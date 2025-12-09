Новини
България »
Калоян Методиев: Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно

Калоян Методиев: Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно

9 Декември, 2025 14:51 46 166 92

  • калоян методиев-
  • ботевград-
  • протест-
  • пеевски-
  • делян пеевски

По няколко причини

Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Решението на кмета на Ботевград да забрани контрапротестът на ДПС-НН е коварно. По няколко причини.

За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Първо, героизира ДПС, създава им ореол на жертви, дава им повод да говорят, че са репресирани. Това не ни трябва.

Второ, много по-демократично и целесъобразно беше да ги остави да си докарат автобусите или както там се организират. Да се види кои са, как изглеждат и колко са. Със забраната нито ги отслабваш, нито ресурсът им се губи.

Трето, с това действие кметът се изкарва борец срещу модела, но всъщност оказва логистична подкрепа за контрапротестите и подкопава възможността за контраст с естествените протести. Обратен ефект.

Дано е само от емоция или глупост, а не някаква схема от старите ленти по модела ДПС-Атака.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 152 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На снимката

    186 7 Отговор
    Финансово нахъсан ром.

    Коментиран от #8, #41

    14:56 09.12.2025

  • 2 Феникс

    44 72 Отговор
    Не можеш да бориш мафията със тоталитарни приоми, нали така бе умнокрасивите? Или всичко е позволено когато се борим за неолибераен рай на земята? :)

    14:58 09.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    212 37 Отговор
    БРАВО НА КМЕТА НА БОТЕВГРАД!

    15:03 09.12.2025

  • 5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    32 125 Отговор
    Е то кмета е копейка, да не мислите, че не е съгласувал действията си с Шиши и Боко ?
    Цялото превземане на властта от дебелите е по московски сценарий.

    Коментиран от #76

    15:03 09.12.2025

  • 6 Тоя кмет е

    30 102 Отговор
    Издиган от партия МИР блузка до Радев, офффф

    15:04 09.12.2025

  • 7 Ззз

    105 17 Отговор
    Калояново искал да види как изглежда актива на Дeбелoто начало. Снимката казва всичко.

    15:05 09.12.2025

  • 8 Дали ром, ученик

    56 36 Отговор

    До коментар #1 от "На снимката":

    Студент, локал, все неплащали данъци, за да имат мнение някакво по икономически параметри и бюджет, дайте им да чупят като по стадионите, искат да счупят държавата либерали-радевисти

    15:07 09.12.2025

  • 9 некерман

    142 14 Отговор
    Нека ви кажа нещо .Това не е протест , след като тези хора са платени , означва,че са на работа , просто предварително са взели надника .

    Коментиран от #38

    15:08 09.12.2025

  • 10 Подозрително

    118 13 Отговор
    Интересно, на такъв митинг какво биха скандирали ботевградските индуси?

    15:09 09.12.2025

  • 11 мдам

    126 24 Отговор
    До слугите на Пеевски: Вий сте роби на прасето, смешни, малки и без чест...

    15:09 09.12.2025

  • 12 БОТЕВград

    113 23 Отговор
    Браво на кмета!

    15:20 09.12.2025

  • 13 Май не сте в час Методиев

    76 16 Отговор
    Първо - има две протурски партии, а не само една.
    Второ - Изпращането на протурската партия Ново начало масово на контра протест може да предизвика сблъсъци на етническа основа, защото ще има противопоставяне на Ново начало срещу всички отанали етноси,особенно тези, чиито деди са преживели Османското робство. Ще събуди омразата, което не е изгодно както за обикновенните турци, така и за останаото насеение на държавата
    Трето- допустимо е радикално противопоставяне между привърженици на АПС Догат и НН - Пеевски.
    Умната Методиев, не сей омразата.

