Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Жалко за Беларус, че предава суверенитета си на руснаците. Минск трябва да спре с тези игри
  Тема: Украйна

Зеленски: Жалко за Беларус, че предава суверенитета си на руснаците. Минск трябва да спре с тези игри

27 Декември, 2025 05:38, обновена 27 Декември, 2025 05:42 886 19

  • зеленски-
  • беларус-
  • русия

Украинският президент направи изявление след среща с военното ръководство на страната

Зеленски: Жалко за Беларус, че предава суверенитета си на руснаците. Минск трябва да спре с тези игри - 1
Александър Лукашенко, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА и БТА.

Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.

„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.

Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.

Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.

„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.

В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.

Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 5 Отговор
    През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна. Нареди ни да сме "многоходови" и да не целим нелигитмни цели. Често ще ме виждате по западните телевизии да мънкам за легитимни цели в Украйна. Така намалям удара с издирването ми в 133 държави по света.

    Коментиран от #8

    05:43 27.12.2025

  • 2 Муахахаха 🙈🙈🙈

    5 2 Отговор
    Няма друг Президент на света издирван в толкова много държави по света.

    Коментиран от #17

    05:44 27.12.2025

  • 3 Адвокат по човешки права

    2 13 Отговор
    Пуслерчето с токчетата докога ще се крие от международното право?

    Коментиран от #4

    05:45 27.12.2025

  • 4 Асен Генов

    2 13 Отговор

    До коментар #3 от "Адвокат по човешки права":

    И копейките се крият в храстите и цъкат минуси от отчаяние.

    05:46 27.12.2025

  • 5 Гончар Романенко

    2 1 Отговор
    По-добре да го предава на Украйна, нъл тъй?!

    05:57 27.12.2025

  • 6 ДО ПРЕЖДЕГОВОРИВШИТЕ

    7 0 Отговор
    ДОБРО УТРО ТЪ.....ПАНАРИ
    АЙДЕ БЕ НАПНЕТЕ СЕ И ДАЙТЕ НЕЩО НОВО
    КАК Е ПАМЕТНИКА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НАМЕРНАТ С РУСКИ БАЙРАК
    А ПИРИМОГАТА В МИРНОГРАД ВЪРИ ЛИ
    МАЙ ПАК ША ТРЯБВАТ ХЛАДИЛНИ КАМИОНИ
    АМА КАТ ЗЕМЕТЕ КУПЯНСК И ТЕ МОСКВА Е ЗАД ЪГЪЛА

    05:59 27.12.2025

  • 7 МАЙДАН

    12 1 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    06:00 27.12.2025

  • 8 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    И тука си окекал с тъпизмите си! Един нормален няма от цялото ви котило, психопат, до психопата!

    06:00 27.12.2025

  • 9 Посетител

    7 0 Отговор
    На този му е малко, че разядоса руската мечка, сега е тръгнал да дърпа Батка за опашката... Смешко...

    06:02 27.12.2025

  • 10 6249

    4 0 Отговор
    Зеленски: „Това, че Беларус предава своя суверенитет на Русия, е за съжаление. Минск трябва да спре тези игри.“
    Какво право има Украйна да обвинява Беларус? Всеки суверенен държава има правото да решава сама с кого да сътрудничи и има правото да решава какво въоръжение да разполага на своя територия. Това не е ли именно аргументът на Украйна? Зеленски: Това, че Беларус предава суверенитета си на Русия, е жалко. Минск трябва да спре тези игри. Какво основание има Украйна да обвинява Беларус? Суверенна държава има право да решава с кого да си сътрудничи и какво оръжие да разполага на своята територия. Нали това е и доводът на Украйна?

    Коментиран от #12

    06:11 27.12.2025

  • 11 Докато тези твърдения не са

    1 0 Отговор
    потвърдени от CIA не им вярвам.

    06:14 27.12.2025

  • 12 САЩ КАЗВАТ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "6249":

    САЩ казват кой какво право има. Пуслера затова мънка неопределено на запада.

    Коментиран от #13, #18

    06:21 27.12.2025

  • 13 Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "САЩ КАЗВАТ":

    Децата ни са в САЩ

    06:21 27.12.2025

  • 14 С какви очи този

    5 0 Отговор
    наркоман обвинява съседа си, че бил предал суверенитета си на Русия? Та той не предаде, а направо ПРОДАДЕ суверенитета на държавата, чиито президент все още се води, макар и мандатът му да е заминал преди повече от година половина... Постави цялата си държава в услуга на чужди интереси, а самият той е агент на ингилизите и повече от очевидно е, че играе по тяхната свирка... Дори собствено мнение няма, а папагали онова, което ония от ΜΙ 6 му напишат на лиШчето...

    Коментиран от #15

    06:38 27.12.2025

  • 15 добре дошъл в демокрацията

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "С какви очи този":

    Всички демократи сме така.

    06:40 27.12.2025

  • 16 Зельо Кокаинович??

    4 0 Отговор
    Тоя говори за Суверинтет!! Клоун!

    06:41 27.12.2025

  • 17 връщай се в леглото

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Муахахаха 🙈🙈🙈":

    при мъжката си половинка съдранпедерастнапълненссперма

    Коментиран от #19

    06:50 27.12.2025

  • 18 верно ли не знаех

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "САЩ КАЗВАТ":

    вземи да спреш накотиците въпреки че е късно съдран наркоман

    06:52 27.12.2025

  • 19 Путин гея

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "връщай се в леглото":

    Издирват ме веее

    06:56 27.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания