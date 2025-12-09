Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Маджарица - класически шоколадов десерт от балканската кухня
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Маджарица - класически шоколадов десерт от балканската кухня

9 Декември, 2025 10:05 589 1

  • маджарица-
  • десерт-
  • сладкиш-
  • шоколадов-
  • унгария-
  • какво да сготвя

Сладкиш, който впечатлява още от първата хапка

Рецепта на деня: Маджарица - класически шоколадов десерт от балканската кухня - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото (5 кори):

  • 600 г брашно;
  • 1 пакет бакпулвер;
  • 50 г свинска мас (или 50 г меко краве масло);
  • 200 г пудра захар;
  • 2 яйца;
  • 200 мл сладкарска сметана.

За шоколадовия крем:

  • 300 г захар;
  • ½ литър прясно мляко;
  • 120 г брашно (или 90 г брашно + 30 г черно какао за по-интензивен вкус);
  • 150 г масло;
  • 150 г черен шоколад.

За глазурата:

  • 150 г черен шоколад;
  • 2 с.л. олио;
  • 1 с.л. масло.

Начин на приготвяне:

Приготвяне на тестото:

Пресей брашното и направи кладенче. Добави яйцата, бакпулвера, маслата, пудрата захар и постепенно сметаната. Омеси гладко, меко тесто и го раздели на 5 равни топки. Остави ги да стегнат в хладилник за 1 час.

Разточване и изпичане на корите:

Разточвай всяка топка в кора с размер 22×33 см. Прехвърляй върху хартия за печене и надупчи леко с вилица. Печи по 8 минути на 180°C – не повече! Охлади всички кори напълно.

Съвет: Корите трябва да останат светли – ако се препекат, стават твърди.

Приготвяне на крема:

Смеси млякото, брашното и захарта в тенджера. Вари на среден огън, докато започне да се сгъстява. Добави начупения шоколад и разбъркай до разтапяне. Свали от огъня и добави маслото. Кремът трябва да се използва топъл за сглобяване.

Сглобяване на тортата:

Редиш: кора – крем – кора – крем. Остави малко крем за намазване отгоре.

Прибери тортата в хладилник за 1 час, за да стегне.

Глазура:

Разтопи шоколада с маслото и олиото на водна баня. Намажи равномерно върху стегналия десерт. Охлади напълно преди рязане.

Полезни съвети:

За идеално рязане – използвай горещ нож, подсушен след всяко рязване.

Ако искаш по-мек десерт, добави 2–3 с.л. сметана в крема.

Маджарицата е най-вкусна след 12 часа престой в хладилника.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Леле майко , олио , масло , мас , и купища захар !? Да си го ядат маджарите !

    10:14 09.12.2025