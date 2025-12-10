Бивш съветник по националната сигурност на Борис Джонсън призова за "системен натиск върху Калининград"

Марк Седуил, бивш съветник по националната сигурност на бившия британски премиер Борис Джонсън и бивш секретар на британския кабинет, призова за систематичен натиск върху Калининград в статия за The Independent.
Той цитира думите на древния китайски стратег Сун Дзъ: „Върховното изкуство на войната е да пречупиш волята на врага без бой. Атакувай там, където не е подготвен; покажи се там, където не те очакват.“
Седуил смята, че НАТО трябва да действа по същия начин.
По думите му, Европа трябва „да се насочи към уязвимостите на Русия, включително остарялата ѝ инфраструктура, зависимостта ѝ от западните системи, изолирания ѝ анклав Калининград“, както и към военно-промишления ѝ комплекс.
„Трябва да окажем систематичен натиск върху техния анклав в Калининград, който зависи от достъпа до суша и море през територията на НАТО“, смята бившият секретар на британския кабинет.
Седуил добави още, че Европа трябва да откаже да застрахова така наречения „флот в сянка“ на Русия, да конфискува плавателни съдове във водите на НАТО и да приеме екстериториално законодателство, което би позволило на военноморските сили на алианса да реагират на атаки срещу кабели в международни води.
„Трябва да демонстрираме способността си да провеждаме кибератаки срещу руската енергийна и военна инфраструктура“, подчерта той.
Както отбеляза Седуил, рискът от подобни действия „не е, че ние провокираме атаки“. Той твърди, че Русия „вече ги атакува“.
„Рискът е, че неуспехът да се определи цена провокира по-нататъшна агресия“, каза той.
Седуил беше назначен за секретар на кабинета, най-високата гражданска правителствена позиция в страната, от предшественичката на Джонсън, Тереза Мей, през 2018 г. Той беше съветник по националната сигурност от 2017 г. Той подаде оставка през юни 2020 г.