    15:20 09.12.2025

  • 14 Май не сте в час Методиев

    36 13 Отговор
    Първо - има две протурски партии, а не само една.
    Второ - Изпращането на протурската партия Ново начало масово на контра протест може да предизвика сблъсъци на етническа основа, защото ще има противопоставяне на Ново начало срещу всички отанали етноси,особенно тези, чиито деди са преживели Османското робство. Ще събуди омразата, което не е изгодно както за обикновенните турци, така и за останаото насеение на държавата
    Трето- допустимо е радикално противопоставяне между привърженици на АПС Догат и НН - Пеевски.
    Умната Методиев, не сей омразата.

    15:21 09.12.2025

  • 15 Много правилно

    95 23 Отговор
    е решението на кмета. Мотивите му са ясни и категорични.

    Коментиран от #40

    15:23 09.12.2025

  • 16 Смешни сте гереберасти

    91 20 Отговор
    Комични са вече ГЕРБ-Ново начало. Освен да се борят за избирателите на БСП, не им останаха други. Изгубиха всички следващи поколения.

    15:24 09.12.2025

  • 17 Утре 10 декември

    86 25 Отговор
    С Бога напред, българи! Това е кръстоносен поход! Завоювайте си държавата от турските прасета! Върнете Коледа в цяла България!

    Коментиран от #25

    15:29 09.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А ТИ КО ИСКАШ БЕ

    38 9 Отговор
    Поли птичка на глог???(-??). ОТ СУТРИНТА ПИША БРАВО КМЕТЕ И ТОВА НА ШИШ БЕЙ Е ПРОВОКАЦИЯ. ТИ И ТОЙ КОЙ МАГНИТСКИ ИСКАТЕ ::;Да настане анархия тези от кой кой на ЗАПЛАТКА да предизвикат другите свободните и искащи свободата си да дойдат и те и да стане война. ТИ И КОЙ КОЙ ШИШ МАГНИТ ИСКАТЕ ДА ОПОРОЧИТЕ ПРОТЕСТИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ.

    15:29 09.12.2025

  • 20 българина

    77 8 Отговор
    Как измести темата , а? Сега ще хвърли турци срещу турци и ще го изкара етнически конфликт .Всички му разбраха номерата и дано всичко мине без напрежение.Аз имам приятел етнически турчин с който сме приятели от първи клас . Няма да го намразя или да си развалим приятелството заради един самозабравил се човек

    15:31 09.12.2025

  • 21 На бас 👍

    31 47 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    15:31 09.12.2025

  • 22 здраво мислещ

    59 12 Отговор
    Хората ясно казват какво се иска , оставка и вън от политиката и икономиката на държавата , колко по ясно да го кажат .Той извърта всичко това и хвърля едно -не на омразата .

    Коментиран от #86

    15:34 09.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Панайотов

    47 6 Отговор
    Доказано неколкократно орез последните 20 госини. БГ корумпипетата са още по-напред с материала. Отряд Кобра кога ще влезе в централата на ГЕРБ да проверят кой и как плаща на троловете? На контрапротестиращите как им плащат? Един ден може и за избирателите на хонорар да се погрижат.

    15:36 09.12.2025

  • 25 Стратега

    13 23 Отговор

    До коментар #17 от "Утре 10 декември":

    Кръстоноаните походи докараха исляма. и Отаманската империя в Европа и баяха тук 500 години умнико!
    Умствен аналфебетик.

    15:37 09.12.2025

  • 26 право думащ човек

    15 37 Отговор
    Правилно. Този кмет вероятно е в дълбоката игра на Новото начало - ГЕРБ-ДПС. Всеки има право на протест по Конституция. Защо да не протестират или манифестират хората, били те и цигани, турци и каквито и да са по етнос. това е свободна държава.

