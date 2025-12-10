Новини
CNN: Европа се страхува, че Тръмп може да обвини нея и Киев за липсата на мир и да се оттегли
  Тема: Украйна

CNN: Европа се страхува, че Тръмп може да обвини нея и Киев за липсата на мир и да се оттегли

10 Декември, 2025 06:42, обновена 10 Декември, 2025 06:48 1 621 38

  • европа-
  • сащ-
  • украйна-
  • война

Неназован американски служител заяви, че настоящото положение на Украйна е трудно и че тя „губи стратегически важни позиции на изток“

CNN: Европа се страхува, че Тръмп може да обвини нея и Киев за липсата на мир и да се оттегли - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските страни се опасяват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да обвини тях и Киев за продължаващия конфликт в Украйна, съобщи CNN.

Съобщава се, че европейските представители се опасяват, че ако няма напредък в мирните преговори, търпението на Тръмп ще се изчерпа и той ще се оттегли от процеса на уреждане, „обвинявайки Украйна и Европа, че възпрепятстват“ постигането на споразумение.

Още новини от Украйна

Неназован американски служител от своя страна заяви пред CNN, че настоящото положение на Украйна е трудно и че тя „губи стратегически важни позиции на изток“.

Преди това Тръмп нарече украинския конфликт „голям проблем“ в интервю за Politico, с който Европа „не успява да се справи“.

По-рано „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на неназовани длъжностни лица, съобщи, че представители на американския президент „са дали дни“ на Володимир Зеленски, за да отговори на предложения от Вашингтон мирен план за разрешаване на конфликта в Украйна.

Тръмп ще участва в закрита кръгла маса в Белия дом. Темата на срещата не се разкрива, сочи графикът на американския президент.

Участието на Тръмп в срещата е насрочено за 14:00 ч. източно време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха

    48 2 Отговор
    Защо се страхуват че САЩ ще се оттеглят? Нали са сила, "цивилизования свят".

    06:52 10.12.2025

  • 2 някой лъже

    30 2 Отговор
    Не е вярно тези позиции вече са загубили стратегическото си значение и укрите смело отиват на по-удобни такива.

    06:54 10.12.2025

  • 3 Шопо

    44 1 Отговор
    Какво ще стане когато САЩ излязат от НАТО ?
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Ами ако и Турция излезе от НАТО ?

    06:55 10.12.2025

  • 4 Тава е самата истина,

    45 1 Отговор
    тази кощрамба е най виновна за дереджето в Европа, тези подклаждат огъня, на който се печем всички!

    06:55 10.12.2025

  • 5 ООрана държава

    35 2 Отговор
    Точно вие сте виновни с измислени контра предложения, подкукоросващи зелю да не дава територия и обещаваики му безкрайна подкрепа до великата победа.....

    06:57 10.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пунта Мара

    30 1 Отговор
    С точно тая от снимката,никой не може да се страхува от нищо. Тая ще прогони и крокодил или даже гладен партизанин.

    07:01 10.12.2025

  • 8 Каунь

    22 2 Отговор
    Какво да ги обвинява, то си е така.

    07:05 10.12.2025

  • 9 Българин....

    30 2 Отговор
    Мурсула и кликата около нея защитаваха и разпространяваха ваксините до последно преди 5 години. Избиха сума ти хора за да направят милиарди печалба!

    07:05 10.12.2025

  • 10 Ленин

    21 1 Отговор
    Кой сега е "хартиен тигър"?

    07:06 10.12.2025

  • 11 Лост

    28 1 Отговор
    Европа от нищо не се страхува.Страхува се измисления "Елит" на Европа.

    07:09 10.12.2025

  • 12 Добре де

    29 1 Отговор
    А не е ли вярно, че Европа няма собствен мирен план и не прави дори опити за контакт с руската страна?Не е ли вярно, че Европа прави корекции на американският мирен план за Украйна, което означава несъгласие?И последно, не е ли вярно, че Европа е зависима от САЩ в сферата на отбраната?

    Коментиран от #17

    07:12 10.12.2025

  • 13 Тити

    2 19 Отговор
    Все пак Тръмп е луд да не забравяме.

