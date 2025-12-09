Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Това в Украйна вече не е демокрация, трябва да бъдат свикани нови избори
  Тема: Украйна

Тръмп: Това в Украйна вече не е демокрация, трябва да бъдат свикани нови избори

9 Декември, 2025 17:34 1 940 69

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • русия

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират"

Тръмп: Това в Украйна вече не е демокрация, трябва да бъдат свикани нови избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот.

Още новини от Украйна

"Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация (...). Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор", посочи американският президент, като уточни, че "не знае кой би спечелил" от евентуални избори в Украйна.

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират" и би било "много хубаво, ако той го прочете". По думите на Тръмп, Русия "има предимство" и "винаги го е имала", тъй като е "много по-голяма" от Украйна, а това е фактор, който "в даден момент ще направи разликата".

"Тази война не трябваше да се случва", добави Тръмп, изразявайки съжаление за "милионите убити хора".

Той разкритикува и предшественика си Джо Байдън за помощта, която е предоставил на Украйна. "Байдън им даде 350 милиарда долара. Това беше наистина глупаво. Ако не ги беше дал, може би щеше да се случи нещо друго", обясни американският държавен глава.

Според Тръмп, част от проблема с войната в Украйна е, че украинският президент Зеленски и руският лидер Владимир Путин "наистина се мразят много" и затова им е "много трудно да се опитат да сключат сделка".

Запитан дали Украйна вече е загубила войната, Тръмп каза, че Киев вече е "загубил много територии". Президентът на САЩ не спести критики и към европейските лидери, отбелязвайки, че "те не вършат добра работа". "Говорят твърде много и не правят нищо конкретно", подчерта Тръмп.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА, пише БТА.

Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.

В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос. По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    42 12 Отговор
    Украйна ПРИКЛЮЧИ.

    17:36 09.12.2025

  • 2 Руснаков

    13 38 Отговор
    Все едно слушам Путин...за една година колко се изложи а има на разположение още три...не е за мислене..

    17:36 09.12.2025

  • 3 Пич

    34 8 Отговор
    И специално за Зелю - Чао бамбина, сори... Да е жив и здрав умрелия украински бивш ръководител...

    Коментиран от #7

    17:36 09.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    26 7 Отговор
    Тръмп каза че ще унищожи комунистите в Брюксел.

    Коментиран от #13, #17, #24

    17:37 09.12.2025

  • 5 Отново цитирате

    6 4 Отговор
    не е пълен текстът, не знаете ли английски?

    17:38 09.12.2025

  • 6 Стамен

    12 2 Отговор
    то а при вас голяма демокрация.

    17:39 09.12.2025

  • 7 Шопо

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Папата ще помогне на Зеленски и Той ще победи Русия.

    17:39 09.12.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    22 7 Отговор
    Това вече не е и Украйна. Украйна изтече в канала!

    17:40 09.12.2025

  • 9 Курд Околянов

    15 5 Отговор
    И така в приказки и закачки до последния украинец.

    17:41 09.12.2025

  • 10 И в България

    17 4 Отговор
    не е демокрация и трябват час по - скоро нови избори !

    17:42 09.12.2025

  • 11 8888

    22 5 Отговор
    Сложиха си го, сега ще го махнат зеления...
    а само до преди седмица новините във Факти казваха че украинабие яко, русия няма пари, хора и ракети... лъгаха или???

    17:42 09.12.2025

  • 12 То в САЩ е по-зле

    8 17 Отговор
    трябва импийчмънт и нов несенилен президент. Украйна са си ОК!

    Коментиран от #25

    17:43 09.12.2025

  • 13 Тъй ли бе!

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А кметът му на Ню-Йорк...и той...- комунист...😝😂🤣?!

    17:43 09.12.2025

  • 14 Глупости

    8 17 Отговор
    Тръмп няма право да определя дали да има или няма избори в Украйна. Върховната Рада реши избори след войната. Точка.

    Коментиран от #20, #23

    17:44 09.12.2025

  • 15 Ганю

    3 3 Отговор
    на мен този мирен ми мирише, а на вас?

