Зеленски: Жалко за Беларус, че предава суверенитета си на руснаците. Минск трябва да спре с тези игри

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА и БТА.
Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.
„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.
Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.
Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.
„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.
В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.
Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #8
05:43 27.12.2025
2 Муахахаха 🙈🙈🙈
Коментиран от #17
05:44 27.12.2025
3 Адвокат по човешки права
Коментиран от #4
05:45 27.12.2025
4 Асен Генов
До коментар #3 от "Адвокат по човешки права":И копейките се крият в храстите и цъкат минуси от отчаяние.
05:46 27.12.2025
5 Гончар Романенко
05:57 27.12.2025
6 ДО ПРЕЖДЕГОВОРИВШИТЕ
АЙДЕ БЕ НАПНЕТЕ СЕ И ДАЙТЕ НЕЩО НОВО
КАК Е ПАМЕТНИКА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ НАМЕРНАТ С РУСКИ БАЙРАК
А ПИРИМОГАТА В МИРНОГРАД ВЪРИ ЛИ
МАЙ ПАК ША ТРЯБВАТ ХЛАДИЛНИ КАМИОНИ
АМА КАТ ЗЕМЕТЕ КУПЯНСК И ТЕ МОСКВА Е ЗАД ЪГЪЛА
05:59 27.12.2025
7 МАЙДАН
06:00 27.12.2025
8 Ъхъ
До коментар #1 от "Путин":И тука си окекал с тъпизмите си! Един нормален няма от цялото ви котило, психопат, до психопата!
06:00 27.12.2025
9 Посетител
06:02 27.12.2025
10 6249
Какво право има Украйна да обвинява Беларус? Всеки суверенен държава има правото да решава сама с кого да сътрудничи и има правото да решава какво въоръжение да разполага на своя територия. Това не е ли именно аргументът на Украйна? Зеленски: Това, че Беларус предава суверенитета си на Русия, е жалко. Минск трябва да спре тези игри. Какво основание има Украйна да обвинява Беларус? Суверенна държава има право да решава с кого да си сътрудничи и какво оръжие да разполага на своята територия. Нали това е и доводът на Украйна?
Коментиран от #12
06:11 27.12.2025
11 Докато тези твърдения не са
06:14 27.12.2025
12 САЩ КАЗВАТ
До коментар #10 от "6249":САЩ казват кой какво право има. Пуслера затова мънка неопределено на запада.
Коментиран от #13, #18
06:21 27.12.2025
13 Путин
До коментар #12 от "САЩ КАЗВАТ":Децата ни са в САЩ
06:21 27.12.2025
14 С какви очи този
Коментиран от #15
06:38 27.12.2025
15 добре дошъл в демокрацията
До коментар #14 от "С какви очи този":Всички демократи сме така.
06:40 27.12.2025
16 Зельо Кокаинович??
06:41 27.12.2025
17 връщай се в леглото
До коментар #2 от "Муахахаха 🙈🙈🙈":при мъжката си половинка съдранпедерастнапълненссперма
Коментиран от #19
06:50 27.12.2025
18 верно ли не знаех
До коментар #12 от "САЩ КАЗВАТ":вземи да спреш накотиците въпреки че е късно съдран наркоман
06:52 27.12.2025
19 Путин гея
До коментар #17 от "връщай се в леглото":Издирват ме веее
06:56 27.12.2025