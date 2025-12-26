Признаването на Сомалиленд от Израел предизвика международно недоволство

Външните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути изразиха днес категорично несъгласие с решението на Израел да признае отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В изявление на египетското външно министерство се посочва, че по време на телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и неговите колеги от трите държави е било потвърдено „отхвърлянето и осъждането“ на израелското признаване. Министрите подчертаха пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия.

В същото време президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи определи решението на Израел като „исторически момент“. Той приветства обявеното от израелския премиер Бенямин Нетаняху признаване на самопровъзгласилата се република, която досега не е била призната от нито една друга държава, отбелязва Франс прес.

„Този етап поставя началото на стратегическо партньорство, което ще насърчи взаимните интереси, ще укрепи регионалния мир и сигурност и ще донесе ползи за всички страни“, написа Абдулахи в социалната мрежа „Екс“.

Република Сомалиленд, с площ около 175 000 квадратни километра - приблизително колкото Англия - се намира в северозападната част на Сомалия. Регионът едностранно обяви независимост през 1991 г. и оттогава функционира отделно, със собствена валута, армия и полиция. В сравнение със Сомалия, която е засегната от ислямисткото въстание на групировката „Аш Шабаб“ и продължителни политически кризи, Сомалиленд се отличава с относителна стабилност, посочва АФП.