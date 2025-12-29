Новини
Макрон посреща страните от "коалицията на желаещите" през януари, Москва ги нарече "полезни идиоти" и "опасни скакалци"
  Тема: Украйна

Макрон посреща страните от "коалицията на желаещите" през януари, Москва ги нарече "полезни идиоти" и "опасни скакалци"

29 Декември, 2025 04:07, обновена 29 Декември, 2025 05:46 1 383 21

  • макрон-
  • париж-
  • коалиция на желаещите

Целта на срещата във френската столица е "финализиране на конкретния принос на всяка от държавите", заяви френският президент

Макрон посреща страните от "коалицията на желаещите" през януари, Москва ги нарече "полезни идиоти" и "опасни скакалци" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че среща на „коалицията на желаещите“ е насрочена за началото на януари в Париж.

„Ще съберем страните от „коалицията на желаещите“ в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка от тях“, написа той в X.

Още новини от Украйна

Макрон отбеляза, че той и други европейски лидери, както и президентът на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, постигат напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Киев за установяване на мир.

На 26 декември Financial Times, позовавайки се на неназован европейски служител, съобщи, че страните от „коалицията на желаещите“ възнамеряват да проведат нов кръг от преговори за уреждане на конфликта в Украйна през януари.

Представители на така наречената коалиция на желаещите, която включва европейските ляво-либерални сили – „полезните идиоти“ – биха могли да се превърнат в основен източник на опасност за Русия през 2026 г.

Това заяви заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев в колонка за ТАСС.

„Има всички основания да се смята, че основната заплаха за Русия – и не само за Русия – ще продължи да произтича от глобалната „коалиция на желаещите“ за война, която включва голямо разнообразие от сили с различна мотивация. Те включват европейските ляво-либерални сили – включително лидерите на европейските държави, въпреки катастрофално ниската им обществена подкрепа (около 15%) поради провали във външната политика, икономиката и социалните въпроси. И жертвите на крайното морализиране на украинския конфликт – включително социални активисти и творци, които искрено вярват, че са „на правилната страна на историята“, а Русия е абсолютно зло, което трябва да бъде разпнато за триумфа на доброто, свободата и демокрацията по свой начин. Тези „полезни идиоти“ са може би най-опасните от всички“, пише сенаторът.

Според Косачев някои европейски политици, с изявленията си, приличат на скакалци. „Познавам много от днешните европейски ястреби и днес мога само да се удивлявам как тези интелигентни хора могат толкова искрено да повтарят пропагандни глупости. Скакалците не са безобидни насекоми, те са склонни да се събират на огромни рояци, поглъщайки всичко по пътя си. Такова е впечатлението, което получавам от изявленията на много европейски политици днес“, отбеляза той.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
  • 1 гледам

    17 1 Отговор
    коалицията на мераклиите никаква я нЕма в цЕлата схема, що така???

    04:15 29.12.2025

  • 2 някой си

    18 1 Отговор
    коалицията на п0сраните

    04:16 29.12.2025

  • 3 нннн

    21 1 Отговор
    Оня с Водопада ни писал всичките българи ,,желаещи".
    Хора, мислите ли като гласувате/не гласувате?

    04:21 29.12.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 1 Отговор
    Какво желаят ? Желаят война! Ще си я получат! Обличайте напольонките и тръгвайте !

    04:29 29.12.2025

  • 5 Лопата Орешник

    16 1 Отговор
    Моля Ви, драги съфорумци, вгледайте се в лицето на това! Казват, че очите са прозорец към душата!! Вижте му физиономията, точно все едно Бриджитката пак му е отвъртяла един наобратно! Вижте му погледа! Все едно детенце се е наачкало и се чуди сега ще му се карат ли или ще му се смеят! А това е лидерът на единствената ядрена сила в Европа! Представете си другите! Сериозно, кой наистина смята, че тези имат шанс!? Кой?;

    Коментиран от #10

    04:41 29.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    Коалицията на идиотите ще се събира на седянка. Нищо ново.

    04:51 29.12.2025

  • 7 Дафин

    12 1 Отговор
    На тоя му личи, че е желаещ и неудовлетворен.

    04:54 29.12.2025

  • 8 Росен Желязков

    1 8 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине!

    Коментиран от #11

    04:56 29.12.2025

  • 9 Иван

    10 3 Отговор
    Милене, този гнусен евреин Макрон не знае как да прави баница. С какво ще ги посреща?

    05:03 29.12.2025

  • 10 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Барак, Мишел, Емануел, Бриджит-- четирима мужкарци.

    05:10 29.12.2025

  • 11 някой си

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Росен Желязков":

    Слава на Русия евр0гейски дж€ндъри

    05:18 29.12.2025

  • 12 Събирането е с цел

    9 2 Отговор
    кой колко трябва да извади. Дали ще се споразумеят за изваждането?

    05:24 29.12.2025

  • 13 Хахахахаха

    9 1 Отговор
    Полезни идиоти! Няма по точно определение! 🤣

    05:47 29.12.2025

  • 14 Наполеонки

    7 2 Отговор
    Пак ще го бие баба му.

    05:51 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Благодарение на полезните идиоти, икономиката ни бумти на максимални обороти и военните заводи работят на три смени и по празниците. Идиотите купуват нашите муниции и ги харизват на Зеленски, а Ганю реалузира келепирец.

    Коментиран от #19

    06:06 29.12.2025

  • 17 Свободен

    0 3 Отговор
    Защо толкова са побеснели руснаците от тази среща?
    Да не би да им пречи с нещо?
    Та те и с нея и без нея са за посмешище на цял свят!
    Даже нашите партиен ки вече се срамуват из кръчмите да се правят на Посейдони!
    Само тук се ежат, защото е анонимно!

    06:11 29.12.2025

  • 18 Верно

    1 0 Отговор
    Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ ще со останат само с жеЛАЕНЕТО !

    06:14 29.12.2025

  • 19 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    С лека забележка , че джипането се търгува през ,,частни" лица , които пълнят корморанската гушка на БарЦелонеца и Дубаеца.Е , и на Водопадеца остава по нещо.
    Но това ,че работниците имат работа и премии, сте прав.

    Коментиран от #21

    06:18 29.12.2025

  • 20 Лост

    1 0 Отговор
    Макрон да си гледа мароканските скакалци във Франция.Че после да не търси мераклии за спасение на Франция.

    06:22 29.12.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Калоян":

    Матрияла получава добри заплати и плаща данъци. Освен това, големите заводи са държавни. От данъците и заплатите на държавните чиновници са добри, и хотелите в момента са пълни. Всички са доволни и в момента ядат и пият и препълват количките в магазините.

    06:24 29.12.2025

