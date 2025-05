Специалният пратеник на Доналд Тръмп: Първо, трябва да има безусловно 30-дневно прекратяване на огъня

"Първо, трябва да има безусловно 30-дневно прекратяване на огъня, след което да започнат мирни преговори, заяви специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог. Той направи това изявление в социалната мрежа X в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за преговори в Истанбул на 15 май.



Келог коментира публикация в социалните мрежи на новозеландския министър-председател Кристофър Лаксън, че мирът в Украйна трябва да започне с 30-дневно прекратяване на огъня.





Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs