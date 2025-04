Кошмарни новини за Украйна: за първи път от началото на войната тя губи повече военна техника от Русия

Март 2025 година беше най-лошият месец за Украйна в цялата война, ако погледнете съотношението на руските и украинските загуби на военна техника. Такова заключение прави американският анализатор и военен наблюдател Дмитрий Алперович в своя блог на платформата X, предава УНИАН, пише focus-news.net.

Алперович посочва, че според данни от мониторинговия аналитичен проект OSINT съотношението на руските и украинските загуби в техника по време на войната започва да показва дисбаланс. Според анализа на данните през март 2025 година украинските загуби в техника леко надвишават руските, като това се случва за първи път от началото на цялата война. Съотношението сега е приблизително 1,1 към 1 в полза на Русия.

Чешкият анализатор на OSINT Якуб Яновски, който е един от водещите доброволци на Oryx, и украинският военен анализатор Татаригами, основател на една от най-известните украински аналитични групи Frontelligence Insight, в своите канали не опровергаха по никакъв начин данните на Алперович, което означава, че косвено се съгласиха с него. Според Алперович всяка страна е загубила около 400 единици военна техника, а Украйна е загубила малко повече през март.

March was the worst month of the war for the ratio of total UKR to RU equipment losses (source: Oryx).



Likely due to the Russian offensive in Kursk and forced Ukrainian withdrawal



When looking at heavy weapons only, ratio is a bit better but still 2nd worst month of the war🧵 pic.twitter.com/5lQSRqZ3W0