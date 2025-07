Пожар в спирачната система наложи аварийна евакуация на самолет в Денвър

Пътниците на вътрешен полет в САЩ бяха принудени да напуснат аварийно самолет Boeing 737 MAX 8 на пистата на международното летище в Денвър, след като избухна пожар в спирачната система малко преди излитането, съобщават американски медии, предава News.bg.

Инцидентът е станал в събота следобед с полет American Airlines 3023, който е трябвало да излети за Маями. Според официална информация от авиокомпанията, самолетът е получил механичен проблем по време на ускорението за излитане, което наложило спешната евакуация на 173 пътници и шестима членове на екипажа по надуваеми стълби. Всички са били изведени успешно и без сериозни наранявания.

Един пътник е получил леки наранявания и е откаран в болница за преглед, уточняват от авиокомпанията.

Според първоначалните данни, спукани гуми и рязкото спиране са довели до локализиран пожар в спирачната система, който е бил бързо потушен от противопожарните екипи на летището.

Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи и американски медии, показват паническа евакуация на пътниците по авариен улей, докато дим се издига изпод самолета.

Федералната авиационна администрация (FAA) е започнала разследване на инцидента. По първоначална информация, екипажът е съобщил за възможен проблем със стойката на колесника по време на излитането около 14:45 часа местно време.

This is becoming routine for airline travel. This is American Airlines in Denver.



Rear wheels blew. pic.twitter.com/NJ7akXtNB9