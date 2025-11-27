Новини
Свят »
Полша »
Сувалки в Полша: ахилесовата пета на НАТО?
  Тема: Украйна

Сувалки в Полша: ахилесовата пета на НАТО?

27 Ноември, 2025 18:50 1 496 31

  • сувалкски коридор-
  • сувалки-
  • полша-
  • русия-
  • нато-
  • беларус

Областта около полския град Сувалки се смята за най-слабото място в отбраната на НАТО. Как живеят местните?

Сувалки в Полша: ахилесовата пета на НАТО? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сувалки е типичен полски провинциален град със 70 000 души население. Но фактът, че той е известен и извън пределите на Полша, не се дължи на спокойната му атмосфера, а на местоположението му, пише в свой репортаж германската обществена медия АРД.

Районът на Сувалки е заклещен между руския ексклав Калининград на северозапад и Беларус на изток: НАТО нарича този район "пролуката Сувалки". От гледна точка на генералите това е изключително уязвима и трудна за защита ивица земя. Защото в най-тясната част на този политически взривоопасен проход между двете граници има само 65 километра. И точно там се намира Сувалки.

Още новини от Украйна

В случай че руски и беларуски войници атакуват от двете страни на прохода, те биха могли да отрежат достъпа на балтийските страни до Полша, а оттам и до останалата територия на НАТО. В такава ситуация те биха могли и да окупират част от Полша, посочва германското издание.

"Ние сме в НАТО, ние сме защитени"

На седмичния пазар в Сувалки хората се дразнят, когато ги питат за настроенията и дали ги е страх от подобен сценарий. „Не, защо да ни е страх? Нали виждате, че дронове падат и на други места в Полша“, казват едни. А други повтарят: „Ние сме в НАТО. Ние сме защитени“.

Възрастен мъж добавя, че редовно вижда американски хеликоптери „Апачи“ във въздуха и това му дава сигурност“. Местните хора разчитат най-вече на американците и техните бази в Полша и балтийските държави. Както и на самите себе си, допълва изданието.

„Страхът е грешен сигнал“, казва и депутатът от полския Сейм Яцек Ниедзвиедски, чийто избирателен район е в Сувалки. „Ние тук осъзнаваме опасността, това ни е в кръвта. Живеем с тези съседи цял живот. Затова не се оплакваме, това не води до нищо. Въоръжаваме се.“

Укрепена защита

Полша инвестира почти 5% от брутния си вътрешен продукт в отбрана. Това се вижда и около Сувалки. Границата с Беларус е укрепена с висока метална ограда и други високотехнологични съоръжения. А тази с Калининград в момента се подсигурява в голямата си част с противотанкови съоръжения, високи огради и минирани полета.

През лятото Полша се оттегли от Споразумението за забрана на противопехотните мини, за да минира границите си на север и изток в случай на извънредна ситуация. Засега са завършени само около 20 километра от новата гранична защита към Калининград, но изпълнението на плана продължава, уточнява АРД.

Отпуснати са пари и за гражданската защита. Затова Йоана Рас, кметица на малката община Сейни в района на Сувалки, непосредствено до границата с Беларус, купува резервоари за вода, аварийни генератори, създава запаси от храна. Ако се стигне до повреди в инфраструктурата, общинската администрация ще трябва да снабдява 4 000 души.

Рас току-що е сключила договори за нов голям склад и нови резервоари за вода. „Има една поговорка: ако искаш мир, готви се за война. Мисля, че такива неща трябва да се правят спокойно, без да се предизвиква паника. Не трябва да се поддаваме на цялата заплашителна пропаганда. Хората знаят, че аз ще се погрижа за тях“, казва тя пред АРД.

Кметицата смята за малко вероятно руснаците да нападнат Сувалки. Според нея това не е най-опасното място в Полша, а по-скоро най-добре защитеното. „Няма друго място, където да има толкова много войници, колкото тук, на границата“, уверява тя.

Инвеститори няма, нито туристи

В рамките на програма за развитие на структурно слабите райони община Сейни е получила средства за изграждане на модерна промишлена зона: на голяма площ са положени комуникации, асфалтирани са пътища за достъп, инсталирано е улично осветление. До края на годината трябва да бъдат намерени и компании, които искат да построят нещо с големи данъчни облекчения, в противен случай общината ще трябва да възстанови парите. Но площадката засега стои празна. В съседство, на друга субсидирана зона на областния център Сувалки, има няколко инвеститори. Но никой не се осмелява да се премести в Сейни, което е още по-близо до границата.

С туризма нещата също не стоят добре. Селското стопанство е основният поминък в района, а някои ферми са започнали да предлагат и стаи за настаняване. Но откакто Русия нападна Украйна, все по-малко семейства идват да прекарват ваканцията си тук. „Те четат нещо за района, попадат на името „Проходът Сувалки“ и се стряскат, казва кметицата пред АРД.

Автор: Ина Рук ARD


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 5 Отговор
    Голяма победа.Спечелихме делото срещу Столична община.Няма да се дигат таксите за паркиране.Триста души свършихме работата на 2 млн софиянци

    Коментиран от #13

    18:52 27.11.2025

  • 2 честен ционист

    21 5 Отговор
    Ляхите са ахилесовата пета, власите куцука, а Ганчо - Троянския кон.

    Коментиран от #17

    18:53 27.11.2025

  • 3 Точно така

    13 4 Отговор
    Важно е да се шашкат.

    18:56 27.11.2025

  • 4 Чорбара

    8 2 Отговор
    Совалка.

    18:57 27.11.2025

  • 5 Руски колхозник

    22 7 Отговор
    Сувалки ,мувалки,все ще ядете тупалки

    18:58 27.11.2025

  • 6 атлантически делириум

    22 5 Отговор
    Живеят си хората в розова атлантическа илюзия😅

    18:58 27.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ?????

