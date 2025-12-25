Новини
Петима убити при нахлуване на афганистанци в Таджикистан

25 Декември, 2025 08:52, обновена 25 Декември, 2025 12:32 1 267 4

Загинали са трима терористи и двама граничари, съобщиха официалните власти

Петима убити при нахлуване на афганистанци в Таджикистан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 24 декември е възникнал въоръжен сблъсък между терористи, проникнали в Таджикистан от Афганистан, и таджикски граничари, има загинали жертви, съобщиха от Държавния комитет за национална сигурност на Таджикистан.

В резултат на операцията трима членове на терористична организация, които незаконно преминаха границата в района Шамсидин Шохин в Хатлонската област на Таджикистан, която граничи с Афганистан, оказаха въоръжена съпротива и бяха неутрализирани. Двама таджикски граничари бяха убити. На мястото на инцидента бяха иззети три автомата M16, автомат „Калашников“, три пистолета чуждестранно производство със заглушители, 10 ръчни гранати, един уред за нощно виждане, взривни вещества и други боеприпаси.

Това е третото въоръжено нападение, терористичен акт и преминаване на границата от Афганистан в Таджикистан през последния месец, довело до смъртта на цивилни и военни“, се подчертава в изявлението на ведомството.

Ситуацията на границата остава спокойна след терористичната атака, според изявление на пресцентъра на Таджикския държавен комитет за национална сигурност, цитирано от информационната агенция Khovar.

„В момента ситуацията на държавната граница е спокойна. Разследването на този инцидент продължава“, се добавя в изявлението.

Афганистанското талибанско правителство "проявява безотговорност" при осигуряването на сигурността на държавната граница с Таджикистан на фона на атаки на територията на страната, съобщава GKNB.

В изявлението се добавя, че атаките показват, че „талибанското правителство е демонстрирало сериозна и многократна безотговорност при изпълнението на международните си задължения и обещанията си да гарантира сигурността и стабилността на държавната граница с Таджикистан и да се бори с членовете на терористични организации“.


Таджикистан
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джо

    4 18 Отговор
    Дребни съветски провокации.

    12:36 25.12.2025

  • 2 Факт

    4 0 Отговор
    И Нашият използва камери за нощно виждане!

    12:39 25.12.2025

  • 3 Тали банка

    10 0 Отговор
    В бг, при "нахлуване на афганистанци", обикновено има по петима арестувани полицаи. И то ако стане някоя издънка.

    12:57 25.12.2025

  • 4 Хе!

    5 1 Отговор
    Нагледно, без СССР липсва мир и зачестяват всякакви регионални конфликти, както и световни! Фашизмът вилнее на воля, а Путин е един кагебист, който е обучаван на шмекерии, оперативни комбинации и постановки, но не и честно, твърдо и ефективво по военному да противостои на злото! Напротив, самият той, заедно с Урсулите и другите лидери е самото Зло! Пример - украинската злополучна кампания!

    13:31 25.12.2025