    Коментиран от #29

    15:39 09.12.2025

  • 27 етнически българин

    41 8 Отговор
    Един човек насажда етническа омраза и жалко за нас ако му се вържем . Нямам омраза към турци,роми , арменци, евреи ,миллет и др . Ако обаче се наложи да се трепаме , никой да не си мисли , че ме е страх.Така ,че нека всички си опичаме акъла , докато не е станало късно

    15:40 09.12.2025

  • 28 Тодорживкова губерния

    28 8 Отговор
    Ботевград и Правец. Там Шиши не смее да пипа. Шефа е бате Валю

    15:41 09.12.2025

  • 29 Да прав сте

    48 9 Отговор

    До коментар #26 от "право думащ човек":

    Преди малко кмета е написал и мотива си - " Повече от 1500 жители на нашия град в социалните мрежи и местния сайт афишираха саморазправа със стотината граждани от ромски произход които заявиха участие в мероприятието на ДПС и ще бъдат извозени с автобуси до Ботевград. Няма да допусна ДПС да използва лица от етнически групи за конфликт"

    15:43 09.12.2025

  • 30 Зъл пес

    23 10 Отговор
    Да се види кои са,колко са,как изглеждат.Какви ли очакваш Методиев.Шушумиго недна.Как може да говориш така за българските граждана бе?А тоя кмет да не би да има нотариален докумивт че Ботевград е негов?

    15:46 09.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 младежа

    37 11 Отговор
    Като ще е гарга , да е рошава ! Ако ще започваме гражданската война , аз съм готов .Ако мислите , че ще се дадем без бой жестоко се лъжете .Контра протести щял да прави , ами ако ти направим една ре контра? Изтрезнейте докато е време !

    15:48 09.12.2025

  • 33 Независим

    36 6 Отговор
    Алооо факти нали е много жалко да си маша в ръцете на Пеевски.

    15:49 09.12.2025

  • 34 Киро

    12 12 Отговор
    Вместо да им извади очите, ще им изпише веждите. Може и това да са искали.

    15:50 09.12.2025

  • 35 Дънкан Маклауд

    24 8 Отговор
    На мен ми омръзна да ме плашат . Какво като докара автобуси ? Само да стане нещо и косъм от главата на някой българин да падне , ще се разправяте с мен .

    Коментиран от #87

    15:51 09.12.2025

  • 36 питанката

    28 6 Отговор
    Как може всички етноси да напълнят залата за концерта на Софи Маринова ,а после да ги нахъсват да се мразят на площада

    15:54 09.12.2025

  • 37 Решението на кмета

    17 19 Отговор
    не незаконно, демек - престъпление!

    Тук трябва да се намеси прокуратурата!

    От коя партия е тоя кмет, що ме кажете?

    Коментиран от #39

    15:57 09.12.2025

  • 38 Те и ония

    18 6 Отговор

    До коментар #9 от "некерман":

    От първия протест НЯКОИ бяха платени, плащат да посягат на полицаи, писягат на държавата и не казват какво следва, пада правителството И, ииииии..., пак същото и по много, тая простотия пуста

    15:57 09.12.2025

  • 39 От МИР

    12 2 Отговор

    До коментар #37 от "Решението на кмета":

    От партия МИР, проверете на търсачка

    Коментиран от #43

    15:58 09.12.2025

  • 40 Нали се бориш

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Много правилно":

    За демокрация, бе мен, в свободна държава си

    15:59 09.12.2025

  • 41 Сиганин, бе!

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "На снимката":

    Ромът е спиртна напитка.

    Съвсем са ви промили седесарските мозъци.

    16:00 09.12.2025

  • 42 Неистовата омраза,

    16 42 Отговор
    която Радев, ППДБ, ВЪЗРАЖДАНЕ, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ и други кремълски израстъци е България питаят към ДПС , ме убеждава да гласувам за тях!

    ДПС разбиха Хунтата на Радев и Доган и заслужават подкрепа!

    Коментиран от #88

    16:00 09.12.2025

  • 43 Партия МИР са

    13 19 Отговор

    До коментар #39 от "От МИР":

    са Радев и подлогите ми!

    част от Шайката и евентуално той ще оглави МИР след края на мандата си.

