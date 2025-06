Министърът на отбраната на САЩ не знае къде е Калининград

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет не успя да отговори на елементарни въпроси, свързани със сигурността на САЩ и НАТО, по време на изслушване пред комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите на САЩ.

Юджийн Виндман, член на Камарата на представителите от Вирджиния, първо попита шефа на Пентагона колко кораба се очаква да има китайският флот до 2030 година. Пийт Хегсет заяви, че това е класифицирана информация, но конгресменът цитира публичен доклад, според който броят е 435.

След това Виндман попита кой коридор в Източна Полша е уязвим (от потенциална руска атака) и е от приоритет за САЩ. „Сигурен съм, че Вие може да ми кажете“, отвърна Пийт Хегсет, очевидно нямайки представа какво е Сувалкският коридор.

Смята се, че Сувалкският коридор, който свързва Литва и Полша, е уязвимото място на НАТО. Този коридор дели Беларус от Калининградска област. Военни експерти от години предупреждават, че той ще се превърне в основна мишена на Владимир Путин в случай на война между Русия и НАТО.

Накрая конгресменът Юджийн Виндман попита Пийт Хегсет за Калининградска област, но военният министър не успя да отговори и на този наглед лесен въпрос, отвръщайки, че „явно си играем на куиз въпроси тук“.

I asked Secretary Hegseth some military 101 questions.



He flunked.



America’s service members deserve better than this pop quiz dropout. pic.twitter.com/tfNLbQrDli