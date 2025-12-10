Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон преглежда законността на назначения в ръководството на Федералния резерв от времето на Байдън

Вашингтон преглежда законността на назначения в ръководството на Федералния резерв от времето на Байдън

10 Декември, 2025 04:58, обновена 10 Декември, 2025 05:08 639 3

  • федерален резерв-
  • сащ-
  • байдън-
  • химикал-
  • тръмп

 Тръмп заяви, че бившия президент може да е подписал документи за назначаване на тези лица с химикал - автоматичен подпис, който полаган сътрудниците му

Вашингтон преглежда законността на назначения в ръководството на Федералния резерв от времето на Байдън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал съветниците си да прегледат законността на няколко назначения в Съвета на управителите на Федералния резерв, направени от Джо Байдън, 46-ият президент на САЩ.

По време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания, Тръмп заяви, че Байдън може да е подписал документи за назначаване на тези лица с химикал. „Чувал съм, че тези назначения може да са били подписани с химикал“, каза Тръмп. Той отбеляза, че това може да се отнася и за председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Според Тръмп, президентът на САЩ „не може да използва химикал“, за да подписва такива документи, освен ако не е изрично упълномощен.

„Мисля, че някой трябва да проучи това“, добави американският лидер. „Те назначиха там хора, които не са упълномощени да бъдат там“, добави той, визирайки Съвета на управителите на Федералния резерв. „Скот, би ли проучил това?“ „каза Тръмп, обръщайки се към министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, който присъстваше в стаята.

На 28 ноември Тръмп заяви, че „всички документи, подписани“ от Байдън „с химикал, тоест приблизително 92% от тях, вече са нищожни“. Както отбеляза американският лидер по това време, „радикалните леви демократи“ на практика „отнеха президентските правомощия на Байдън“. Тръмп многократно е заявявал, че Байдън не е подписал документите собственоръчно и че обкръжението му е прибягнало до използване на химикал.

Властите в настоящата администрация във Вашингтон многократно са заявявали, че Федералният резерв се ръководи от политически интереси и че в неговия съвет на управителите са включени много хора, които се противопоставят на Тръмп.

Американският лидер подчерта, че Федералният резерв трябва последователно да понижава основния си лихвен процент. Тръмп твърди, че Федералният резерв умишлено не е направил това, за да поддържа високи разходите по заеми на правителството на САЩ. Пауъл многократно е заявявал, че не възнамерява да подава оставка. Мандатът му изтича през май следващата година. година.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сметана

    2 2 Отговор
    Байдън и неговата администрация ще се окажат корумпирани престъпници!

    05:20 10.12.2025

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Трябва им икономика, а ФЕД държи високи лихви заради печатането и разхищението на пари!

    06:09 10.12.2025

  • 3 Да бе , да ! 🤔

    1 0 Отговор
    Изобщо не е знаел БайДън , че подписва някак нещо русофобът ! Чак в края на мандата си дойде за малко в съзнание , колкото да използва президентската си власт за да опрости престъпленията на сина си .

    06:36 10.12.2025