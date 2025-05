Съпругата на Макрон го удари по лицето във Виетнам (ВИДЕО)

Камерите заснеха семеен скандал между френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит по време на азиатската му обиколка, чиято първа спирка е Виетнам. Инцидентът се случва малко след кацането на самолета на Макрон във Виетнам.

Журналисти заснеха как преди слизането си от самолета Макрон получава удар в лицето от своята съпруга, а секунди по-късно тя отказва да го хване за ръката на стълбите на самолета.

От Елисейския дворец побързаха да отрекат очевидното и заявиха, че става въпрос за „момент на близост“. Офисът на Макрон първоначално отрече автентичността на кадрите, преди те да бъдат потвърдени като истински. Агенция AP разпространи видеото. Близък сътрудник на президента по-късно описа инцидента като безобиден.

„Това беше момент, в който президентът и съпругата му се отпускаха за последен път преди началото на пътуването, като се шегуваха“, казва друг източник пред репортери.

Посещението на Макрон във Виетнам, първото на френски президент от почти десетилетие, идва в момент, в който той се стреми да засили влиянието на Франция в региона. Във вторник той ще има среща с виетнамски студенти и с представители на енергийния сектор. След това Макрон отива в Индонезия, а после в Сингапур.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC