Осем души изгоряха при пожар в жилищна сграда в южен Китай

10 Декември, 2025 05:24, обновена 10 Декември, 2025 05:27 528 1

Четирима са ранени в инцидента

Осем души са загинали и четирима са ранени при пожар в жилищна сграда в Шантоу, провинция Гуандун, южен Китай, съобщи информационна агенция Синхуа, позовавайки се на местните власти.

Според агенцията пожарът е започнал в 21:20 ч. местно време на 9 декември и е потушен около 22:00 ч. Огънят е обхванал приблизително 150 квадратни метра.

Всички пострадали са откарани в болница и получават медицинска помощ.

Причината за пожара се разследва.


  • 1 Cмотаняк!

    3 0 Отговор
    Дай някояПомия с педофила Скот Ритър!

    05:47 10.12.2025

