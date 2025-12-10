Удариха Тръмп с вратата на тоалетната по време на среща с пресата в самолета му ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше принуден да направи пауза по време на пресконференция на борда на самолета си, след като мъж, опитващ се да излезе от тоалетната, го удари в рамото с вратата, предаде Forbes.

По време на полета до Пенсилвания американският лидер реши да говори с пресцентъра на Белия дом. Както е обичайно, той влезе в пресзалата, застана на пътеката и започна да отговаря на въпроси. В един момент вратата на тоалетната кабинка до него започна да се отваря, удряйки го в дясното рамо. Тръмп се огледа изненадано и каза: „Здравейте“. След това пътникът, опитващ се да излезе от кабината, вероятно разпознавайки гласа му, очевидно промени решението си и затвори вратата.

„Има някой вътре“, каза президентът на САЩ. След това почука на вратата и каза: „Хайде, излезте“. Под смях на журналистите мъжът в тоалетната колебливо отвори вратата отново с няколко сантиметра, след което я затръшна и не направи повече опит да излезе.

След този „инцидент“ Тръмп продължи да говори с репортери, но пресконференцията беше краткотрайна: самолетът се сблъска с турбуленция и президентът на САЩ помоли всички да заемат местата си преди излитане.

🚨 LMFAO! Hilarious moment with President Trump on Air Force One as someone opens the bathroom door into him



*Lavatory door opens*: "Hello! Somebody's in there. Come on out!" 🤣🔥



*To the press*: "You're gonna have to take it easy on that thing! It's a government plane, but I… pic.twitter.com/gNHhwS4fAn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 10, 2025