    17:44 09.12.2025

  • 16 Курд Околянов

    14 3 Отговор
    Щом американеца заговори, че някъде няма демокрация, значи там ще падат американски бомби.

    17:45 09.12.2025

  • 17 Ха ха ха

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В Брюксел няма комунисти. Комунисти има в Русия и Китай.

    Коментиран от #30, #34, #38

    17:45 09.12.2025

  • 18 Анджо

    7 12 Отговор
    Тоя тръмп не знае вече какво говори и интересно дали помни какво е говорил след пет минути .

    Коментиран от #21

    17:46 09.12.2025

  • 19 Яснооо....

    16 3 Отговор
    Ойде коньо у ряката... Зелю оттече у канало...

    17:46 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Въпрос

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анджо":

    Нещо май не ти харесва Тръмп ? Що ли, украинецо ?

    17:47 09.12.2025

  • 22 Атлантически пац ул

    10 0 Отговор
    Радата няма думата отдавна разгрома на глуповатите украйнци слушащи деб или като Урсулите е посевместен!

    17:47 09.12.2025

  • 23 Естет

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "Глупости":

    Нищо не се решава от радата. Тръмп и Путин решават. А зеления магистралчик не пее вече в хора!

    17:48 09.12.2025

  • 24 БОЛШЕВИК

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това са ултралиберали които ползват властта за обогатяване, иначе ненавиждат държава и държавност.

    17:48 09.12.2025

  • 25 НАЛИ?!

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "То в САЩ е по-зле":

    Ама толкова си е ,,ОК Украйна",че...
    ...се разтресе от грандиозен корупционен скандал...!
    Единият авер на Зеля по кражби-Миндич изчезна зад граница...!
    Другият му авер по кражби-Ермак,се наложи да изгърми като бушон,та белким Зеля замаже положението ...!
    А на фронта...- масова демотивация и дезертиране на воини от ВСУ...

    17:48 09.12.2025

  • 26 мдам

    2 9 Отговор
    Рижия клоун знае много за демокрацията. Научил го е от кървавото кремълско джудже.

    17:50 09.12.2025

  • 27 Горски

    11 0 Отговор
    Реално Тръмп е изслушал това, което Путин каза през 2007 г. и призна, че той е прав!!! Фашистите от ЕС и Киев са бесни! Не само, че американският лидер спря да се фокусира върху конкуренцията с Москва, той демонстрира, че споделя възгледите на руския си колега Владимир Путин за разширяването на НАТО и неприемливостта на един единен свят. Публикувана на 5 декември, Стратегията за национална сигурност на САЩ, първата във втория период на президентството на президента Доналд Тръмп, все още е във фокуса на световното обществено внимание. На Тръмп май почна да му писва от Зеленски и господарите му. Избори няма да има защото украйна е златната кокошка за европейската корумпирана смрад на няколко държави и Бюксел ... едно същество което което беше избрано отново от европейския корумпиран парламент ...вместо да бъде разследвана и вкарана в затвора ... Тръмп ще трябва да спасява милионна Европа от шепа корумпирани престъпници ...европейците спят ....зомбирани и приспани от мракобесието .

    17:50 09.12.2025

  • 28 ХА ХА ХА

    9 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО НА ЗЕЛНИКА МУ ПАРИ ПОД КРАКАТА .....СКОРО ШЕ ПЪТУВА ЗА ИЗРАЕЛ ПРИ ПРИЯТЕЛЯ СИ !!!!

    Коментиран от #39

    17:50 09.12.2025

  • 29 Розовите понита казват твърдо

    5 1 Отговор
    ниииеее.
    Селяните са в окопите а ние каквото можем с господин зилиенски ще приберем в нашите сметки.
    Колкото повече приберем толкова повече.

    17:51 09.12.2025

  • 30 Хе хе хе

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    Драги ми Смехурко!
    Пропусна най-важният Комунист!
    И той е в САЩ-
    ...кметът на Ню-Йорк...!

    17:51 09.12.2025

  • 31 Сатана Z

    9 2 Отговор
    ФАКТИ бавно,но сигурно обръщат палачинката .
    Крим наш?

