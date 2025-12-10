Осем души изгоряха при пожар в жилищна сграда в южен Китай

Осем души са загинали и четирима са ранени при пожар в жилищна сграда в Шантоу, провинция Гуандун, южен Китай, съобщи информационна агенция Синхуа, позовавайки се на местните власти.

Според агенцията пожарът е започнал в 21:20 ч. местно време на 9 декември и е потушен около 22:00 ч. Огънят е обхванал приблизително 150 квадратни метра.

Всички пострадали са откарани в болница и получават медицинска помощ.

Причината за пожара се разследва.