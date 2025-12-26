Новини
Осъдиха Израел за признаването на Сомалиленд за независима държава

26 Декември, 2025 17:36, обновена 26 Декември, 2025 19:15 2 017 18

Еврейската страна първа в света призна официално суверенитета на територията

Външните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха днес признаването от Израел на отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава, предаде Ройтерс.

"Министрите потвърдиха своето отхвърляне и осъждане на признаването от Израел на региона Сомалиленд за независима държава, подчертавайки пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия", посочи в изявление египетското външно министерство след телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и колегите му от Сомалия, Турция и Джибути.

Президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи приветства като "историческия момент" обявеното днес от израелския премиер Бенямин Нетаняху признаване на тази самопровъзгласила се република, която се отцепи от Сомалия и досега не беше призната от никоя друга държава, посочва Франс прес.

"Този етап бележи началото на стратегическо партньорство, което насърчава взаимните интереси, укрепва регионалния мир и сигурност и носи ползи за всички заинтересовани страни", написа Абдулахи в "Екс".

С площ приблизително колкото Англия (175 000 кв. км), намираща се в северозападния край на Сомалия, Република Сомалиленд едностранно обяви независимостта си през 1991 г. Оттогава тя функционира независимо, със собствена валута, армия и полиция, и се отличава с относителна стабилност в сравнение със Сомалия, разтърсвана от ислямисткото въстание на шебабите и хроничните политически конфликти, отбелязва АФП.

По-рано днес Израел официално призна отцепническия регион Сомалиленд за „независима и суверенна държава“, съобщава канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитирана от световните агенции.

С това Израел става първата страна в света, предприела подобна стъпка.

Съвместна декларация са подписали Нетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи. В документа се посочва, че признанието „съответства на духа на Авраамовите споразумения“, инициирани от американския президент Доналд Тръмп.

Израел планира незабавно да засили отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката.

Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. регионът едностранно обявява независимост, но до момента не е получил международно признание.


  • 1 Kaлпазанин

    24 8 Отговор
    До обед тъпотията ,след обед простотията .а исрахел кой го е признал и създал

    Коментиран от #7

    17:41 26.12.2025

  • 2 Хахахаха

    17 4 Отговор
    Намерили си съюзници!😂😂😂 Също като бивша украйна!😂😂😂

    17:44 26.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    18 2 Отговор
    Да не са сомалийските макета това?

    17:46 26.12.2025

  • 4 ха-ха

    22 3 Отговор
    Някой беше ли чувал за Сомалиленд досега ?! Едва ли ....

    17:46 26.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сега и Сомалия

    11 8 Отговор
    Ще подкарат чфутите

    17:53 26.12.2025

  • 7 историк

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Създаден е с Резолюция 181 на Общото събрание на ООН от 29 ноември 1947 г., която препоръчва разделянето на територията Палестина на арабска и еврейска държава, което води до обявяването на независимостта на Израел на 14 май 1948 г.

    Две неща са сигурни - в Сомалиленд ще има прясна вода и военна база.

    17:54 26.12.2025

  • 8 Тяка е когато

    11 4 Отговор
    Кратуната ти е пълна с израелски пастет

    17:54 26.12.2025

  • 9 Намира се

    9 0 Отговор
    на брега на залива Аден, а не на Червено море!!

    17:55 26.12.2025

  • 10 Да се изнасят веднага ционистите

    9 5 Отговор
    Ама на подскоци към Сомалиленд

    17:59 26.12.2025

  • 11 Да се чете

    9 2 Отговор
    Това "канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху" като психиатрията

    18:01 26.12.2025

  • 12 стоян

    5 8 Отговор
    Другарите путинофили сигурно забравиха че преди десетина дена там в Сомалия падна един рузки самолет с оръжия помощ за терористите подкрепяни от путин

    18:07 26.12.2025

  • 13 Сумут

    10 6 Отговор
    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
    🇵🇸🇵🇸🇵🇸

    18:10 26.12.2025

  • 14 И нашите малко на брой евреи

    8 5 Отговор
    На самолета и към Сомалиленд. Безплатно! После и атлантенцата

    18:11 26.12.2025

  • 15 Абе

    8 6 Отговор
    Тия ционисти играят с огъня но ще си намерят скоро майстора

    18:30 26.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Явно нема нищо за крадене

    4 2 Отговор
    Що израил ги признал за държава

    18:53 26.12.2025

  • 18 Дж. Борн

    0 0 Отговор
    Браво! Ето така се създава империя. След като пое контрола в централна Европа и тотално превзе мидъл ист, с това начинание Израел обсебва и червено море. Радвам се, че съм свидетел на зараждането на левантийската империя. (Амен) Успех и само така!

    19:46 26.12.2025