия в Аляска, но общата стратегическа цел е да пречупи волята на Украйна, Съединените щати и Европа, за да постигне дългогодишното искане на Русия за пълна капитулация на Украйна.

Русия не желае да прави компромиси и остава ангажирана с постигането на първоначалните си военни цели. Продължаващите препратки от страна на руските официални лица към "първопричината" на войната (която представители на Кремъл са определили като предполагаема дискриминация на Украйна срещу рускоезичните и разширяване на НАТО) са повторение на първоначалните военни искания на Русия от 2021 и 2022 г. за промени в политиката на отворени врати на НАТО и отстраняване на настоящото украинско правителство.

Русия често е използвала информационни кампании, които представят мащабните руски настъпления и победи на бойните полета като неизбежни, дори когато няма преговори на хоризонта.

Руските усилия да повлияят на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска е малко вероятно да бъдат успешни, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Съединените щати няма да се стремят към споразумение между САЩ и Русия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна по време на срещата на върха.

Тръмп наскоро отбеляза, че Путин има за цел да завладее цяла Украйна - в съответствие с дългогодишната оценка на ISW.

Украинското разузнаване посочи, че Северна Корея наскоро е разположила 11 000 войници, за да улесни военните усилия на Русия в Украйна. Това допълнително демонстрира ангажимента на Русия да се опре на своите антизападни партньори, за да удължи войната в Украйна. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 12 август, че на руски тренировъчни полигони, разположени предимно в Западна Русия, включително в Курска област, има приблизително 11 000 севернокорейски войници.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 21 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    52 0 Отговор
    Може, влияе. Що украинците не влияят така?
    Щото не могат!

    Коментиран от #18

    07:21 13.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    4 42 Отговор
    Напредъка на Москва беше особено осезателен 2023г, когато руснаците рязко и внезапно изоставиха Херсон, Изюм, Красни Лиман и половин Украйна.

    07:27 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    41 4 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #51

    07:31 13.08.2025

  • 6 Шопо

    49 1 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    07:32 13.08.2025

  • 7 Какви

    20 2 Отговор
    Преговори, какви пет лева?!? Хората ще ходят да риболов и ще цъкнат едно голфче.

    07:32 13.08.2025

  • 8 Ццц

    36 1 Отговор
    По отнашение на горния главобол и как Русия оказва натиск с офанзивата си, Дрогираният и временно изпълняващ функцията главатар на Украйна трябва да изхленчи: "Ей, това е моя реплика, трябваше аз да я кажа". Нали за това отидоха толкова милиарди? Украйна да бъде силна на преговорите. 🤣

    07:33 13.08.2025

  • 9 Чакай сега

    33 0 Отговор
    Ма какъв напредък бе--нали вчера Киев каза ще отрича руското инфо за напредък и че руснаците лъжат....?!?!?

    07:35 13.08.2025

  • 10 Чакай сега

    22 0 Отговор
    Ма какъв напредък бе--нали вчера Киев каза ще отрича руското инфо за напредък и че руснаците лъжат....?!?!?

    07:35 13.08.2025

  • 11 Хвърчат трътки и перушина

    0 30 Отговор
    ⚡ В Покровско направление членове на бригадата „Спартан“ на Националната гвардия на Украйна предотвратиха руската атака.
    Въздушно разузнаване записа движението на вражески бронирани транспортери и хора и оперативно атакува цели с дронове и артилерия...

    Коментиран от #33

    07:36 13.08.2025

  • 12 Ксанибa

    27 1 Отговор
    Императора ви разката номамата бандерази

    07:37 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    2 27 Отговор
    Две години боеве за Покровск били напредък на фронта. От пролетта на 2022 г. не са превзели нищо и буксуват в Донбас. Година мина и не са успели да изтласкат напълно ВСУ от Курска област.

    07:38 13.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    31 0 Отговор
    Ако, напишеш истината във факти те изтриват веднага ! Явно, затова сме на 112 място по свобода на словото в бедна, ограбена, изчезваща България!

    07:42 13.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Град Козлодуй

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:44 13.08.2025

  • 19 БгТопИдиот🇧🇬

    22 2 Отговор
    ИМПЕРАТОРА занули "великото" МАТЮ+ пудели.

    07:44 13.08.2025

  • 20 Истината

    1 20 Отговор
    Русия е един блъф. Празни приказки без никакво покритие.

    07:45 13.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Злобното Джуджи

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Ами гледам горе снимката и убий ме, не мога разбера кво правят тия руснаци пред тая празна врата и гуми ? 😁

    Коментиран от #30

    07:47 13.08.2025

  • 23 Българка 😺-Маца

    13 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:48 13.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа80

    12 1 Отговор
    Според наличната информация, получена по няколко канала, киевският режим подготвя провокация, в опит да провали руско-американските преговори, насрочени за 15 август.

    За тази цел група журналисти от чуждестранни медии са били доставени в град Чугуев в Харковска област с автомобили на СБУ в понеделник, 11 август, под прикритието на „подготовка на поредица от репортажи за жителите на града във фронтовата зона“.

    Непосредствено преди срещата на върха в петък, украинските въоръжени сили са планирали провокационен удар с помощта на безпилотни летателни апарати и ракети по един от гъсто населените жилищни райони или болница с голям брой жертви сред цивилното население, който трябва незабавно да бъде „зафиксиран“ от привлечените западни журналисти.

    В резултат на провокацията на киевския режим, цялата отговорност за удара и жертвите сред цивилното население ще бъде хвурлено върху въоръжените сили на РФ, за да се създаде негативен медиен фон в опит за срив на руско-американското сътрудничество по уреждането на конфликта в Украйна.

    Провокации са възможни и в други населени места, контролирани от киевския режим.

