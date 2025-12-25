Петима убити при нахлуване на афганистанци в Таджикистан

В нощта на 24 декември е възникнал въоръжен сблъсък между терористи, проникнали в Таджикистан от Афганистан, и таджикски граничари, има загинали жертви, съобщиха от Държавния комитет за национална сигурност на Таджикистан.

В резултат на операцията трима членове на терористична организация, които незаконно преминаха границата в района Шамсидин Шохин в Хатлонската област на Таджикистан, която граничи с Афганистан, оказаха въоръжена съпротива и бяха неутрализирани. Двама таджикски граничари бяха убити. На мястото на инцидента бяха иззети три автомата M16, автомат „Калашников“, три пистолета чуждестранно производство със заглушители, 10 ръчни гранати, един уред за нощно виждане, взривни вещества и други боеприпаси.

Това е третото въоръжено нападение, терористичен акт и преминаване на границата от Афганистан в Таджикистан през последния месец, довело до смъртта на цивилни и военни“, се подчертава в изявлението на ведомството.

Ситуацията на границата остава спокойна след терористичната атака, според изявление на пресцентъра на Таджикския държавен комитет за национална сигурност, цитирано от информационната агенция Khovar.

„В момента ситуацията на държавната граница е спокойна. Разследването на този инцидент продължава“, се добавя в изявлението.

Афганистанското талибанско правителство "проявява безотговорност" при осигуряването на сигурността на държавната граница с Таджикистан на фона на атаки на територията на страната, съобщава GKNB.

В изявлението се добавя, че атаките показват, че „талибанското правителство е демонстрирало сериозна и многократна безотговорност при изпълнението на международните си задължения и обещанията си да гарантира сигурността и стабилността на държавната граница с Таджикистан и да се бори с членовете на терористични организации“.