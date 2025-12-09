Калоян Методиев: Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно

Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно. По няколко причини.
За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Първо, героизира ДПС, създава им ореол на жертви, дава им повод да говорят, че са репресирани. Това не ни трябва.
Второ, много по-демократично и целесъобразно беше да ги остави да си докарат автобусите или както там се организират. Да се види кои са, как изглеждат и колко са. Със забраната нито ги отслабваш, нито ресурсът им се губи.
Трето, с това действие кметът се изкарва борец срещу модела, но всъщност оказва логистична подкрепа за контрапротестите и подкопава възможността за контраст с естествените протести. Обратен ефект.
Дано е само от емоция или глупост, а не някаква схема от старите ленти по модела ДПС-Атака.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На снимката
Коментиран от #8, #41
14:56 09.12.2025
2 Феникс
14:58 09.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:03 09.12.2025
5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Цялото превземане на властта от дебелите е по московски сценарий.
Коментиран от #76
15:03 09.12.2025
6 Тоя кмет е
15:04 09.12.2025
7 Ззз
15:05 09.12.2025
8 Дали ром, ученик
До коментар #1 от "На снимката":Студент, локал, все неплащали данъци, за да имат мнение някакво по икономически параметри и бюджет, дайте им да чупят като по стадионите, искат да счупят държавата либерали-радевисти
15:07 09.12.2025
9 некерман
Коментиран от #38
15:08 09.12.2025
10 Подозрително
15:09 09.12.2025
11 мдам
15:09 09.12.2025
12 БОТЕВград
15:20 09.12.2025
13 Май не сте в час Методиев
Второ - Изпращането на протурската партия Ново начало масово на контра протест може да предизвика сблъсъци на етническа основа, защото ще има противопоставяне на Ново начало срещу всички отанали етноси,особенно тези, чиито деди са преживели Османското робство. Ще събуди омразата, което не е изгодно както за обикновенните турци, така и за останаото насеение на държавата
Трето- допустимо е радикално противопоставяне между привърженици на АПС Догат и НН - Пеевски.
Умната Методиев, не сей омразата.
15:20 09.12.2025
14 Май не сте в час Методиев
Второ - Изпращането на протурската партия Ново начало масово на контра протест може да предизвика сблъсъци на етническа основа, защото ще има противопоставяне на Ново начало срещу всички отанали етноси,особенно тези, чиито деди са преживели Османското робство. Ще събуди омразата, което не е изгодно както за обикновенните турци, така и за останаото насеение на държавата
Трето- допустимо е радикално противопоставяне между привърженици на АПС Догат и НН - Пеевски.
Умната Методиев, не сей омразата.
15:21 09.12.2025
15 Много правилно
Коментиран от #40
15:23 09.12.2025
16 Смешни сте гереберасти
15:24 09.12.2025
17 Утре 10 декември
Коментиран от #25
15:29 09.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А ТИ КО ИСКАШ БЕ
15:29 09.12.2025
20 българина
15:31 09.12.2025
21 На бас 👍
15:31 09.12.2025
22 здраво мислещ
Коментиран от #86
15:34 09.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Панайотов
15:36 09.12.2025
25 Стратега
До коментар #17 от "Утре 10 декември":Кръстоноаните походи докараха исляма. и Отаманската империя в Европа и баяха тук 500 години умнико!
Умствен аналфебетик.
15:37 09.12.2025
26 право думащ човек
Коментиран от #29
15:39 09.12.2025
27 етнически българин
15:40 09.12.2025
28 Тодорживкова губерния
15:41 09.12.2025
29 Да прав сте
До коментар #26 от "право думащ човек":Преди малко кмета е написал и мотива си - " Повече от 1500 жители на нашия град в социалните мрежи и местния сайт афишираха саморазправа със стотината граждани от ромски произход които заявиха участие в мероприятието на ДПС и ще бъдат извозени с автобуси до Ботевград. Няма да допусна ДПС да използва лица от етнически групи за конфликт"
15:43 09.12.2025
30 Зъл пес
15:46 09.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 младежа
15:48 09.12.2025
33 Независим
15:49 09.12.2025
34 Киро
15:50 09.12.2025
35 Дънкан Маклауд
Коментиран от #87
15:51 09.12.2025
36 питанката
15:54 09.12.2025
37 Решението на кмета
Тук трябва да се намеси прокуратурата!
От коя партия е тоя кмет, що ме кажете?
Коментиран от #39
15:57 09.12.2025
38 Те и ония
До коментар #9 от "некерман":От първия протест НЯКОИ бяха платени, плащат да посягат на полицаи, писягат на държавата и не казват какво следва, пада правителството И, ииииии..., пак същото и по много, тая простотия пуста
15:57 09.12.2025
39 От МИР
До коментар #37 от "Решението на кмета":От партия МИР, проверете на търсачка
Коментиран от #43
15:58 09.12.2025
40 Нали се бориш
До коментар #15 от "Много правилно":За демокрация, бе мен, в свободна държава си
15:59 09.12.2025
41 Сиганин, бе!
До коментар #1 от "На снимката":Ромът е спиртна напитка.
Съвсем са ви промили седесарските мозъци.
16:00 09.12.2025
42 Неистовата омраза,
ДПС разбиха Хунтата на Радев и Доган и заслужават подкрепа!
