Огромен пожар избухна в депо за отпадъци в Париж ВИДЕО

Мощен пожар е избухнал в северозападен Париж, предаде БНР. 200 пожарникари се борят със стихията.

Димът от пожара в северозападната част на Париж се вижда от километри, но огънят е овладян, както съобщи пред медиите кметът на 17-и район на френската столица.

Пожарът е пламнал в център за сортиране на домакински отпадъци, съвсем близо до сградата на съда. По думите на кмета Жофроа Булар целият персонал е евакуиран, няма данни за пострадали. Въпреки че в гасенето се включиха 200 пожарникари от столицата и околностите ѝ с около 60 пожарни коли, наскоро построената сграда е пламнала много бързо и изгоряла напълно заради наличието на хартиени и пластмасови отпадъци.

Жителите на квартала са посъветвани да затворят прозорците и да избягват участъка на инцидента, а близкият околовръстен път е затворен в двете посоки, за да се даде път на спасителните екипи.

🔴 #LATEST — Massive fire erupts at Syctom waste collection site in Paris, reportedly next to judicial court at Porte de Clichy pic.twitter.com/GVPWpnJiVz