    И ще погълне всички, които го подкрепят днес, начело с ППДБ!

    Тв дори не си дават сметка!

    16:03 09.12.2025

  • 44 бай Митко

    39 11 Отговор
    Чест за достойната патриотична постъпка на кмета Гавалюгов! Истински българин несъобразяващ се с надменното голямо "Д"! Чест кмете!

    16:05 09.12.2025

  • 45 Методиев преди малко

    33 8 Отговор
    Митовете рухват по-бързо от очакваното. Ще ви кажа какво ще стане на контрапротестите . Ще изкарат на сила рехави групи. Ще им раздадат плакати. До утре ще се въртят телефони, ще се заплашва, защото с обещания вече не става. Колкото и да са зависими някои - никога не може да вървиш срещу народа си.
    ГЕРБ са уплашени и ще се изпокрият.
    БСП звънят за организация, но каквото им е останало ходи на протести срещу правителството. Партия вече нямат.
    ИТН призова за подкрепа,но няма какво да изкарат даже от концесионираните си министерства.
    Новото начало ще е сърцето на контрапротеста и ще се изложи. С махали и пари власт не се държи. Ще е пародия. Ще донесе още гняв. И ще се види кой от коя страна е и с какво разполага.

    Миналото ще агонизира, а бъдещето вече го е смазало. Сами сте във властта. Отидете си с мир!

    Коментиран от #81

    16:24 09.12.2025

  • 46 естествен интелект

    29 4 Отговор
    Погледнете какво казва собственика на Арда тур , извинявам се не му запомних името .Това е истински човек и аз като българин , ще застана рамо до рамо аедно с него , нищо че аз съм християнин а той мюсулманин .Не допускайте да ни раделят

    16:32 09.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мнение

    38 3 Отговор
    Хора без средно образование да нямат право да гласуват. Те се поддават на манипулации, за 100 лева са готови на всичко, неграмотни са, не могат да черат и пишат, дори не знаят за кого гласуват. Такива хора определят нашия живот вече 36 години, ограбват бъдещето на децата и внуците ни. И това не е дискриминация, цивилизационен избор за бъдещето на страната ни. Гласуване само и единствено с машини. Неграмотните или ще се научат как става, или няма да гласуват.

    16:33 09.12.2025

  • 49 Горски

    34 11 Отговор
    Браво на кмета, едноклетъчните нископлатени примати, абонати на прасето нямат право на протест. Виждам, че и Враца е в списъка. Доста смела, но и безотговорна постъпка на голямото Д. Там много бой може да бъде изяден. Не съм от Враца, но имам доста добри впечатления за манталитета и способностите на тези истински българи. Работата на Шиши няма да стане. Само ще се орезели с тези нещастни ,,протестиращи", които не знаят защо ще протестират. От близо 2 000 прокурори не се намери поне един ,който да не е със заешко сърце и да образува досъдебно производство с обвинение с повдигнато обвинение срещу Делян Пеевски.Няма да изреждам неговите деяния ,които съответстват на състави от НК на Република България, защото са общо известни поне на една четвърт от грамотното ни население. Такава тъпотия, роболепност и откровен, неподправен бандитизъм реализиран със съучастието на орташки групировки определили се като политически партии.

    16:35 09.12.2025

  • 50 Не е ли време

    22 3 Отговор
    Да научите кога се използва пълно членуване?

    Кметът забрани Контрапротеста, а не КонтрапротестЪТ. Журналисти сте, нали?

    16:38 09.12.2025

  • 51 Забележете допотопните

    11 12 Отговор
    и първобитни расистки и шовинистични коментари , закани и заплахи за разправа у шорошките и копейските бикове във форума!

    Имат пяна на устата!

    16:59 09.12.2025

  • 52 Браво, Калояне!

    15 26 Отговор
    Браво, Методиев?

