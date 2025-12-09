Калоян Методиев: Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно

Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно. По няколко причини.

За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Първо, героизира ДПС, създава им ореол на жертви, дава им повод да говорят, че са репресирани. Това не ни трябва.

Второ, много по-демократично и целесъобразно беше да ги остави да си докарат автобусите или както там се организират. Да се види кои са, как изглеждат и колко са. Със забраната нито ги отслабваш, нито ресурсът им се губи.

Трето, с това действие кметът се изкарва борец срещу модела, но всъщност оказва логистична подкрепа за контрапротестите и подкопава възможността за контраст с естествените протести. Обратен ефект.

Дано е само от емоция или глупост, а не някаква схема от старите ленти по модела ДПС-Атака.