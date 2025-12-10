Тръмп обяви медии за "врагове на народа" - лъжели, че здравето му се влошава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини „Ню Йорк Таймс“ и няколко други американски медии в клевета за публикуване на истории за влошаващото се физическо и психическо здраве и заплаши да предприеме действия срещу тях.
На 9 декември Тръмп заяви в Truth Social, че успешно изпълнява задълженията си на държавен глава и се подлага на редовни медицински прегледи. „Въпреки цялото време и усилия, които съм вложил в това, „Ню Йорк Таймс“ и няколко други обичат да си измислят, че забавям темпото, че не съм толкова проницателен, колкото бях някога, или че здравето ми се е влошило, въпреки че знаят, че това не е вярно и че работя много усилено, може би по-усилено от всякога“, добави той.
„Ще разбера кога ще започна да забавям темпото, но не го правя в момента“, увери американският лидер.
„След всичко, което направих, подлагайки се на медицински прегледи, тестове за умствени способности и т.н., смятам, че продължаващото публикуване от „Ню Йорк Таймс“ и други на съзнателно неверни материали, целящи да очернят и дискредитират президента на Съединените щати, представлява подбуждане към бунт и евентуално дори към държавна измяна.“ „Те са истинските врагове на народа и ние трябва да направим нещо по въпроса“, подчерта той, визирайки медиите.
В края на ноември „Ню Йорк Таймс“ публикува статия, в която се отбелязва, наред с други неща, че 79-годишният Тръмп все по-трудно поддържа имиджа си на енергичен и активен политик. Журналистите на изданието подчертаха факта, че американският лидер преди това е изглеждал сякаш е задрямал за кратко на събития в Белия дом няколко пъти и също така е започнал да избягва да говори понякога.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Смърт на фашизма, свобода на Народа.
Коментиран от #8
06:46 10.12.2025
2 тръмп
06:46 10.12.2025
3 Разбира се ,
06:47 10.12.2025
4 Ееех, старост нерадост!?
06:51 10.12.2025
5 Хохо Бохо
Коментиран от #13
07:11 10.12.2025
6 Тити
07:18 10.12.2025
7 Тръмп
07:38 10.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Евроджендър
07:54 10.12.2025
10 Българин
07:59 10.12.2025
11 Възраждане
07:59 10.12.2025
12 Дони Деменцията
Как да си трансплантира органи от млади
Момчета ,
За да живее 150 години .
Отделно да му даде съвети
За Употребата на Ботокс
И процедури за подмладяване .
08:00 10.12.2025
13 Байдън
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Е по добре и от
Тръмп .
За 3 дена
Три пъти подред заспиваше
Пред камерите в Овалния Кабинет
Рижавата Спяща Красавица.
Хахахаха хахахаха хахахаха
08:03 10.12.2025
14 Бурундук
08:04 10.12.2025
15 Хм Хм
Когато и да дойде онази с косата, все ще е закъсняла.
08:08 10.12.2025
16 Тръмп
08:09 10.12.2025