    07:52 13.08.2025

  • 26 Дълбоко Виждащ

    16 0 Отговор
    Абе кво стана с Перемогата ,Контранаступа ,кафето в Крим ,нанасянето на стратегическо поражение на Русия и преговорите от позиция на силата ?

    07:52 13.08.2025

  • 27 Механик

    16 1 Отговор
    Oт статията разбрах, че руснаците напредват когато има преговори, ама и да няма преговори те пак напредват.
    Разбрах още, че руснаците си менят тактиката, а това никак не се харесва на ИСВ. Разбира се, разбрах и че руснаците понасят огромни загуби, ама не ми стана ясно дали ИСВ одобрява това или не го одобрява.
    п.п.
    Я кажете сега по какъв повод е статията? Щото такива статии излизат обикновенно, когато някое "малко село с две къщи" е изгубило стратегическото си значение.
    Да не е паднал Покровск, а ?

    Коментиран от #32

    07:52 13.08.2025

  • 28 Галина Събева

    9 1 Отговор
    Край нямат мъките козяшки жълтопаветни .

    Коментиран от #31

    07:54 13.08.2025

  • 29 Кака Радка

    8 0 Отговор
    А на нас от селския пенсионерски клуб ,кметът вече две лета ни обещава да ни води на 5дневна екскурзия в украински Крим .Явно и това лято няма да е...

    07:56 13.08.2025

  • 30 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Злобното Джуджи":

    Търсят те 🦄🌈 да ти сменят пола отново!😉

    07:58 13.08.2025

  • 31 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Галина Събева":

    Да, мъчат се козячетата в последно време, ама то е в името на демокрацията.
    Но нищо. Малко им остана. Още малко и после ще ги пратим на почивка в спа-център Белене и санаториума на кариерата край Ловеч.
    Там под опитните ръце на терапевтите бай Газдов и компания, ще си починат хубавичко.

    Коментиран от #36

    07:58 13.08.2025

  • 32 Факт

    11 1 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Поводът за статията е във в.,,Фигаро" -За първи път руснаците правят 20 км пробив в дълбочина,пада дори новопостроената отбранителна линия след Покровск.Френски,военни анализатори пишат,че с Покровск е приключено и руснаците излизат на оперативен простор.

    07:58 13.08.2025

  • 33 ТехноЛог

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хвърчат трътки и перушина":

    Докато коментираш ,една значителна част от бригадата Спартан излита през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max Pro,разположени по цялата линия на съприкосновение .Заложете на германското качество с традиция още от 1943 г. !

    Коментиран от #41

    08:00 13.08.2025

  • 34 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Дрън - дрън и нищо!
    Загубих си времето да чета нещо безсмислено.

    08:01 13.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Аз съм си резервирал ВИП апартамент .

    08:02 13.08.2025

  • 37 Херлок Шолмс

    10 1 Отговор
    Въпросът е защо "лошите "руснаци продължават да настъпват ?

    08:03 13.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Механик

    5 0 Отговор
    Дали до довечера ще ни кажете истината за положението в Покровск или ще трябва да изчакаме една-две седмици все пак??

    08:09 13.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хвърчат трътки и перушина

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "ТехноЛог":

    Това се случва само в сънищата ти. Истината е на обратния полюс.

    Коментиран от #47

    08:10 13.08.2025

  • 42 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Начи, руснаците не стават за войници, ама ревете че ви бият? Че кой ви бие тогава?
    Ако ви бият тия дето не стават за войници, то какви ли неможачи трябва да сте вие??
    п.п.
    Всеки път когато решиш да напишеш дежурната си реплика се опитай преди това да си отговаряш на тия въпроси.

    Коментиран от #48

    08:12 13.08.2025

  • 43 ЗАРЪКИТЕ НА УРСУЛА

    5 0 Отговор
    МИР ЧРЕЗ СИЛА. Явно Путин се е вслушал.

    Коментиран от #44

    08:12 13.08.2025

  • 44 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "ЗАРЪКИТЕ НА УРСУЛА":

    По-скоро това е "плана за победата" дето го измисли Зеленски и дето ходи по цял свят да излага и пояснява подробности относно тоя план. И западналите от коалицията на же-ЛАЕЩИТЕ му пляскаха.

    Коментиран от #50

    08:15 13.08.2025

  • 45 Броутро

    2 0 Отговор
    проусръински бУУУ.....клУци

    Как спахте ???!

    Сънувахте ли Аляска ???!

    08:16 13.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цеко

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хвърчат трътки и перушина":

    Много руснаци умряха.Много нещо.И още много ще умрат.Зс половин Донбас умряха хорицата.

    08:18 13.08.2025

  • 48 Начин глей ся

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Жертви 1:10 в"полза" на ватенките"Та кой кого бие?Мммм?

    08:20 13.08.2025

  • 49 болгарин..

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Внимание":

    Айде и днеска вперьод-още 50 км.в покровске и гледай какво ще стане в анкоридже..ну я пошоль в берьозку за столичную с томатном сосе и будеть тости с парней..за здоровье вове..

    08:21 13.08.2025

  • 50 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Механик, да знаете какво стана с коалицията на желаещите?
    Нещо ми изчезнаха, да не би вече да са НЕжелаещи?

    08:29 13.08.2025

  • 51 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Фактите не са верни.русия ни донесе само беди. Още от 1945г започна избиване на интелигенцията след това /народния съд/изпратихме три армии българи да се бият на фронта да помагат на русия те ни обявиха война за рипарации и да ги храним..Икономиката по руски модел е на недостиг/часахме да си купим коли печки хладилници и др/.Накрая фалира държавата 1989г

    08:34 13.08.2025