    17:52 09.12.2025

  • 32 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    17:52 09.12.2025

  • 33 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 5 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    17:52 09.12.2025

  • 34 Има и в БГ!

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    Другарят-
    Бойко Методиев БорисоФ...!

    17:53 09.12.2025

  • 35 Питам

    5 1 Отговор
    Наистина ли , бай Тръмп не знае , че да провежда сега клоунът юдей избори в неонацистка бандеровска Украйна е все едно Адолф Хитлер да проведе избори в неонацистка Германия? В капитулирала хитлерофашистка Германия избори бяха проведени след пълна денацификация и демилитаризация на територията на Третият Райх .

    Коментиран от #42

    17:55 09.12.2025

  • 36 ти да видиш

    8 1 Отговор
    Поредният студен душ за наркоманизирания, корумпиран зеленпор!

    17:56 09.12.2025

  • 37 избори

    6 1 Отговор
    Ама и референдум за присъденяване към Русия също и Киев да се казва Путинград

    17:56 09.12.2025

  • 38 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    ЕС се управлява все още от болшевиките ,а след като Тръмп нарита троцкистите (,както в САЩ наричат болшевиките) от САЩ те се окопаха в Брюксел и Лондон при местните болшевики ...Но Тръмп ги започна и тук с шутове:)

    17:57 09.12.2025

  • 39 Ааааааа не !

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "ХА ХА ХА":

    Великите сили от европа , урсулата , стармарт , макарона , шперца казаха не на капитулацията на укронацистите .....по добре е било Русия да капитолира и да дава репарации за възстановяване на покрайна , че техните евра били свършили !!!!!!

    17:57 09.12.2025

  • 40 !!!?

    5 4 Отговор
    Тръмп да каже къде е демокрацията - при Путин или при Мадуро на Путин...!!!(

    Коментиран от #60

    17:58 09.12.2025

  • 41 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Какво е всъщност демокрация? Според различни антични автори е различно, но най общо е особена форма на управление на държавата не директно от гражданите, а единствено от техни легитимни представители. Добре де, но когато са нелегитимни кариеристи и изградени мошеници, които по нечестен начин са се добраи до властта? От последните десетилетия на миналия век насам това се случва все по често и на все повече места. Ами то и в САЩ вече не е демокрация, поне откакто Тръмп е президент втори мандат, а поради оскъдната и изкривена информация достигаща официално до нас може би от много по рано.

    17:59 09.12.2025

  • 42 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Питам":

    Може би защото Зеленски е нелегитимен и като такъв,Зеленски не може да подписва никакви документи..Всеки подписан документ от Зеленски е юридически невалиден! Единственото,което ще е валидно от страна на Зеленски е - развяване на бялото знаме..

    18:00 09.12.2025

  • 43 Благой от СОФстрой

    3 2 Отговор
    Това и при Тръмплящината не е демокрация и да се маха оранжевото!

    18:00 09.12.2025

  • 44 Клоуна кой ли ще го издържа вече ???????

    4 2 Отговор
    Алена ще трябва да плаща от джоба си за коли от изложенията .......ЯЗЪК като можеше и да мине метър !! Дайте да дадем на оокрайна да се Уууправи !!!!!!

    18:01 09.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    2 1 Отговор
    То на места в окраина преди време се проведоха избори.
    Но не на всички им харесаха резултатите.
    Като водеща демокрация, каква е позицията на САЩ по въпроса?
    Признава ли резултатите от изборите?

    18:02 09.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Точно така

    5 3 Отговор
    Избори веднага ! И да бъде съдена хунтата на Зеленият крадец

    18:04 09.12.2025

  • 51 Тръмпанарина

    3 3 Отговор
    трябва веднаж за винаги да разбере,че Украйна се управлява от Киев.Не от Масй-Мара лаго.

    Коментиран от #63

    18:04 09.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пловдив

    3 3 Отговор
    Зеления палячо го ритат вече всички, навсякъде.

