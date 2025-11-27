Сувалки в Полша: ахилесовата пета на НАТО?

Сувалки е типичен полски провинциален град със 70 000 души население. Но фактът, че той е известен и извън пределите на Полша, не се дължи на спокойната му атмосфера, а на местоположението му, пише в свой репортаж германската обществена медия АРД.

Районът на Сувалки е заклещен между руския ексклав Калининград на северозапад и Беларус на изток: НАТО нарича този район "пролуката Сувалки". От гледна точка на генералите това е изключително уязвима и трудна за защита ивица земя. Защото в най-тясната част на този политически взривоопасен проход между двете граници има само 65 километра. И точно там се намира Сувалки.

В случай че руски и беларуски войници атакуват от двете страни на прохода, те биха могли да отрежат достъпа на балтийските страни до Полша, а оттам и до останалата територия на НАТО. В такава ситуация те биха могли и да окупират част от Полша, посочва германското издание.

"Ние сме в НАТО, ние сме защитени"

На седмичния пазар в Сувалки хората се дразнят, когато ги питат за настроенията и дали ги е страх от подобен сценарий. „Не, защо да ни е страх? Нали виждате, че дронове падат и на други места в Полша“, казват едни. А други повтарят: „Ние сме в НАТО. Ние сме защитени“.

Възрастен мъж добавя, че редовно вижда американски хеликоптери „Апачи“ във въздуха и това му дава сигурност“. Местните хора разчитат най-вече на американците и техните бази в Полша и балтийските държави. Както и на самите себе си, допълва изданието.

„Страхът е грешен сигнал“, казва и депутатът от полския Сейм Яцек Ниедзвиедски, чийто избирателен район е в Сувалки. „Ние тук осъзнаваме опасността, това ни е в кръвта. Живеем с тези съседи цял живот. Затова не се оплакваме, това не води до нищо. Въоръжаваме се.“

Укрепена защита

Полша инвестира почти 5% от брутния си вътрешен продукт в отбрана. Това се вижда и около Сувалки. Границата с Беларус е укрепена с висока метална ограда и други високотехнологични съоръжения. А тази с Калининград в момента се подсигурява в голямата си част с противотанкови съоръжения, високи огради и минирани полета.

През лятото Полша се оттегли от Споразумението за забрана на противопехотните мини, за да минира границите си на север и изток в случай на извънредна ситуация. Засега са завършени само около 20 километра от новата гранична защита към Калининград, но изпълнението на плана продължава, уточнява АРД.

Отпуснати са пари и за гражданската защита. Затова Йоана Рас, кметица на малката община Сейни в района на Сувалки, непосредствено до границата с Беларус, купува резервоари за вода, аварийни генератори, създава запаси от храна. Ако се стигне до повреди в инфраструктурата, общинската администрация ще трябва да снабдява 4 000 души.

Рас току-що е сключила договори за нов голям склад и нови резервоари за вода. „Има една поговорка: ако искаш мир, готви се за война. Мисля, че такива неща трябва да се правят спокойно, без да се предизвиква паника. Не трябва да се поддаваме на цялата заплашителна пропаганда. Хората знаят, че аз ще се погрижа за тях“, казва тя пред АРД.

Кметицата смята за малко вероятно руснаците да нападнат Сувалки. Според нея това не е най-опасното място в Полша, а по-скоро най-добре защитеното. „Няма друго място, където да има толкова много войници, колкото тук, на границата“, уверява тя.

Инвеститори няма, нито туристи

В рамките на програма за развитие на структурно слабите райони община Сейни е получила средства за изграждане на модерна промишлена зона: на голяма площ са положени комуникации, асфалтирани са пътища за достъп, инсталирано е улично осветление. До края на годината трябва да бъдат намерени и компании, които искат да построят нещо с големи данъчни облекчения, в противен случай общината ще трябва да възстанови парите. Но площадката засега стои празна. В съседство, на друга субсидирана зона на областния център Сувалки, има няколко инвеститори. Но никой не се осмелява да се премести в Сейни, което е още по-близо до границата.

С туризма нещата също не стоят добре. Селското стопанство е основният поминък в района, а някои ферми са започнали да предлагат и стаи за настаняване. Но откакто Русия нападна Украйна, все по-малко семейства идват да прекарват ваканцията си тук. „Те четат нещо за района, попадат на името „Проходът Сувалки“ и се стряскат, казва кметицата пред АРД.

Автор: Ина Рук ARD