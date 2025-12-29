Френският президент Еманюел Макрон обяви, че среща на „коалицията на желаещите“ е насрочена за началото на януари в Париж.

„Ще съберем страните от „коалицията на желаещите“ в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка от тях“, написа той в X.

Макрон отбеляза, че той и други европейски лидери, както и президентът на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, постигат напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Киев за установяване на мир.

На 26 декември Financial Times, позовавайки се на неназован европейски служител, съобщи, че страните от „коалицията на желаещите“ възнамеряват да проведат нов кръг от преговори за уреждане на конфликта в Украйна през януари.

Представители на така наречената коалиция на желаещите, която включва европейските ляво-либерални сили – „полезните идиоти“ – биха могли да се превърнат в основен източник на опасност за Русия през 2026 г.

Това заяви заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев в колонка за ТАСС.

„Има всички основания да се смята, че основната заплаха за Русия – и не само за Русия – ще продължи да произтича от глобалната „коалиция на желаещите“ за война, която включва голямо разнообразие от сили с различна мотивация. Те включват европейските ляво-либерални сили – включително лидерите на европейските държави, въпреки катастрофално ниската им обществена подкрепа (около 15%) поради провали във външната политика, икономиката и социалните въпроси. И жертвите на крайното морализиране на украинския конфликт – включително социални активисти и творци, които искрено вярват, че са „на правилната страна на историята“, а Русия е абсолютно зло, което трябва да бъде разпнато за триумфа на доброто, свободата и демокрацията по свой начин. Тези „полезни идиоти“ са може би най-опасните от всички“, пише сенаторът.

Според Косачев някои европейски политици, с изявленията си, приличат на скакалци. „Познавам много от днешните европейски ястреби и днес мога само да се удивлявам как тези интелигентни хора могат толкова искрено да повтарят пропагандни глупости. Скакалците не са безобидни насекоми, те са склонни да се събират на огромни рояци, поглъщайки всичко по пътя си. Такова е впечатлението, което получавам от изявленията на много европейски политици днес“, отбеляза той.