Осъдиха Израел за признаването на Сомалиленд за независима държава

Външните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха днес признаването от Израел на отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава, предаде Ройтерс.
"Министрите потвърдиха своето отхвърляне и осъждане на признаването от Израел на региона Сомалиленд за независима държава, подчертавайки пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия", посочи в изявление египетското външно министерство след телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и колегите му от Сомалия, Турция и Джибути.
Президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи приветства като "историческия момент" обявеното днес от израелския премиер Бенямин Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република, която се отцепи от Сомалия и досега не беше призната от никоя друга държава, посочва Франс прес.
"Този етап бележи началото на стратегическо партньорство, което насърчава взаимните интереси, укрепва регионалния мир и сигурност и носи ползи за всички заинтересовани страни", написа Абдулахи в "Екс".
С площ приблизително колкото Англия (175 000 кв. км), намираща се в северозападния край на Сомалия, Република Сомалиленд едностранно обяви независимостта си през 1991 г. Оттогава тя функционира независимо, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, разтърсвана от ислямисткото въстание на шебабите и хроничните политически конфликти, отбелязва АФП.
По-рано днес Израел официално призна отцепническия регион Сомалиленд за „независима и суверенна държава“, съобщава канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитирана от световните агенции.
С това Израел става първата страна в света, предприела подобна стъпка.
Съвместна декларация са подписали Нетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи. В документа се посочва, че признанието „съответства на духа на Авраамовите споразумения“, инициирани от американския президент Доналд Тръмп.
Израел планира незабавно да засили отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката.
Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. регионът едностранно обявява независимост, но до момента не е получил международно признание.
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Създаден е с Резолюция 181 на Общото събрание на ООН от 29 ноември 1947 г., която препоръчва разделянето на територията Палестина на арабска и еврейска държава, което води до обявяването на независимостта на Израел на 14 май 1948 г.
Две неща са сигурни - в Сомалиленд ще има прясна вода и военна база.
🇵🇸🇵🇸🇵🇸
