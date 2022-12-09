Новини
Кой има имен ден днес, 9 декември 2025 г. Честито!

9 Декември, 2022 06:00, обновена 9 Декември, 2025 06:51 32 854 24

Кой има имен ден днес, 9 декември 2025 г. Честито!

Православната църква чества зачатие на Св. Анна, майка на Богородица

На 9 декември православната църква чества зачатие на Св. Анна, майка на Богородица. Света Анна се смята за покровителка на брака и на семейството и майчинството. Тя е закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени.

Според библейския разказ Анна и нейният съпруг Йоаким нямали деца близо 20 години. Били посетени от ангел, който им съобщил, че ще бъдат дарени с наследник. Анна обещала да посвети детето си в служба на Бог и така на 3-годишна възраст Мария била отведена във Втория храм.

Според поверието от този ден започват родилните мъки на Божията майка и затова жените не работят нищо.

Съществуват и вярвания, че в тази нощ черните магии "хващат" и затова жените, не бива да пипат вълна, за да не се разболеят децата и добитъкът, а мъжете не бива да излизат от селото, защото по поляните играят самодивите и видят ли мъж, го отвличат. Днес имен ден имат всички с имената Ана, Анета, Анелия, Анка, Анна, Аница, Аня, Яна, Янка и Янко.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    27 8 Отговор
    ЧИД на хората имащи празник ЧИД

    Коментиран от #2

    07:17 09.12.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин 🇧🇬

    24 5 Отговор
    Честит Празник !

    08:41 09.12.2022

  • 4 Гост

    3 17 Отговор
    Поредната светната от тока женица . Базингааааа. Хаха малко майтап на църковна тема . Легенди ,приказки и измишльотини.

    08:03 09.12.2023

  • 5 Мъдрият

    18 5 Отговор
    Честит имен ден на всички именички и честит празник на всички православни християни!

    В статията отново се съдържат много поверия и суеверия, вместо да се разкаже подробно за празника!

    И недейте вкарва хората в заблуждение с тия идиотски, грешни и неверни народни поверия:

    Пресвета Богородица не е имала родилни болки и мъки! Напротив. Нейното раждане е било напълно безболезнено и по чудесен начин (през стомаха), така че тя и след това остава Дева!

    Статията отново е много кратка и не съдържа важни детайли от същността на този празник, затова ще се принудя пак да разкажа повече за празника в няколко коментара:

    Божият промисъл подготвил постепенно появяването на св. Дева Мария. В дълга редица поколения благородството се издигало непрекъснато, човешката природа ставала по-съвършена, докато най-после благословената двойка – Йоаким и Ана – се явила като благодатна почва, на която могла да поникне такава чудна издънка – пресвета Богородица.

    Коментиран от #12

    09:02 09.12.2023

  • 6 Мъдрият

    9 3 Отговор
    На три дни път от Йерусалим се намирал малкият градец Назарет. Там живели праведните Йоаким и Ана, които светата Църква нарича "богоотци".

    Йоаким произхождал от Давидовия род, а света Ана – от рода на Аарон. Били много щедри, милосърдни. За себе си изразходвали само една трета от доходите си. Другата трета жертвали за храма, а последната трета раздавали на бедните.

    Всекидневна скръб помрачавала живота на тези добри хора: нямали деца. У израилтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия.

    Дълги години те нямали деца и се молели горещо на Бога, от целите си души и сърца, да им дари дете.
    И в един прекрасен ден Ангел Господен се явил и на двамата и им възвестил, че молитвата им е чута и ще им се роди благословена дъщеря.

    Щастливите съпрузи се срещнали в Йерусалим. Разплакали се взаимно за явяването на ангела и принесли заедно жертва в храма.

    На 9 декември светата Православна църква чества празника Зачатие на света Ана. Това е денят, в която света Дева Мария се заченала в утробата й. Девет месеца след това – на 8 септември – пречистата Дева се родила на света.

    Коментиран от #15

    09:03 09.12.2023

  • 7 Мъдрият

    8 2 Отговор
    Като навършила три години, малката Мария, бъдещата пресвета Майка на Божия Син, Господ Иисус Христос, била заведена в Йерусалимския храм. Тъй родителите й изпълнили обещанието си: предали своята единствена рожба в служба на Бога.