    И кои са ЕСТЕСТВЕНИТЕ протести - тези на Радевата шайка от ППДБ И ВЪЗРАЖДАНЕ ли?!

    На които присъства Черепа, за да наблюдава как се харчат парите му. Дали се влага достатъчно ентусиазъм и революционен плам?

    И на които Мирчо се ръкува с Черепа и после дава инструкции на Бобоков младши!

    Да, много са естествени, нищо нагласено няма в тях!

    17:04 09.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 За сведение на кметчето на Радев

    8 29 Отговор
    Хората имат право да дойдат и от Банско в Ботевград, за да изразят някакъв протест и да бъдат турци, помаци, цигани, власи или каквито си искат!
    С автобуси, с коне или с волски каруци!
    Само или на организирани групи!

    Я виж гръцките фермери как идват с тракторите! И тях ли ще забраниш, кметче!

    Това е тяхната държава, не на Радев!

    17:12 09.12.2025

  • 55 Този

    10 4 Отговор
    празно говорещия много често го изтипосвате в сайта! Натирен от всякъде поради непригодност и неможене!

    17:25 09.12.2025

  • 56 Тулуп

    9 5 Отговор
    Еми има топки з разлика от другите подметки на Лили пейо

    17:40 09.12.2025

  • 57 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 3 Отговор
    Митов, спиш! Пак ли ще се оправдаваш на изслушване?

    Коментиран от #59

    17:40 09.12.2025

  • 58 Киро

    15 4 Отговор
    Защо да ги забранява.Нека се види,докъде е циганосана държавата.!

    Коментиран от #61

    17:41 09.12.2025

  • 59 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    29 6 Отговор

    До коментар #57 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Митов, веднага арестувай началника си Делян Пеевски за насаждане на етническа омраза! Утре може да е късно! Никой не е обиждал на животни турците, ромлянните, арменците и други! Омразата ни е към Борисов и Пеевски!

    17:45 09.12.2025

  • 60 Някой

    21 5 Отговор
    Ало бесепара, ексурзианти нямат право да протестират в чужд град, освен ако не е София. Само в София може да идват ексурзианти, защото там са прозорците на власта.
    На Пеевски хората да си протестират във Видин, Кърджали, Пазарджик ...

    17:49 09.12.2025

  • 61 Някой

    21 5 Отговор

    До коментар #58 от "Киро":

    Защото автобусите докарват хора, които не са от Ботевград.

    17:51 09.12.2025

  • 62 Тулуп

    12 4 Отговор
    Еми има топки з разлика от другите подметки на шиши пейо

    18:34 09.12.2025

  • 63 От Ботевград

    26 7 Отговор
    Аз съм от Ботевград! Не познавам хора или дори човек, който да подкрепя фигурата на Делян Пеевски! Кметът е прав, че щяха да настъпят сериозни произшествия, ако този протест се беше състоял!
    Не вълна, а цяло цунами от гражданско недоволство щеше да залее придошлите с автобуси! Погледнете в местните сайтове!
    Въпросният писач на статията не го знам, но много слабо разбира процесите в обществото на Ботевград!

    18:45 09.12.2025

  • 64 Ахил

    8 11 Отговор
    Така ли ще ги спирате със забрани? Типични комунистически тактики и соц клишета.

    Коментиран от #91

    19:08 09.12.2025

  • 65 факти

    7 5 Отговор
    кви са тия пакистанци

    19:47 09.12.2025

  • 66 Кой друг ще да е

    11 9 Отговор
    Кой заповяда това безобразие?! Един от слугинажките кметове на лузърите-злобари ППДБ.

    20:01 09.12.2025

  • 67 То пък

    14 5 Отговор
    Бати и излагацията щеше да е ако бяха излезнали тея църните в БОТЕВГРАД град,щеше да има удрии.ШИШИ Е АУТ ЗА НАРОДА,РАНО ИЛИ КЪСНО СИ ОТИВА ПРАСЕТО НО НЕ САМО ОТ КОАЛИЦИЯТА А ОТ ДЪРЖАВАТА,АКО НЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА!

