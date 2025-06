Тежки загуби за руската бойна авиация! Сателитни снимки доказват пораженията от най-дръзката операция в тила на врага

Сателитни изображения, предоставени на "Ройтерс", потвърждават, че при мащабната атака с дронове на Украйна срещу руски военни бази през уикенда са били унищожени или тежко повредени стратегически бомбардировачи Ту-22 и Ту-95 на летище "Белая" в Сибир. Операцията, наречена "Паяжина", е една от най-сложните и далекобойни украински удари в повече от три години война.

Според украинската служба за сигурност (СБУ), 117 дрона са били изстреляни от близки до целите контейнери и са поразили най-малко пет руски военни летища - в областите Мурманск, Иркутск, Иваново, Рязан и Амур. От Министерството на отбраната на Русия заявиха, че въздушната отбрана е отблъснала ударите в три от регионите, но признаха щети върху самолети в Мурманск и Иркутск.

Сателитна компания Capella Space предостави SAR (синтетична апертурна радиолокация) изображение на базата "Белая", на което се виждат останки от поне два Ту-22 и четири повредени или унищожени Ту-95, потвърдиха трима независими анализатори с отворени източници. SAR изображенията могат да разпознаят детайли дори при облачно време и ниска видимост.

Aircraft visually confirmed hit in Operation Spiderweb by Ukraine 🇺🇦 on June 1, 2025



1. Olenya Air Base



4x Tu-95 Destroyed

1x Tu-95 Damaged

1x An-22 Destroyed



2. Belaya Air Base



3x Tu-95 Destroyed

1x Tu-95 Damaged

4x Tu-22M3 Destroyed



3. Ukrainka Air Base



1x Tu-95… pic.twitter.com/UNP3dxVZKd