    В това време при храма живеели в отделни малки килии мъже, жени, девици, които посветили себе си изцяло на Бога и тъй водели чист, благочестив живот. Те били предобрази на бъдещите християнски монаси и монахини.

    В тържествено шествие Ана се приближила с детето към храма. В ръцете на девойките, които придружавали Мария, както и в ръцете на другите присъстващи, горели свещи.

    За да посрещнат Йоаким и Ана, с пение излезли из храма свещеници, начело с първосвещеника.

    Ана поставила отроковицата Мария на първото стъпало на храма, който имал 15 високи стъпала. И станало голямо знамение. От никого не водена, от никого не покрепяна, Дева Мария изкачила леко и право всички стъпала. Почуда се изписала по лицата на всички присъстващи.

    Малката Мария била оставена, като другите девици, да живее при храма. Тъй се лишила тя от родителите си, предадена изцяло на Бога.

    Коментиран от #14, #17

    09:04 09.12.2023

  • 8 Мъдрият

    8 3 Отговор
    Починал баща й Йоаким на 80-годишна възраст. Като останала сама, света Ана се преселила от Назарет в Йерусалим. Сдобила се с жилище близо до дъщеря си. Молела се постоянно в храма до своята смърт.

    Така в нежна възраст била обречена да изпита скръбно сиротство тази, която впоследствие с блажена радост приела върху себе си дълга да лекува сиротството на всички самотни, изоставени хора, да стане Майка Утешителка и Застъпница на всички сирачета.

    На всяко богослужение се прославя пресвета Дева Мария, която се удостоила да бъде майка на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Споменават се с благословение и нейните родители Йоаким и Ана като богоотци, като праотци на Бога, явил се в човешка плът за спасението на цялото човечество.

    Коментиран от #10, #13, #16

    09:05 09.12.2023

  • 9 Този

    6 6 Отговор
    мъдрият “мъдрец” пак се измъдри.
    Пак сее корен на ряпата и пак слага капак на гърнето.
    Само той мъдър и само той има право на мнение.

    05:46 09.12.2024

  • 10 Юфекзън

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Трябваше поп да станеш

    Коментиран от #11

    05:53 09.12.2024

  • 11 Хейт

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Юфекзън":

    Той е такъв

    08:10 09.12.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост666

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдрият":

    Бог няма и никога не е имало . Научно доказа но е вече до сега нито един астронавт не го е видял там горе . Ако имаше до сега да слезнал и спрял всякакви болести и войни . Нали все пак гледа неговите произведения как живеят на земята .

    Коментиран от #18, #19

    08:43 09.12.2024

  • 17 Мъдрец - Молар

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдрият":

    Вярвате в приказки и легенди за живота на някави еврей . Живяли някога и някъде . Раждане през корема е секцио или цезарово сечение , ако е известно по това време . Хората не зачеват от ангели по въздуха . Стига си добавял статията е пълна няма нужда от добавки .

    08:45 09.12.2024

  • 18 Идън

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гост666":

    Всеки човек се намира в позиция да избира доброто- правилното и красивото, вместо грешното- злото и грозното. Болестите и войните са си наше дело- от нашата лошотия- алчност и злоба.

    10:32 09.12.2024

  • 19 Идън

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гост666":

    Концепцията за създаването на света от вакуума е неубедителна- тя не обяснява създаването на материята. От това следва,че има много мъдър ТВОРЕЦ И ДИЗАЙНЕР на света- и това е БОГ.

    Коментиран от #21

    15:34 09.12.2024

  • 20 Втгжо

    2 2 Отговор
    БОГ НЯМА САМО В БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИ ТИКВИ ОТ 130 ГОДИНИ ФАЛШИВ КОМУНИЗЪМ

    15:39 09.12.2024

  • 21 Гост666

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Идън":

    Я не ме разсивай . Бог няма и няма й дайма никога . Този е измислен или по точно човек роден от хора е направен бог , след илюзията ,че е възкръснал след смъртта си .

    Коментиран от #22, #24

    15:58 09.12.2024

  • 22 Идън

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост666":

    Бог е ОТЕЦ- Христос е Божият СИН.- с Божествена и човешка природа.Im not Number- Im Man.

    Коментиран от #23

    16:14 09.12.2024

  • 23 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Идън":

    Не ми излиза апострофът и буква А пред номер и човек...

    16:24 09.12.2024

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.