    18:04 09.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ДОНАЛД

    1 1 Отговор
    ИЗКА ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА УКРаина.. НО ЗелетоНЕЩЕ А ПЪК в. ВладимировичХИЧ...

    18:05 09.12.2025

  • 56 Коки

    2 1 Отговор
    Тръмп се уплаши, че срещу европейските пари не може да достави оръжието за което се бие в гърдите че има. След като рухна мита за велика Русия, сега рухва мита за непобедимия САЩ.

    18:05 09.12.2025

  • 57 Пею медицинска сестра

    2 1 Отговор
    Стачка, утре стачка .....ще видите сега едни млади лекари

    Коментиран от #61

    18:06 09.12.2025

  • 58 Механик

    4 3 Отговор
    Оловните облаци около Зели вече са много плътни. Съюзниците му вече му орязаха повечето опорни точки. Вече не е герой-икона както бе през 22-ра. Вече директно му казват, че трябва да се маха, защото е безполезен и отработен материал.
    За него вече няма печеливша позиция. Съюзниците му ги орязаха всичките и скоро Зелито или ще го скрият някъде, или ще бъде провесен на някое дърво.
    Аз лично се надявам да е второто.

    18:07 09.12.2025

  • 59 хихи

    1 0 Отговор
    Кодзилата, абортира ли?

    18:07 09.12.2025

  • 60 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "!!!?":

    При Урсула и Кая е :)))

    18:08 09.12.2025

  • 61 да си плащат образованието

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Пею медицинска сестра":

    и да се махат от България. В Америка ще им дават по 65 хиляди долара на месец. И ще ги бият ако не ги искат!

    18:10 09.12.2025

  • 62 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Еееее вече се налага краснов да помага, иначе пабеда нет!

    18:12 09.12.2025

  • 63 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тръмпанарина":

    И от кой от Киев? От Миндич ли? Или може би от Ермак? Защото друг в Киев няма .Зеленски е по света:)

    18:12 09.12.2025

  • 64 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Само, че тръмпоча докато сваля Зеленски, да не падне от стола.

    18:12 09.12.2025

  • 65 щи,,е. ма й..ка, т

    2 2 Отговор
    Жалко за погубените животи от този дрогиран клоун...

    18:12 09.12.2025

  • 66 абе

    3 0 Отговор
    На това изказване не му ли се вика намеса във вътрешните работи на суверена страна?

    18:13 09.12.2025

  • 67 Жоро

    1 1 Отговор
    ТРЪМП КЪМ ЗЕЛЕНСКИ: “ПРИЕМЕТЕ МИРНИЯ ПЛАН И ПРОВЕДЕТЕ ИЗБОРИ!”
    “ЕВРОПА Е ЗАПАДАЩА ГРУПА ОТ НАЦИИ, СЪС СЛАБИ ЛИДЕРИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ДА ПРАВЯТ”, КАЗВА ТРЪМП ПРЕД "ПОЛИТИКО":
    Явно има предвид Макрон, Мерц и Стармър, които навиват Зеленски да се бие до последния украинец. ЩЕ ВДИГНЕ ЛИ ТРЪМП ЗАЩИТАТА НА АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ? РУБИО НЕ Е БИЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАТО?!

    18:17 09.12.2025

  • 68 Александър Харченко експерт в Украйна

    1 1 Отговор
    към енергетиката и директор на Център за енергийни изследвания. Според него още две или три големи атаки на Руската федерация срещу енергийната система на Украйна могат да се превърнат в критичен лимит. Украинската енергийна система може да се сблъска с необратими последици след няколко последващи масирани атаки. Свършват частите за ремонт и възстановяване на енергийната система. Няма зареждане и внос на нови компоненти, както и пари за купуването им. Според експерта, компаниите, отговорни за ремонта и възстановяването на електросъоръжения, всъщност нямат резерви за елиминиране на нови мащабни разрушения, всичките запаси са изразходени.

    18:17 09.12.2025

  • 69 Тръмп

    0 0 Отговор
    Радев да дава Варна до Плевен и Пазарджик и да не се прави на лисица.

    18:19 09.12.2025