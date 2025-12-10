Удариха Тръмп с вратата на тоалетната по време на среща с пресата в самолета му ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше принуден да направи пауза по време на пресконференция на борда на самолета си, след като мъж, опитващ се да излезе от тоалетната, го удари в рамото с вратата, предаде Forbes.
По време на полета до Пенсилвания американският лидер реши да говори с пресцентъра на Белия дом. Както е обичайно, той влезе в пресзалата, застана на пътеката и започна да отговаря на въпроси. В един момент вратата на тоалетната кабинка до него започна да се отваря, удряйки го в дясното рамо. Тръмп се огледа изненадано и каза: „Здравейте“. След това пътникът, опитващ се да излезе от кабината, вероятно разпознавайки гласа му, очевидно промени решението си и затвори вратата.
„Има някой вътре“, каза президентът на САЩ. След това почука на вратата и каза: „Хайде, излезте“. Под смях на журналистите мъжът в тоалетната колебливо отвори вратата отново с няколко сантиметра, след което я затръшна и не направи повече опит да излезе.
След този „инцидент“ Тръмп продължи да говори с репортери, но пресконференцията беше краткотрайна: самолетът се сблъска с турбуленция и президентът на САЩ помоли всички да заемат местата си преди излитане.
🚨 LMFAO! Hilarious moment with President Trump on Air Force One as someone opens the bathroom door into him— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 10, 2025
*Lavatory door opens*: "Hello! Somebody's in there. Come on out!" 🤣🔥
*To the press*: "You're gonna have to take it easy on that thing! It's a government plane, but I… pic.twitter.com/gNHhwS4fAn
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
06:05 10.12.2025
2 Хей, жълта преса
Като например за КОРЕННИТЕ ПРИЧИНИ ЗА УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ! Все пак се касае за разрушена страна с над 2 милиона загинали укри с любезното съдействие на западния финансов капитал и цялото НАТО...8722
Коментиран от #6
06:13 10.12.2025
3 Хей, жълта преса
Като например за КОРЕННИТЕ ПРИЧИНИ ЗА УКРАИНСКИЯ КОНФЛИКТ! Все пак се касае за разрушена страна с над 2 милиона загинали укри с любезното съдействие на западния финансов капитал и цялото НАТО...8722
06:14 10.12.2025
4 Тоя в тоалетната е будала
А тук да ни информират с по десет статии на ден.
06:18 10.12.2025
5 хихи
06:28 10.12.2025
6 За Над Милион
До коментар #2 от "Хей, жълта преса":Убити Руски Мусори
И за тях да поговорим.
За Лудия Манияк Путин
Скучно му било
Искал Движуха .
С Любезното съдействие
На Северна Корея
Иран
Китай .
И за тях да поговорим
Червен Бацил .
06:28 10.12.2025
7 Скоро Алцхаймера
Ей тогава всички Наистина ще се
Смеят
Особено в Иран и Венецуела .
06:30 10.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ето това е наличен пример
Къде жульо видя « удар»? Докосване по рамото, което разсмя Тръмп!
Сега ще напише, че са му гипсирали рамото и от болки, Тръмп е слязальот самолета в движение!
06:37 10.12.2025