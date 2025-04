Военен експерт: Тръмп се оттегля от преговорите за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп ще се оттегли от преговорите за войната в Украйна скоро. Това заяви военният анализатор Майкъл Кларк пред Sky News.

Експертът смята, че Тръмп ще напусне преговорите „до няколко седмици“, защото не може да извлече нищо от тях. Администрацията на Тръмп се надяваше бързо да сложи край на войната на Русия срещу Украйна, но това се оказа трудна задача.

Майкъл Кларк каза още, че Тръмп сега ще съсредоточи енергията си върху други въпроси, а не върху случващото се в Украйна. „Предстои разделяне на пътищата между САЩ и Европа, което може да се прояви на срещата на върха на НАТО в Нидерландия в края на юни“, заяви анализаторът.

Изминаха 100 дни от встъпването в длъжност на Тръмп като президент на САЩ, но той продължава да не успява да сложи край на войната, която планираше да спре „за 24 часа“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован от темпа на разговорите за слагане на край на войната в Украйна и президентът Володимир Зеленски се движи в грешната посока по отношение на преговорите, заяви вчера говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс. „Президентът е разочарован. Търпението му почти се е изчерпало. Той иска да направи това, което е правилно за света. Той иска да види мир. Той иска убийствата да спрат, но и двете страни във войната трябва да желаят да направят това“, заяви Левит пред репортери в Белия дом, предаде БТА. „И за съжаление президентът Зеленски изглежда се движи в грешната посока“, добави тя.

"Enough is enough: the President is frustrated, his patience is running very thin, he wants to do what's right for the world, he wants to see peace, he wants to see the killing stop, but you need both sides of the war willing to do that" - WH Press Secretary Karoline Leavitt. https://t.co/SuQMsXihfo pic.twitter.com/bzVHzu58Bn