Тунел „Железница“ се бори за престижна награда от ЕК

Проектът за изграждане на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ е класиран сред 25-те финалисти в конкурса за най-добри европейски проекти на Европейската комисия - REGIOSTARS 2025, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. АПИ отбелязва, че той е сред петте проекта, достигащи до последна фаза в надпреварата в категория „Свързана Европа“, уточни dariknews.bg.

Общият брой на кандидатурите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС, като България се включва в надпреварата със 17 предложения. Определените за последна фаза проекти са оценявани от жури, определено от Европейската комисия.

АПИ припомня, че тунел „Железница“ е с дължина около 2 км и е с две отделни тръби за движение. Съоръжението е с всички системи за безопасност, енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Между тръбите има четири напречни връзки за пешеходци и още две за автомобили, по които могат да минават линейки, пожарни и други специализирани машини. В случай на пътен инцидент или затваряне на една от тръбите те ще се използват за безопасно извеждане на пътниците, посочват още от пътната агенция.

В обхвата на проекта е изградена и площадка за хеликоптери, която може да се използва както за медицински хеликоптери, така и при инциденти, планински спасителни операции и др. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи проекта по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе в средата на октомври 2025 г. в Брюксел. На база оценките на журито, победителите в съответната категория ще бъдат обявени на официална церемония, посветена на REGIOSTARS 2025, която ще се проведе на 15 октомври.

Наградата на публиката ще се определи чрез гласуване на интернет страницата на конкурса – REGIOSTARS awards, което ще започне на 2 септември 2025 г.