Осло: Евтино примирие, при което Киев ще бъде принуден да отстъпи територия, би довело до скъп мир за цяла Европа

„Евтино примирие“ между Украйна и Русия, при което Киев ще бъде принуден да отстъпи територия, би довело до „скъп мир“ за цяла Европа, заяви норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде в интервю за Sky News.

Той твърди, че това може да доведе до проблеми със сигурността за поколения напред и бъдещето на Европа ще бъде „изложено на риск“. Затова Ейде смята, че Украйна, нейните европейски съюзници и Съединените щати трябва да се стремят да разработят обща позиция.

Още новини от Украйна

„Загрижен съм, че бихме могли да се окажем с това, което наричам „евтино примирие“, което би довело до много скъп мир“, каза министърът.

Както обясни Ейде, всеки конфликт е последван от „следвоенна епоха“. Нейният ход зависи от условията, при които бойните действия са прекратени. Ако действаме небрежно, бихме могли „да зациклим в определени етапи, които ще бъдат трудни за преодоляване“, каза министърът.

„Така че, ако си тръгнем с чувство на дълбока несигурност, когато постигнем мир в Украйна, това ще бъде проблем за цяла Европа. Така че нашето бъдеще тук е под голям въпрос“, каза Ейде.

В отговор на въпрос какво има предвид под „евтино примирие“, министърът отговори: „Ако Украйна бъде принудена да се откаже от териториите, които в момента държи военно, мисля, че това би било много проблематично.“

Ден преди това Politico, позовавайки се на европейски служител, съобщи, че САЩ настояват Украйна да напусне Донбас „по един или друг начин“, за да бъде постигнато мирно споразумение.

Първоначалният мирен план на САЩ предвиждаше прехвърляне на целия Донбас под руски контрол, изтегляне на украинските войски от окупираните от тях територии и замразяване на конфликта в Херсонската и Запорожката област. След преговори между САЩ и Украйна документът беше преработен.

На 2 декември специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер обсъдиха новата версия на плана с руската страна. След срещата Кремъл съобщи, че по време на разговорите са били обсъждани териториални въпроси, но страните не са успели да постигнат компромис.

Руският президент Владимир Путин заяви в края на ноември, че боевете в Украйна ще приключат, когато Киев изтегли войските си от окупираните от него територии. На 4 декември той заяви, че териториите на Донбас и Новорусия ще преминат под руски контрол във всеки случай – военно или по друг начин.