Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал съветниците си да прегледат законността на няколко назначения в Съвета на управителите на Федералния резерв, направени от Джо Байдън, 46-ият президент на САЩ.

По време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания, Тръмп заяви, че Байдън може да е подписал документи за назначаване на тези лица с химикал. „Чувал съм, че тези назначения може да са били подписани с химикал“, каза Тръмп. Той отбеляза, че това може да се отнася и за председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Според Тръмп, президентът на САЩ „не може да използва химикал“, за да подписва такива документи, освен ако не е изрично упълномощен.

„Мисля, че някой трябва да проучи това“, добави американският лидер. „Те назначиха там хора, които не са упълномощени да бъдат там“, добави той, визирайки Съвета на управителите на Федералния резерв. „Скот, би ли проучил това?“ „каза Тръмп, обръщайки се към министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, който присъстваше в стаята.

На 28 ноември Тръмп заяви, че „всички документи, подписани“ от Байдън „с химикал, тоест приблизително 92% от тях, вече са нищожни“. Както отбеляза американският лидер по това време, „радикалните леви демократи“ на практика „отнеха президентските правомощия на Байдън“. Тръмп многократно е заявявал, че Байдън не е подписал документите собственоръчно и че обкръжението му е прибягнало до използване на химикал.

Властите в настоящата администрация във Вашингтон многократно са заявявали, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че в неговия съвет на управителите са включени много хора, които се противопоставят на Тръмп.

Американският лидер подчерта, че Федералният резерв трябва последователно да понижава основния си лихвен процент. Тръмп твърди, че Федералният резерв умишлено не е направил това, за да поддържа високи разходите по заеми на правителството на САЩ. Пауъл многократно е заявявал, че не възнамерява да подава оставка. Мандатът му изтича през май следващата година. година.