Удариха Тръмп с вратата на тоалетната по време на среща с пресата в самолета му ВИДЕО

10 Декември, 2025 05:37, обновена 10 Декември, 2025 05:58 993 9

  • тръмп-
  • самолет-
  • президент-
  • журналисти

Американският президент разсмя репортерите с реакцията си

Удариха Тръмп с вратата на тоалетната по време на среща с пресата в самолета му ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше принуден да направи пауза по време на пресконференция на борда на самолета си, след като мъж, опитващ се да излезе от тоалетната, го удари в рамото с вратата, предаде Forbes.

По време на полета до Пенсилвания американският лидер реши да говори с пресцентъра на Белия дом. Както е обичайно, той влезе в пресзалата, застана на пътеката и започна да отговаря на въпроси. В един момент вратата на тоалетната кабинка до него започна да се отваря, удряйки го в дясното рамо. Тръмп се огледа изненадано и каза: „Здравейте“. След това пътникът, опитващ се да излезе от кабината, вероятно разпознавайки гласа му, очевидно промени решението си и затвори вратата.

„Има някой вътре“, каза президентът на САЩ. След това почука на вратата и каза: „Хайде, излезте“. Под смях на журналистите мъжът в тоалетната колебливо отвори вратата отново с няколко сантиметра, след което я затръшна и не направи повече опит да излезе.

След този „инцидент“ Тръмп продължи да говори с репортери, но пресконференцията беше краткотрайна: самолетът се сблъска с турбуленция и президентът на САЩ помоли всички да заемат местата си преди излитане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    4 0 Отговор
    Много интересно и смешно - бай Дончо дава пресконференция в коридора пред тоалетната в самолета....

    06:05 10.12.2025

  • 2 Хей, жълта преса

    5 2 Отговор
    Няма ли сериозни неща, за които да разказвате...?

    Като например за КОРЕННИТЕ ПРИЧИНИ ЗА УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ! Все пак се касае за разрушена страна с над 2 милиона загинали укри с любезното съдействие на западния финансов капитал и цялото НАТО...8722

    Коментиран от #6

    06:13 10.12.2025

  • 3 Хей, жълта преса

    1 2 Отговор
    Няма ли сериозни неща, за които да разказвате...?

    Като например за КОРЕННИТЕ ПРИЧИНИ ЗА УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ! Все пак се касае за разрушена страна с над 2 милиона загинали укри с любезното съдействие на западния финансов капитал и цялото НАТО...8722

    06:14 10.12.2025

  • 4 Тоя в тоалетната е будала

    4 0 Отговор
    Ако беше излязъл и камерите го снимат, щеше да стане медийна звезда! Щяха да го интервюрат от CNN. DW, и другите сериозни медии - и да го питат какво е правил в тоалетната. А и книга бестселър можеше да напише по случая!
    А тук да ни информират с по десет статии на ден.

    06:18 10.12.2025

  • 5 хихи

    1 0 Отговор
    Путин е бил в тоалетната...

    06:28 10.12.2025

  • 6 За Над Милион

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хей, жълта преса":

    Убити Руски Мусори

    И за тях да поговорим.

    За Лудия Манияк Путин

    Скучно му било
    Искал Движуха .

    С Любезното съдействие
    На Северна Корея
    Иран
    Китай .
    И за тях да поговорим
    Червен Бацил .

    06:28 10.12.2025

  • 7 Скоро Алцхаймера

    0 1 Отговор
    Няма да може да ходи сам в Тоалетната.

    Ей тогава всички Наистина ще се
    Смеят

    Особено в Иран и Венецуела .

    06:30 10.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ето това е наличен пример

    1 0 Отговор
    Как се манипулира.
    Къде жульо видя « удар»? Докосване по рамото, което разсмя Тръмп!
    Сега ще напише, че са му гипсирали рамото и от болки, Тръмп е слязальот самолета в движение!

    06:37 10.12.2025