Коментиран от #88
16:00 09.12.2025
43 Партия МИР са
До коментар #39 от "От МИР":са Радев и подлогите ми!
част от Шайката и евентуално той ще оглави МИР след края на мандата си.
И ще погълне всички, които го подкрепят днес, начело с ППДБ!
Тв дори не си дават сметка!
16:03 09.12.2025
44 бай Митко
16:05 09.12.2025
45 Методиев преди малко
ГЕРБ са уплашени и ще се изпокрият.
БСП звънят за организация, но каквото им е останало ходи на протести срещу правителството. Партия вече нямат.
ИТН призова за подкрепа,но няма какво да изкарат даже от концесионираните си министерства.
Новото начало ще е сърцето на контрапротеста и ще се изложи. С махали и пари власт не се държи. Ще е пародия. Ще донесе още гняв. И ще се види кой от коя страна е и с какво разполага.
Миналото ще агонизира, а бъдещето вече го е смазало. Сами сте във властта. Отидете си с мир!
Коментиран от #81
16:24 09.12.2025
46 естествен интелект
16:32 09.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мнение
16:33 09.12.2025
49 Горски
16:35 09.12.2025
50 Не е ли време
Кметът забрани Контрапротеста, а не КонтрапротестЪТ. Журналисти сте, нали?
16:38 09.12.2025
51 Забележете допотопните
Имат пяна на устата!
16:59 09.12.2025
52 Браво, Калояне!
И кои са ЕСТЕСТВЕНИТЕ протести - тези на Радевата шайка от ППДБ И ВЪЗРАЖДАНЕ ли?!
На които присъства Черепа, за да наблюдава как се харчат парите му. Дали се влага достатъчно ентусиазъм и революционен плам?
И на които Мирчо се ръкува с Черепа и после дава инструкции на Бобоков младши!
Да, много са естествени, нищо нагласено няма в тях!
17:04 09.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 За сведение на кметчето на Радев
С автобуси, с коне или с волски каруци!
Само или на организирани групи!
Я виж гръцките фермери как идват с тракторите! И тях ли ще забраниш, кметче!
Това е тяхната държава, не на Радев!
17:12 09.12.2025
55 Този
17:25 09.12.2025
56 Тулуп
17:40 09.12.2025
57 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #59
17:40 09.12.2025
58 Киро
Коментиран от #61
17:41 09.12.2025
59 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #57 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Митов, веднага арестувай началника си Делян Пеевски за насаждане на етническа омраза! Утре може да е късно! Никой не е обиждал на животни турците, ромлянните, арменците и други! Омразата ни е към Борисов и Пеевски!
17:45 09.12.2025
60 Някой
На Пеевски хората да си протестират във Видин, Кърджали, Пазарджик ...
17:49 09.12.2025
61 Някой
До коментар #58 от "Киро":Защото автобусите докарват хора, които не са от Ботевград.
17:51 09.12.2025
62 Тулуп
18:34 09.12.2025
63 От Ботевград
Не вълна, а цяло цунами от гражданско недоволство щеше да залее придошлите с автобуси! Погледнете в местните сайтове!
Въпросният писач на статията не го знам, но много слабо разбира процесите в обществото на Ботевград!
18:45 09.12.2025
64 Ахил
Коментиран от #91
19:08 09.12.2025
65 факти
19:47 09.12.2025
66 Кой друг ще да е
20:01 09.12.2025
67 То пък
20:02 09.12.2025
68 Мичо
До коментар #23 от "мечо":Мечо мноо ги е страх билгарите гявури защтото 500 години са ги кла ли сиг аните и още 500 години са ги кла ли и турци и 1000 години са пострадали и още ще са пострадали Мечо билгарите гявури с такифа господари
Коментиран от #71
20:32 09.12.2025
69 Факт
21:23 09.12.2025
70 Тренчев
21:23 09.12.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Дядо поп
00:33 10.12.2025
74 Новият слоган на профанеевски
00:34 10.12.2025
75 Аз съм
01:00 10.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 "ФАКТИ"
06:21 10.12.2025
79 ЧУНЧО
07:01 10.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Надежда
До коментар #45 от "Методиев преди малко":Няма да си отидат с мир! Исторически погледнато, власт, окопала се до уши, лесно се не дава. Бойко, Бойко, България можеше да те запомни с добро...
07:57 10.12.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Боклуците на Боклука
09:21 10.12.2025
84 Алекс
10:03 10.12.2025
85 Ботевград
Калоянчо, моето момче, не знам какъв политолог си, ама не си никакъв психолог. "ДПС - откраднато" няма как да се изкара жертва, защото Е във властта.
А нашия кмет показа, че има топки, каквито вие очевидно нямате.
Това е накратко
10:22 10.12.2025
86 Ррр
До коментар #22 от "здраво мислещ":Не си здраво мислещи, а здраводухащ
11:00 10.12.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Гошев
14:24 10.12.2025
90 Дедо
А сега ги е яхнала една дебела и безскрупулна свиня.
17:34 10.12.2025
91 За 64 Ахил
До коментар #64 от "Ахил":Едва ли знаеш кой е Ахил ,а имаш нахалството и простотията и да даваш
мнение! Просто си неук.
00:21 11.12.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.