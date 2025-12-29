Френският президент Еманюел Макрон обяви, че среща на „коалицията на желаещите“ е насрочена за началото на януари в Париж.
„Ще съберем страните от „коалицията на желаещите“ в Париж в началото на януари, за да финализираме конкретния принос на всяка от тях“, написа той в X.
Макрон отбеляза, че той и други европейски лидери, както и президентът на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, постигат напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Киев за установяване на мир.
На 26 декември Financial Times, позовавайки се на неназован европейски служител, съобщи, че страните от „коалицията на желаещите“ възнамеряват да проведат нов кръг от преговори за уреждане на конфликта в Украйна през януари.
Представители на така наречената коалиция на желаещите, която включва европейските ляво-либерални сили – „полезните идиоти“ – биха могли да се превърнат в основен източник на опасност за Русия през 2026 г.
Това заяви заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев в колонка за ТАСС.
„Има всички основания да се смята, че основната заплаха за Русия – и не само за Русия – ще продължи да произтича от глобалната „коалиция на желаещите“ за война, която включва голямо разнообразие от сили с различна мотивация. Те включват европейските ляво-либерални сили – включително лидерите на европейските държави, въпреки катастрофално ниската им обществена подкрепа (около 15%) поради провали във външната политика, икономиката и социалните въпроси. И жертвите на крайното морализиране на украинския конфликт – включително социални активисти и творци, които искрено вярват, че са „на правилната страна на историята“, а Русия е абсолютно зло, което трябва да бъде разпнато за триумфа на доброто, свободата и демокрацията по свой начин. Тези „полезни идиоти“ са може би най-опасните от всички“, пише сенаторът.
Според Косачев някои европейски политици, с изявленията си, приличат на скакалци. „Познавам много от днешните европейски ястреби и днес мога само да се удивлявам как тези интелигентни хора могат толкова искрено да повтарят пропагандни глупости. Скакалците не са безобидни насекоми, те са склонни да се събират на огромни рояци, поглъщайки всичко по пътя си. Такова е впечатлението, което получавам от изявленията на много европейски политици днес“, отбеляза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гледам
04:15 29.12.2025
2 някой си
04:16 29.12.2025
3 нннн
Хора, мислите ли като гласувате/не гласувате?
04:21 29.12.2025
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
04:29 29.12.2025
5 Лопата Орешник
Коментиран от #10
04:41 29.12.2025
6 Данко Харсъзина
04:51 29.12.2025
7 Дафин
04:54 29.12.2025
8 Росен Желязков
Коментиран от #11
04:56 29.12.2025
9 Иван
05:03 29.12.2025
10 Иван
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Барак, Мишел, Емануел, Бриджит-- четирима мужкарци.
05:10 29.12.2025
11 някой си
До коментар #8 от "Росен Желязков":Слава на Русия евр0гейски дж€ндъри
05:18 29.12.2025
12 Събирането е с цел
05:24 29.12.2025
13 Хахахахаха
05:47 29.12.2025
14 Наполеонки
05:51 29.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
06:06 29.12.2025
17 Свободен
Да не би да им пречи с нещо?
Та те и с нея и без нея са за посмешище на цял свят!
Даже нашите партиен ки вече се срамуват из кръчмите да се правят на Посейдони!
Само тук се ежат, защото е анонимно!
06:11 29.12.2025
18 Верно
06:14 29.12.2025
19 Калоян
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":С лека забележка , че джипането се търгува през ,,частни" лица , които пълнят корморанската гушка на БарЦелонеца и Дубаеца.Е , и на Водопадеца остава по нещо.
Но това ,че работниците имат работа и премии, сте прав.
Коментиран от #21
06:18 29.12.2025
20 Лост
06:22 29.12.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #19 от "Калоян":Матрияла получава добри заплати и плаща данъци. Освен това, големите заводи са държавни. От данъците и заплатите на държавните чиновници са добри, и хотелите в момента са пълни. Всички са доволни и в момента ядат и пият и препълват количките в магазините.
06:24 29.12.2025