    20:02 09.12.2025

  • 68 Мичо

    1 20 Отговор

    До коментар #23 от "мечо":

    Мечо мноо ги е страх билгарите гявури защтото 500 години са ги кла ли сиг аните и още 500 години са ги кла ли и турци и 1000 години са пострадали и още ще са пострадали Мечо билгарите гявури с такифа господари

    Коментиран от #71

    20:32 09.12.2025

  • 69 Факт

    2 1 Отговор
    Той ни е умничък!

    21:23 09.12.2025

  • 70 Тренчев

    9 4 Отговор
    Прости м..гали на които е дадено по 50 лв и са готови на всичко. Няма никога да стане хора от тия...

    21:23 09.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Дядо поп

    19 4 Отговор
    Омразата е към Борисов и Пеевски! Всички в България трябва да се обединят срещу този модел и тези двамата, които потопиха страната на дъното на всички класации. Само за малко човек да мине границата в която и да е посока и разбира за какво става въпрос. Контрапротеста трябва да се обедини с протеста!

    00:33 10.12.2025

  • 74 Новият слоган на профанеевски

    8 3 Отговор
    Аз ще ви крада ама вие не ме мразете

    00:34 10.12.2025

  • 75 Аз съм

    14 4 Отговор
    Като гледам протестиращите са от малцинствата. Доста пари от нашите данъци са отишли, за да излязат в този студ по площадите на известни наши градове.

    01:00 10.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 "ФАКТИ"

    4 5 Отговор
    Отношението ви към протеста на ДПС НН е очевАдно от снимката над статията!Иронично,присмехулно и надменно!

    06:21 10.12.2025

  • 79 ЧУНЧО

    11 0 Отговор
    Снимката над статията е представителна извадка на контрапротеста.Някому е неприятно,но това е състава на шишковия електорат.Време е имащите право на електорален глас да отговарят на образователен ценз и знание на български език.

    07:01 10.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Надежда

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Методиев преди малко":

    Няма да си отидат с мир! Исторически погледнато, власт, окопала се до уши, лесно се не дава. Бойко, Бойко, България можеше да те запомни с добро...

    07:57 10.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Боклуците на Боклука

    5 1 Отговор
    Боклук, изглежда ми че мина на страната на Шишо 🤜

    09:21 10.12.2025

  • 84 Алекс

    6 3 Отговор
    Този е политолог, колкото аз съм космонафт. Толкова елементарно пеевски преварително кръщава "ни в клин ни в ръкав" манифетациите "не на насилието". Където и по света да изсипят "протестиращи" от други земи, местните ще скочат. Това си е грозна, елементарна провокация!!! С това си действие този човек е за съд! Кой не разбира, че този се опитва да взриви гражданския мир?!

    10:03 10.12.2025

  • 85 Ботевград

    7 3 Отговор
    По голяма глупост отдавна не бях чел.
    Калоянчо, моето момче, не знам какъв политолог си, ама не си никакъв психолог. "ДПС - откраднато" няма как да се изкара жертва, защото Е във властта.
    А нашия кмет показа, че има топки, каквито вие очевидно нямате.
    Това е накратко

    10:22 10.12.2025

  • 86 Ррр

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "здраво мислещ":

    Не си здраво мислещи, а здраводухащ

    11:00 10.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Гошев

    3 1 Отговор
    Евала на кмета

    14:24 10.12.2025

  • 90 Дедо

    2 1 Отговор
    Циганите винаги ги използват за свои политически и икономически цели.
    А сега ги е яхнала една дебела и безскрупулна свиня.

    17:34 10.12.2025

  • 91 За 64 Ахил

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ахил":

    Едва ли знаеш кой е Ахил ,а имаш нахалството и простотията и да даваш
    мнение! Просто си неук.

    00:21 11.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

