Новини
България »
Тунел „Железница“ се бори за престижна награда от ЕК

Тунел „Железница“ се бори за престижна награда от ЕК

13 Август, 2025 11:41 496 4

  • железница-
  • тунел-
  • награда-
  • инфраструктура-
  • инфраструктурни проекти-
  • ек-
  • ес

Общият брой на кандидатурите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС

Тунел „Железница“ се бори за престижна награда от ЕК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Проектът за изграждане на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ е класиран сред 25-те финалисти в конкурса за най-добри европейски проекти на Европейската комисия - REGIOSTARS 2025, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. АПИ отбелязва, че той е сред петте проекта, достигащи до последна фаза в надпреварата в категория „Свързана Европа“, уточни dariknews.bg.

Общият брой на кандидатурите в конкурса е 266 от всички държави-членки на ЕС, като България се включва в надпреварата със 17 предложения. Определените за последна фаза проекти са оценявани от жури, определено от Европейската комисия.

АПИ припомня, че тунел „Железница“ е с дължина около 2 км и е с две отделни тръби за движение. Съоръжението е с всички системи за безопасност, енергоефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, интелигентна система за управление на трафика, аварийни SOS кабини, електронна система за контрол на достъпа и т. н. Между тръбите има четири напречни връзки за пешеходци и още две за автомобили, по които могат да минават линейки, пожарни и други специализирани машини. В случай на пътен инцидент или затваряне на една от тръбите те ще се използват за безопасно извеждане на пътниците, посочват още от пътната агенция.

В обхвата на проекта е изградена и площадка за хеликоптери, която може да се използва както за медицински хеликоптери, така и при инциденти, планински спасителни операции и др. Проектът е реализиран със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи проекта по време на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе в средата на октомври 2025 г. в Брюксел. На база оценките на журито, победителите в съответната категория ще бъдат обявени на официална церемония, посветена на REGIOSTARS 2025, която ще се проведе на 15 октомври.

Наградата на публиката ще се определи чрез гласуване на интернет страницата на конкурса – REGIOSTARS awards, което ще започне на 2 септември 2025 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 0 Отговор
    И колко са стрували на европейските данъкоплатци тези Бокови 1км тръби ?

    11:47 13.08.2025

  • 2 Гласове от зайчарника в Банкя

    5 0 Отговор
    Много койни изкопаха за Бацо там😉

    11:49 13.08.2025

  • 3 Явора

    0 0 Отговор
    Колко години го чакахмв този тунел само....

    11:52 13.08.2025

  • 4 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Престижна класация - признание за професионализма на авторите на проекта, остава да.. ще се ползва някога понякога...

    11:54 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове