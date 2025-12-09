Рецепта на деня: Маджарица - класически шоколадов десерт от балканската кухня

Необходими продукти:
За тестото (5 кори):
- 600 г брашно;
- 1 пакет бакпулвер;
- 50 г свинска мас (или 50 г меко краве масло);
- 200 г пудра захар;
- 2 яйца;
- 200 мл сладкарска сметана.
За шоколадовия крем:
- 300 г захар;
- ½ литър прясно мляко;
- 120 г брашно (или 90 г брашно + 30 г черно какао за по-интензивен вкус);
- 150 г масло;
- 150 г черен шоколад.
За глазурата:
- 150 г черен шоколад;
- 2 с.л. олио;
- 1 с.л. масло.
Начин на приготвяне:
Приготвяне на тестото:
Пресей брашното и направи кладенче. Добави яйцата, бакпулвера, маслата, пудрата захар и постепенно сметаната. Омеси гладко, меко тесто и го раздели на 5 равни топки. Остави ги да стегнат в хладилник за 1 час.
Разточване и изпичане на корите:
Разточвай всяка топка в кора с размер 22×33 см. Прехвърляй върху хартия за печене и надупчи леко с вилица. Печи по 8 минути на 180°C – не повече! Охлади всички кори напълно.
Съвет: Корите трябва да останат светли – ако се препекат, стават твърди.
Приготвяне на крема:
Смеси млякото, брашното и захарта в тенджера. Вари на среден огън, докато започне да се сгъстява. Добави начупения шоколад и разбъркай до разтапяне. Свали от огъня и добави маслото. Кремът трябва да се използва топъл за сглобяване.
Сглобяване на тортата:
Редиш: кора – крем – кора – крем. Остави малко крем за намазване отгоре.
Прибери тортата в хладилник за 1 час, за да стегне.
Глазура:
Разтопи шоколада с маслото и олиото на водна баня. Намажи равномерно върху стегналия десерт. Охлади напълно преди рязане.
Полезни съвети:
За идеално рязане – използвай горещ нож, подсушен след всяко рязване.
Ако искаш по-мек десерт, добави 2–3 с.л. сметана в крема.
Маджарицата е най-вкусна след 12 часа престой в хладилника.
