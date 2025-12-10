Новини
Свят »
Норвегия »
Осло: Евтино примирие, при което Киев ще бъде принуден да отстъпи територия, би довело до скъп мир за цяла Европа
  Тема: Украйна

Осло: Евтино примирие, при което Киев ще бъде принуден да отстъпи територия, би довело до скъп мир за цяла Европа

10 Декември, 2025 06:13, обновена 10 Декември, 2025 06:19 589 13

  • норвегия-
  • украйна-
  • русия-
  • външен министър-
  • еспен барт ейде

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви, че това може да доведе до проблеми със сигурността за поколения напред

Осло: Евтино примирие, при което Киев ще бъде принуден да отстъпи територия, би довело до скъп мир за цяла Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Евтино примирие“ между Украйна и Русия, при което Киев ще бъде принуден да отстъпи територия, би довело до „скъп мир“ за цяла Европа, заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде в интервю за Sky News.

Той твърди, че това може да доведе до проблеми със сигурността за поколения напред и бъдещето на Европа ще бъде „изложено на риск“. Затова Ейде смята, че Украйна, нейните европейски съюзници и Съединените щати трябва да се стремят да разработят обща позиция.

Още новини от Украйна

„Загрижен съм, че бихме могли да се окажем с това, което наричам „евтино примирие“, което би довело до много скъп мир“, каза министърът.

Както обясни Ейде, всеки конфликт е последван от „следвоенна епоха“. Нейният ход зависи от условията, при които бойните действия са прекратени. Ако действаме небрежно, бихме могли „да зациклим в определени етапи, които ще бъдат трудни за преодоляване“, каза министърът.

„Така че, ако си тръгнем с чувство на дълбока несигурност, когато постигнем мир в Украйна, това ще бъде проблем за цяла Европа. Така че нашето бъдеще тук е под голям въпрос“, каза Ейде.

В отговор на въпрос какво има предвид под „евтино примирие“, министърът отговори: „Ако Украйна бъде принудена да се откаже от териториите, които в момента държи военно, мисля, че това би било много проблематично.“

Ден преди това Politico, позовавайки се на европейски служител, съобщи, че САЩ настояват Украйна да напусне Донбас „по един или друг начин“, за да бъде постигнато мирно споразумение.

Първоначалният мирен план на САЩ предвиждаше прехвърляне на целия Донбас под руски контрол, изтегляне на украинските войски от окупираните от тях територии и замразяване на конфликта в Херсонската и Запорожката област. След преговори между САЩ и Украйна документът беше преработен.

На 2 декември специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер обсъдиха новата версия на плана с руската страна. След срещата Кремъл съобщи, че по време на разговорите са били обсъждани териториални въпроси, но страните не са успели да постигнат компромис.

Руският президент Владимир Путин заяви в края на ноември, че боевете в Украйна ще приключат, когато Киев изтегли войските си от окупираните от него територии. На 4 декември той заяви, че териториите на Донбас и Новорусия ще преминат под руски контрол във всеки случай – военно или по друг начин.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 16 Отговор
    Ндаааааа, много пари набутахте там, наши пари.....

    06:23 10.12.2025

  • 2 Антирашист

    17 9 Отговор
    Никакъв мир няма да има ,докато агресора не бъде прогонен от свещената,украинска земя.

    06:24 10.12.2025

  • 3 Каунь

    6 15 Отговор
    Предпочитаме още по-скъпа война.

    06:25 10.12.2025

  • 4 Винкело

    10 12 Отговор
    Да вземе един от тези умници да обясни - за какъв й е на Русия да ви напада и да ви завладява? Имате нещо ценно и важно ли?

    Коментиран от #9

    06:29 10.12.2025

  • 5 Абсолютно

    8 8 Отговор
    и тоя бърка в кацата с меда май ...

    06:30 10.12.2025

  • 6 Ами действайте тогава

    6 5 Отговор
    Накрая ще се види кой кого.

    06:31 10.12.2025

  • 7 Сега

    4 4 Отговор
    от нас се искат 1милиард и отгоре за тая война и ше трябва да теглим заем ....тоя говори глупости

    06:32 10.12.2025

  • 8 Шопо

    4 1 Отговор
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може защо не изпълняват плана на Тръмп.

    06:34 10.12.2025

  • 9 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Норвегия ли няма бе ка ун? Норвегия има повече пари от любимата ти раша в държавния си фонд! И не забравяй, че рашата дели остров Свалбард с рашата, където рашата също има големи притенции.

    06:34 10.12.2025

  • 10 То бъдещето на Европа

    1 2 Отговор
    Отдавна е изложено на риск. Даже и бай Дончо им го каза. Само малоумниците в Брюксел не го виждат

    06:36 10.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Все такива прилепи като този реват,

    0 1 Отговор
    че някой иска да ги напада!? Как един мъж не показаха тези джендъри. Държат се като .урви, а искат някой да ги уважава!? Ако продължат така, наистина ще убият Европа, няма нужда Русия да ги напада.

    06:38 10.12.2025

  • 13 Скъп мир?

    0 0 Отговор
    Какви инвестиции и на кои компании са засегнати точно на тези украински територии и защо с пари на данъкоплатците се защитават интересите на частния капитал???!

    06:39 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания