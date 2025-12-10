Тръмп: Европа е изправена пред унищожение заради имиграционната и енергийната си политика

Европа е изправена пред унищожение заради имиграционната и енергийната си политика, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на реч в Маунт Поконо, Пенсилвания.
„В Европа се случват много лоши неща. Те имат много лоша имиграционна политика и тя разрушава нашата красива Европа. Давам им безплатен съвет: бъдете внимателни, защото имиграцията и енергетиката ще унищожат Европа“, каза той.
Това не е първият път, когато Тръмп критикува Европа за нейната имиграционна политика. В средата на ноември той заяви, че континентът е залят от миграционна вълна, което го прави „не това, което беше преди“. През юли, по време на посещение в Шотландия, Тръмп заяви, че имиграцията „убива“ Европа, наричайки миграционните процеси на континента „ужасно нашествие“.
В САЩ Тръмп поддържа строга имиграционна политика. В края на октомври той подписа изпълнителна заповед, с която се намалява квотата за бежанци от 125 000 на 7 500 за следващата фискална година, която започва на 1 октомври.
Една от ключовите мерки в имиграционната му политика е депортирането на мигранти. Тръмп също така забрани влизането в Съединените щати на граждани на 12 държави и наложи ограничения за още седем, включително Афганистан, Хаити, Иран и Йемен.
Жителите на САЩ протестираха срещу имиграционни акции. През юни имиграционната полиция проведе акции в Лос Анджелис, задържайки десетки хора. Вечерта на 7 юни Тръмп нареди на Пентагона да разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис.
