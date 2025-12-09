Рецепта на деня: Маджарица - класически шоколадов десерт от балканската кухня

Необходими продукти:

За тестото (5 кори):

600 г брашно;

1 пакет бакпулвер;

50 г свинска мас (или 50 г меко краве масло);

200 г пудра захар;

2 яйца;

200 мл сладкарска сметана.

За шоколадовия крем:

300 г захар;

½ литър прясно мляко;

120 г брашно (или 90 г брашно + 30 г черно какао за по-интензивен вкус);

150 г масло;

150 г черен шоколад.

За глазурата:

150 г черен шоколад;

2 с.л. олио;

1 с.л. масло.

Начин на приготвяне:

Приготвяне на тестото:

Пресей брашното и направи кладенче. Добави яйцата, бакпулвера, маслата, пудрата захар и постепенно сметаната. Омеси гладко, меко тесто и го раздели на 5 равни топки. Остави ги да стегнат в хладилник за 1 час.

Разточване и изпичане на корите:

Разточвай всяка топка в кора с размер 22×33 см. Прехвърляй върху хартия за печене и надупчи леко с вилица. Печи по 8 минути на 180°C – не повече! Охлади всички кори напълно.

Съвет: Корите трябва да останат светли – ако се препекат, стават твърди.

Приготвяне на крема:

Смеси млякото, брашното и захарта в тенджера. Вари на среден огън, докато започне да се сгъстява. Добави начупения шоколад и разбъркай до разтапяне. Свали от огъня и добави маслото. Кремът трябва да се използва топъл за сглобяване.

Сглобяване на тортата:

Редиш: кора – крем – кора – крем. Остави малко крем за намазване отгоре.

Прибери тортата в хладилник за 1 час, за да стегне.

Глазура:

Разтопи шоколада с маслото и олиото на водна баня. Намажи равномерно върху стегналия десерт. Охлади напълно преди рязане.

Полезни съвети:

За идеално рязане – използвай горещ нож, подсушен след всяко рязване.

Ако искаш по-мек десерт, добави 2–3 с.л. сметана в крема.

Маджарицата е най-вкусна след 12 часа престой в хладилника.