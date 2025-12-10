Новини
Тръмп обяви медии за "врагове на народа" - лъжели, че здравето му се влошава

10 Декември, 2025 06:28, обновена 10 Декември, 2025 06:41 787 16

Целта им е да очернят и дискредитират президента на Съединените щати, което е подбуждане към бунт и дори към държавна измяна, заяви държавният глава

Тръмп обяви медии за "врагове на народа" - лъжели, че здравето му се влошава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини „Ню Йорк Таймс“ и няколко други американски медии в клевета за публикуване на истории за влошаващото се физическо и психическо здраве и заплаши да предприеме действия срещу тях.

На 9 декември Тръмп заяви в Truth Social, че успешно изпълнява задълженията си на държавен глава и се подлага на редовни медицински прегледи. „Въпреки цялото време и усилия, които съм вложил в това, „Ню Йорк Таймс“ и няколко други обичат да си измислят, че забавям темпото, че не съм толкова проницателен, колкото бях някога, или че здравето ми се е влошило, въпреки че знаят, че това не е вярно и че работя много усилено, може би по-усилено от всякога“, добави той.

„Ще разбера кога ще започна да забавям темпото, но не го правя в момента“, увери американският лидер.

„След всичко, което направих, подлагайки се на медицински прегледи, тестове за умствени способности и т.н., смятам, че продължаващото публикуване от „Ню Йорк Таймс“ и други на съзнателно неверни материали, целящи да очернят и дискредитират президента на Съединените щати, представлява подбуждане към бунт и евентуално дори към държавна измяна.“ „Те са истинските врагове на народа и ние трябва да направим нещо по въпроса“, подчерта той, визирайки медиите.

В края на ноември „Ню Йорк Таймс“ публикува статия, в която се отбелязва, наред с други неща, че 79-годишният Тръмп все по-трудно поддържа имиджа си на енергичен и активен политик. Журналистите на изданието подчертаха факта, че американският лидер преди това е изглеждал сякаш е задрямал за кратко на събития в Белия дом няколко пъти и също така е започнал да избягва да говори понякога.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    7 2 Отговор
    Враговете на Народа трябва да бъдат унищожени.
    Смърт на фашизма, свобода на Народа.

    Коментиран от #8

    06:46 10.12.2025

  • 2 тръмп

    2 2 Отговор
    Тия медии не знаят ли, че белината е универсално лекарство здрав съм като паве.

    06:46 10.12.2025

  • 3 Разбира се ,

    3 1 Отговор
    че няма как да се влошава , на 80 години е все пак и тепърва ще му се подобрява .

    06:47 10.12.2025

  • 4 Ееех, старост нерадост!?

    1 2 Отговор
    И този ще остане в историята като Байдън, скоро ще си говори с призраци, и ще се търкаля по земята!?

    06:51 10.12.2025

  • 5 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    И за байДън лъжеха, че нищо му няма, а оня беше ходещ труп без мозък.

    Коментиран от #13

    07:11 10.12.2025

  • 6 Тити

    1 2 Отговор
    Явно на откачалката не му се нрави истината.

    07:18 10.12.2025

  • 7 Тръмп

    1 1 Отговор
    е изключително одиозна личност,която всеки нормален човек псува и кълне от сутрин до вечер.

    07:38 10.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евроджендър

    0 0 Отговор
    Всички журналя са един дол мисирки

    07:54 10.12.2025

  • 10 Българин

    0 0 Отговор
    Тръмп е един риж тръмпанар.

    07:59 10.12.2025

  • 11 Възраждане

    0 1 Отговор
    Абсолютно! Другарят Тръмп е на 80 години и е в крепко здраве. Може още 20 години да громи жендерастията и неонацизма в ЕС

    07:59 10.12.2025

  • 12 Дони Деменцията

    1 0 Отговор
    Да се обяди на Вова Епилирания

    Как да си трансплантира органи от млади
    Момчета ,
    За да живее 150 години .

    Отделно да му даде съвети
    За Употребата на Ботокс
    И процедури за подмладяване .

    08:00 10.12.2025

  • 13 Байдън

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Е по добре и от
    Тръмп .

    За 3 дена
    Три пъти подред заспиваше
    Пред камерите в Овалния Кабинет

    Рижавата Спяща Красавица.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    08:03 10.12.2025

  • 14 Бурундук

    1 0 Отговор
    Оранжевият боклук съвсем е изкукал

    08:04 10.12.2025

  • 15 Хм Хм

    0 0 Отговор
    Това е един сенилен старец, който се интересува само от себе си. Учудващо е как дори на прага на смъртта човек продължава да е алчен и да мисли за печалби.
    Когато и да дойде онази с косата, все ще е закъсняла.

    08:08 10.12.2025

  • 16 Тръмп

    0 0 Отговор
    изглежда блед.Мисля,че страда от левкимия.Деменцията и амнезията не са нови.Те се забелязваха и през първия му му мандат.

    08:09 10.12.2025