    07:16 10.12.2025

  • 14 Не Тръмп, а народите по цял свят

    23 1 Отговор
    включително по-голямата част от хората от ЕС ги обвиняват в това! И си искат парите обратно!
    И с право се страхуват "лидерите" ! Но да се молят да няма трибунал за тях- и да търка Урсула с кокалите си наровете, до живот!

    Коментиран от #23

    07:17 10.12.2025

  • 15 1001

    24 1 Отговор
    Европейските политици са скъсали връзката с реалния свят. Жалко че ние ще плащаме сметката!

    07:22 10.12.2025

  • 16 я какви работи пишете

    21 1 Отговор
    а не е ли истина че европа и киев са виновни за продължаването на войната???

    Коментиран от #18

    07:25 10.12.2025

  • 17 Васко

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Добре де":

    Добре де ако е вярно какви са резултатите. Четери години санкции оръжия и смърт. Какъв е резултата. Никакъв!!!

    07:25 10.12.2025

  • 18 1001

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "я какви работи пишете":

    Абсолютно е така. Но ако войната свърши тия си отиват, сега агонизират!!!

    07:26 10.12.2025

  • 19 В В.П.

    13 1 Отговор
    Урсул фашиста Кая фригидната,Макрон геринтофила и Шмерца са пътници ,веднага след СВО..Еднопосочен билет за кафеза ..по 20 год .За престъпления срещу човечеството..геноцид ,подстрекателство към война ..

    07:29 10.12.2025

  • 20 В В.П.

    10 2 Отговор
    Тия мишоци се оакаааа,много ..

    07:30 10.12.2025

  • 21 Жорко

    13 1 Отговор
    Европа потъва фирми фалират хора губат работни места дава пари на украинци те ги крадат и тук крадат кое е наред? Ще се надигнат и всички ще бъдат пометени догодина февруари като задуха северняка!

    07:30 10.12.2025

  • 22 В В.П.

    11 1 Отговор
    Както през ВСВ ,САЩ се завъртяха и излязоха от евро клозетя...БЪЛГАРИЯ Е ДО КРАЯ ,обаче..

    07:31 10.12.2025

  • 23 Зененски съм

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не Тръмп, а народите по цял свят":

    На мен съвестта ми е чиста. Изплатил съм честно и почтенно процентите и на хората на Байдън и на хората на Урсула. И разписките пазя! Кая Калас може да потвърди, защото през естонски банки минаваха!
    А и както се договорихме за милиардите които ми наляха се изплатих предостатъчно с украинска и руска кръв.
    Всички знаят, че те ми пратиха Борис Джонсън и убиха главния ми преговарящ в Истанбул!

    Коментиран от #29

    07:34 10.12.2025

  • 24 В В.П.

    7 1 Отговор
    Тия караконджули,Урсул фашиста,Кая фригидната,не управляват добре ЕССР..Стремят се всячески да навредят на РФ ..излишно е .Това е злобния реваншизъм..съчетан с комплекси на малоценност ,слабост. Стана така че ,,убиха,, Крайната .

    07:34 10.12.2025

  • 25 ПОДПАЛВАЧИТЕ ВОЮВАЩИ ЧРЕЗ ПРОКСИТО ЗЕЛЕН

    7 1 Отговор
    КАТО ЧЕ ЛИ НЕ Е ИСТИНА !! ХА,ХА, ХА , А КОЙ ВОДИ ТАЯ УПОСТОШИТЕЛНА ВИОЙНА , ВИЖДАЙКИ ЧЕ ЕДВА ДИША , ЕВРОМАРОДЕРИТЕ ФАШИСТИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА Я ТИКАТ В ТАЗИ ВОЙНА , ВМЕСТО ВИЖДАЙКИ ОТЧАЙВАЩОТО Ѝ ПОЛОЖЕНИЕ , ВЕЧЕ ОСТАНАЛА ПОЧТИ БЕЗ АРМИЯ ДА СЕ СПРАТ , НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ТЕ ЩЕЛИ БЛЯ,БЛЯ,БЛЯ !! НАЛИ ТЕ ВТИКВАХА НА ЗЕЛЕНИЯ НЕКАКВИ ФИКС ИДЕИ ЗА ПОБЕДА !! СВЕТА СЕ ИЗУМЯВАШЕ ОТ ЧУДОВИЩНАТА ИМ ПРОСТОТИЯ , А НАПУШЕНПОТО ИМ ПРОКСИ СИЯЕШЕ ,СЕ КЕФЕШЕ ОТ ГЛУПОСТА ИМ , ВЯРВАЙКИ В ТАЛАСЪМИ !!
    НА КОГО НЕ МУ Е ЯСНО , ЧЕ СТЕ ПОДПАЛВАЧИ НА ТАЗИ ПРОКСИ ВОЙНА , КОЯТО ВОДИТЕ ЧРЕЗ ПРОКСИТО УКРАЙНА!!

    07:36 10.12.2025

  • 26 В В.П.

    7 1 Отговор
    Тъпото Росен да завърта курса на лодката ,щото ще има яки последствия..Народен съд .и още нещо..

    07:37 10.12.2025

  • 27 пресолена

    1 4 Отговор
    блъфове. ами нобела? но зад нобела се крият огромни пари и няма спиране ....срещу тръмп трябва един много добър покерджия и картоиграч по природа.....

    07:38 10.12.2025

  • 28 В В.П.

    6 1 Отговор
    Следващите ,които дойдат на власт ,ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА ЗАВЕДАТ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ УРСУЛАНКОВЦИТЕ..,иначе нещата нямат оправия..

    07:39 10.12.2025

  • 29 Кая Калас

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Зененски съм":

    Аз пък какво съм виновна че баща ми бе шеф на Естонската Централна Банка.
    Верно е иначе, че затова ме назначиха за Върховен Дипломат

    07:43 10.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Търновец

    3 0 Отговор
    Казано по друг начин в Европа има сили които искат ЕС да е в подчинено положение спрямо САЩ.

    Коментиран от #34

    07:53 10.12.2025

  • 32 ДАЛИ УРСУЛА

    4 0 Отговор
    Има златна тоалетна у тях.

    07:53 10.12.2025

  • 33 Възраждане

    3 0 Отговор
    Не се страхуваш, ако си невинен. А нацистка Европа и Украйна водят тази война вече 5 година и трябва международната общност да се намеси и озапти тези войнолюбци

    Коментиран от #35

    07:54 10.12.2025

  • 34 още по друг начин

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    - урсулите не са Европа.
    - нито пък Сорос.

    07:59 10.12.2025

  • 35 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Възраждане":

    Между Руси и Украинци голяма разлика няма, а Вива води агресивна политика и в Украйна и в Северния ледовит океан където се опитва да наложи с военна сила 200 милна зона на икономически интереси а Бай Дончо и Китай искат да са участници в усвояването на природните ресурси

    08:01 10.12.2025

  • 36 Слагам пармаци

    1 0 Отговор
    Сащ ще сложи пармак на европата, а после и Зеленски като им каже че няма пари за да ги върне.И така европата ще е с пармак е Г….@.А най- големият пармак си го сложи европата като спря да купува руски ресурси заради една зелена картуна.Ултра топ смешници сами си го навряха но всички европейци са виновни защото го допуснаха.Ако не лансираха зелето войната щеше да приключи за месеци.Един Путин фалира европата и направи заметресение по 9.5 в Сащ и НАТО !!!!!😂😂😂😂😂 Винаги е по-добре да играеш от страната на по-силният отбор.Ама в Европа само розови понита лява резба играят в по-нежният отбор.

    08:01 10.12.2025

  • 37 дядото

    1 0 Отговор
    гледам това на снимката и се чудя.освен злоба и алчност,какъв багаж има в него,че се изживява като господар на европа.

    08:05 10.12.2025

  • 38 Европа

    0 0 Отговор
    е силна и могъща и няма защо да се страхува.Тя ще надживее империите.Да му мислят Прерията и Тайгата.

    08:13 10.12.2025