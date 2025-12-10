Новини
Бивш съветник по националната сигурност на Борис Джонсън призова за "системен натиск върху Калининград"
  Тема: Украйна

Бивш съветник по националната сигурност на Борис Джонсън призова за "системен натиск върху Калининград"

10 Декември, 2025 06:02, обновена 10 Декември, 2025 06:10 764 16

Той цитира думите на древния китайски стратег Сун Дзъ: „Върховното изкуство на войната е да пречупиш волята на врага без бой. Атакувай там, където не е подготвен"

Бивш съветник по националната сигурност на Борис Джонсън призова за "системен натиск върху Калининград" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Марк Седуил, бивш съветник по националната сигурност на бившия британски премиер Борис Джонсън и бивш секретар на британския кабинет, призова за систематичен натиск върху Калининград в статия за The Independent.

Той цитира думите на древния китайски стратег Сун Дзъ: „Върховното изкуство на войната е да пречупиш волята на врага без бой. Атакувай там, където не е подготвен; покажи се там, където не те очакват.“

Още новини от Украйна

Седуил смята, че НАТО трябва да действа по същия начин.

По думите му, Европа трябва „да се насочи към уязвимостите на Русия, включително остарялата ѝ инфраструктура, зависимостта ѝ от западните системи, изолирания ѝ анклав Калининград“, както и към военно-промишления ѝ комплекс.

„Трябва да окажем систематичен натиск върху техния анклав в Калининград, който зависи от достъпа до суша и море през територията на НАТО“, смята бившият секретар на британския кабинет.

Седуил добави още, че Европа трябва да откаже да застрахова така наречения „флот в сянка“ на Русия, да конфискува плавателни съдове във водите на НАТО и да приеме екстериториално законодателство, което би позволило на военноморските сили на алианса да реагират на атаки срещу кабели в международни води.

„Трябва да демонстрираме способността си да провеждаме кибератаки срещу руската енергийна и военна инфраструктура“, подчерта той.

Както отбеляза Седуил, рискът от подобни действия „не е, че ние провокираме атаки“. Той твърди, че Русия „вече ги атакува“.

„Рискът е, че неуспехът да се определи цена провокира по-нататъшна агресия“, каза той.

Седуил беше назначен за секретар на кабинета, най-високата гражданска правителствена позиция в страната, от предшественичката на Джонсън, Тереза ​​Мей, през 2018 г. Той беше съветник по националната сигурност от 2017 г. Той подаде оставка през юни 2020 г.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    10 1 Отговор
    Точно там сигурно ги очакват подготвени!

    06:14 10.12.2025

  • 2 Тоя

    10 1 Отговор
    е "много" умен ?

    06:14 10.12.2025

  • 3 Леля Дрол

    11 0 Отговор
    Поредната рожба на кръвосмешение ръси мозък и обяснява как трябва да се воюва с Русия! В същото време седи на топло някъде из мъглявия Албион, докато онези, които му се връзват на приказките, умират в калните окопи. Както пишеше един автор - "политиците щяха да правят по-малко войни, ако се налагаше сами да се бият в тях"!

    06:20 10.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ТОЗИ ,, СПЕЦИАЛИСТ,, ЗАЩО ИСКА ОСТРОВА ДА ПОТЪНЕ БАРАБАР С РОШАВИЯТ И КУХ ДЖОНСЪН!

    06:20 10.12.2025

  • 5 Само питам

    8 0 Отговор
    Има ли н що по-подло терористично и заплаха за световния мир от Лондон и Великобритания ? Дори белият дом вече им казва , че прекаляват

    06:21 10.12.2025

  • 6 Бг гражданин

    7 0 Отговор
    Е това е нацията ,живяла и съществуваща от бившите си колонии,интриги и войни... ако тоя остров изчезне под вода,светът ще живее в мир!

    06:22 10.12.2025

  • 7 Европеец

    4 0 Отговор
    Убеждавам се, че англичаните трудно мислят, а вероятно заради кръвосмешението.... Заради Калининград може да видим как работи торпедо Посейдон, след това изчезването на един остров намиращ се северозападно от полуостров Европа големия континент Евразия....

    06:24 10.12.2025

  • 8 Тоз ли

    5 0 Отговор
    е посъветвал чорлавия да каже на Зеленски да не се съглася на мир га преговаряха с Русия ?

    06:24 10.12.2025

  • 9 Ха сега послушайте

    2 0 Отговор
    и този умник след като послушахте бозавата празна кратуна Джон!Резултата го знаем!

    06:25 10.12.2025

  • 10 Да ви подпука Путин

    2 0 Отговор
    Ще намерите пътя към Калининград, много бързо!
    Извратена нация на разврат и кръвосмешения!

    06:27 10.12.2025

  • 11 Нагличаните си мислят

    0 0 Отговор
    че острова им е далече от Русия и са в безопастност!
    С надеждата, че тия около Калиниград ще операт пешкира, за техните гадории и насъсквания!
    И че кахто с това което слретнаха на Украйна ще Борис Джонсън, ще минат пак метър!

    06:29 10.12.2025

  • 12 Каунь

    1 0 Отговор
    Не толкова великобританците друго освен да сеят война не знаят. Откакто изгубиха колониите си сън не ги лови.

    06:31 10.12.2025

  • 13 Да си гледат кралското

    3 0 Отговор
    Семейство, че ги тресе извращения, разврат, жестокост, интриги и всичко създадено от Сатаната!

    06:31 10.12.2025

  • 14 Още един

    1 0 Отговор
    Сбърканяк. Пази боже от такива съветници. Отма ще докарат трета световна.

    06:32 10.12.2025

  • 15 Кого призовава?

    2 0 Отговор
    UK излязоха от ЕС след проведен референдум. След като заявяват желание да провокират Русия в Калининград могат да действат и без да ,, призовават” когото и да било.Нали Великобритания е подписала договор с Украйна за срок от 100 години?

    Коментиран от #16

    06:33 10.12.2025

  • 16 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кого призовава?":

    да вярно !ама зеленото влечуго е нелегитимен,та какво са подписали не е ясно )

    06:38 10.12.2025

Новини по държави:
