CNN: Европа се страхува, че Тръмп може да обвини нея и Киев за липсата на мир и да се оттегли

Европейските страни се опасяват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да обвини тях и Киев за продължаващия конфликт в Украйна, съобщи CNN.

Съобщава се, че европейските представители се опасяват, че ако няма напредък в мирните преговори, търпението на Тръмп ще се изчерпа и той ще се оттегли от процеса на уреждане, „обвинявайки Украйна и Европа, че възпрепятстват“ постигането на споразумение.

Неназован американски служител от своя страна заяви пред CNN, че настоящото положение на Украйна е трудно и че тя „губи стратегически важни позиции на изток“.

Преди това Тръмп нарече украинския конфликт „голям проблем“ в интервю за Politico, с който Европа „не успява да се справи“.

По-рано „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на неназовани длъжностни лица, съобщи, че представители на американския президент „са дали дни“ на Володимир Зеленски, за да отговори на предложения от Вашингтон мирен план за разрешаване на конфликта в Украйна.

Тръмп ще участва в закрита кръгла маса в Белия дом. Темата на срещата не се разкрива, сочи графикът на американския президент.

Участието на Тръмп в срещата е насрочено за 14:00 ч. източно време.