    21 3 Отговор
    А сега де.
    Дойче Велле пак задава отговори.
    Ами не пипайте транзита на Русия с Калининград и няма да има нужда да хабите клавиатурата.
    А иначе повече да ги е страх в Литва, а не в Полша.
    Щото те правят сеченото на транзита.
    Четете я тая история бре.

    Коментиран от #11

    18:59 27.11.2025

  • 9 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    17 4 Отговор
    Зачестиха новините за Полша, е 6а ги 6оклуците

    19:00 27.11.2025

  • 10 БаГо

    16 2 Отговор
    “…висока метална ограда и други високотехнологични съоръжения”. Хе-хе

    19:00 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ако от град

    14 1 Отговор
    Сувалки започнат да стрелят по бъдещата територия на руската федерация която ще граничи с него може и да не са спокойни съвсем скоро когато ще бъдат съседи.

    19:03 27.11.2025

  • 13 Ако може и на останалите българи

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да свършите работата, че са заети да ходят за риба и за гъби ще е още по-добре.

    Коментиран от #24

    19:04 27.11.2025

  • 14 ха-ха

    17 2 Отговор
    Пановете са параноици по рождение .Докато има Русия , пановете ще се страхуват и от сянката си , те си знаят защо .

    19:04 27.11.2025

  • 15 РФ е въздух под налягане !

    5 18 Отговор
    Ето това са успехите на "вторая" за 2 години. Трудно се намира разликата. След 250 г. ще са до Киев.
    Та, за какви територии на Полша говорите, които са в НАТО, щели да окупират тези въздухари?!

    Коментиран от #19, #20, #22, #23

    19:04 27.11.2025

  • 16 Имало е едно време, сега няма

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Граматик":

    Имаше и Цариград ама сега няма.

    19:05 27.11.2025

  • 17 Феникс

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А вие еврейте какви сте, ти за какъв се имаш за Българин или за еврейн? Циониста си остава винаги привърженик само на една кауза, независимо в коя държава паразитира!

    Коментиран от #25

    19:05 27.11.2025

  • 18 Един

    16 3 Отговор
    В случай че руски и беларуски войници атакуват от двете страни на прохода, те биха могли да отрежат достъпа на балтийските страни до Полша, а оттам и до останалата територия на НАТО....

    ЧУДЕСНО! ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ ДА ГО НАПРАВЯТ!

    19:06 27.11.2025

  • 19 Фон Молтке

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "РФ е въздух под налягане !":

    Като свърши армията, територията пада сама.

    19:06 27.11.2025

  • 20 кен-зо

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "РФ е въздух под налягане !":

    Въздухари , ама бият много лошо през пръстите ! Тая карта си я наври ................

    19:07 27.11.2025

  • 21 Механик

    19 2 Отговор
    "Дронове падат в Полша"
    Ама не казвате чии са дроновете. Я кажете кой уби полските трактористи? Я кажете де!

    19:10 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 въздух,

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "РФ е въздух под налягане !":

    Наблягай на кървавицата и не се занимавай с неща , дето не са твоята глава ! Наглеждай и добитъка ....!

    19:12 27.11.2025

  • 24 Ганя

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ако може и на останалите българи":

    А бе кВа работа ,сега слагаме зелето, а после ще го протакваме.

    19:13 27.11.2025

  • 25 Аз.........

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Феникс":

    Няма значение от произхода му!!!
    АБСОЛЮТНО ПРАВ Е!!!

    19:15 27.11.2025

  • 26 ЦИРК

    13 0 Отговор
    ДЗ, знаете ли с какво започва всяка военна офанзива по всички книги и правила за водене на война ?

    Да ви подскажа - Жесток артилирейски огън, и силни въздушни удари. В случая тъй като според статията, Русия ще напада НАТО, а това са ядрени сили, артилирейският няма да има. Ще има мощен ядрен удар по всички стратегически обекти на НАТО, ей с това ще започнат руснаците, ако ще нападат която и да е държава от съюза. За това вместо да бълвате глупости, почвайте да пишете за възстановявате на бомбоубежищата в големите немски градове. Почвайте да тренирате децата си да слагат, носят и бягат с противогази. Особенно тези в западна Германия, почти всички 40+ хора в източна го могат, понеже на времето през комунизма го тренирахме, заради заплахата от НАТО.

    19:15 27.11.2025

  • 27 Район

    6 0 Отговор
    Районът на Сувалки е заклещен между............?????

    19:23 27.11.2025

  • 28 Ами

    5 0 Отговор
    Ясно е, че готвят Полша (НАТО) за война с Русия.
    Сега въпросът е, как да накарат Русия да нападне Полша.
    Защото, ако Полша нападне Русия петия член не действа.
    Не че ще подейства ако Русия нападне, но това е друга тема :)

    19:36 27.11.2025

  • 29 Не е така

    1 1 Отговор
    Обратното е!!! Калининград е изключително уязвим, защото ще бъде откъснат по суша веднага. Дори не знам за какво им се позволява на руснаците да преминават между Литва и Полша?

    Коментиран от #30

    19:43 27.11.2025

  • 30 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Не е така":

    И кой ще ги спре , бе , мой , ти ли ?! Ха-ха !

    19:46 27.11.2025

  • 31 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Продавам френски танк Leclerc. Лесен за управление само с една скорост - задна. Без вериги, загубил ги е, докато е бягал, леко е опушен, но за сметка на това има бонус - бандера на барбекю. Предимства: Макарончо е пръднал вътре, затова е много ценен. Франко Москва, Червен площад.

    19:47 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания