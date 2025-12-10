CNN: Европа се страхува, че Тръмп може да обвини нея и Киев за липсата на мир и да се оттегли

Европейските страни се опасяват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да обвини тях и Киев за продължаващия конфликт в Украйна, съобщи CNN.
Съобщава се, че европейските представители се опасяват, че ако няма напредък в мирните преговори, търпението на Тръмп ще се изчерпа и той ще се оттегли от процеса на уреждане, „обвинявайки Украйна и Европа, че възпрепятстват“ постигането на споразумение.
Неназован американски служител от своя страна заяви пред CNN, че настоящото положение на Украйна е трудно и че тя „губи стратегически важни позиции на изток“.
Преди това Тръмп нарече украинския конфликт „голям проблем“ в интервю за Politico, с който Европа „не успява да се справи“.
По-рано „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на неназовани длъжностни лица, съобщи, че представители на американския президент „са дали дни“ на Володимир Зеленски, за да отговори на предложения от Вашингтон мирен план за разрешаване на конфликта в Украйна.
Тръмп ще участва в закрита кръгла маса в Белия дом. Темата на срещата не се разкрива, сочи графикът на американския президент.
Участието на Тръмп в срещата е насрочено за 14:00 ч. източно време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха-ха
06:52 10.12.2025
2 някой лъже
06:54 10.12.2025
3 Шопо
НАТО може ли да съществува без САЩ ?
Ами ако и Турция излезе от НАТО ?
06:55 10.12.2025
4 Тава е самата истина,
06:55 10.12.2025
5 ООрана държава
06:57 10.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пунта Мара
07:01 10.12.2025
8 Каунь
07:05 10.12.2025
9 Българин....
07:05 10.12.2025
10 Ленин
07:06 10.12.2025
11 Лост
07:09 10.12.2025
12 Добре де
Коментиран от #17
07:12 10.12.2025
13 Тити
07:16 10.12.2025
14 Не Тръмп, а народите по цял свят
И с право се страхуват "лидерите" ! Но да се молят да няма трибунал за тях- и да търка Урсула с кокалите си наровете, до живот!
Коментиран от #23
07:17 10.12.2025
15 1001
07:22 10.12.2025
16 я какви работи пишете
Коментиран от #18
07:25 10.12.2025
17 Васко
До коментар #12 от "Добре де":Добре де ако е вярно какви са резултатите. Четери години санкции оръжия и смърт. Какъв е резултата. Никакъв!!!
07:25 10.12.2025
18 1001
До коментар #16 от "я какви работи пишете":Абсолютно е така. Но ако войната свърши тия си отиват, сега агонизират!!!
07:26 10.12.2025
19 В В.П.
07:29 10.12.2025
20 В В.П.
07:30 10.12.2025
21 Жорко
07:30 10.12.2025
22 В В.П.
07:31 10.12.2025
23 Зененски съм
До коментар #14 от "Не Тръмп, а народите по цял свят":На мен съвестта ми е чиста. Изплатил съм честно и почтенно процентите и на хората на Байдън и на хората на Урсула. И разписките пазя! Кая Калас може да потвърди, защото през естонски банки минаваха!
А и както се договорихме за милиардите които ми наляха се изплатих предостатъчно с украинска и руска кръв.
Всички знаят, че те ми пратиха Борис Джонсън и убиха главния ми преговарящ в Истанбул!
Коментиран от #29
07:34 10.12.2025
24 В В.П.
07:34 10.12.2025
25 ПОДПАЛВАЧИТЕ ВОЮВАЩИ ЧРЕЗ ПРОКСИТО ЗЕЛЕН
НА КОГО НЕ МУ Е ЯСНО , ЧЕ СТЕ ПОДПАЛВАЧИ НА ТАЗИ ПРОКСИ ВОЙНА , КОЯТО ВОДИТЕ ЧРЕЗ ПРОКСИТО УКРАЙНА!!
07:36 10.12.2025
26 В В.П.
07:37 10.12.2025
27 пресолена
07:38 10.12.2025
28 В В.П.
07:39 10.12.2025
29 Кая Калас
До коментар #23 от "Зененски съм":Аз пък какво съм виновна че баща ми бе шеф на Естонската Централна Банка.
Верно е иначе, че затова ме назначиха за Върховен Дипломат
07:43 10.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Търновец
Коментиран от #34
07:53 10.12.2025
32 ДАЛИ УРСУЛА
07:53 10.12.2025
33 Възраждане
Коментиран от #35
07:54 10.12.2025
34 още по друг начин
До коментар #31 от "Търновец":- урсулите не са Европа.
- нито пък Сорос.
07:59 10.12.2025
35 Търновец
До коментар #33 от "Възраждане":Между Руси и Украинци голяма разлика няма, а Вива води агресивна политика и в Украйна и в Северния ледовит океан където се опитва да наложи с военна сила 200 милна зона на икономически интереси а Бай Дончо и Китай искат да са участници в усвояването на природните ресурси
08:01 10.12.2025
36 Слагам пармаци
08:01 10.12.2025
37 дядото
08:05 10.12.2025
38 Европа
08:13 10.12.2025