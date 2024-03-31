Koлĸo щe cтpyвa нaй-cĸъпaтa aвтoмaгиcтpaлa в Pycия

Новини от фронта: Руската армия трябва да превземе само още две села, за да влезе в оперативно пространство край Авдеевка

На Русия ѝ остава да превземе две села край Авдеевка, за да влезе в оперативното пространство, пише анализаторът на BILD Юлиан Рьопке. Според него ...