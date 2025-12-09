Тръмп: Това в Украйна вече не е демокрация, трябва да бъдат свикани нови избори

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, съобщи БТА.
В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот.
"Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация (...). Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор", посочи американският президент, като уточни, че "не знае кой би спечелил" от евентуални избори в Украйна.
Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират" и би било "много хубаво, ако той го прочете". По думите на Тръмп, Русия "има предимство" и "винаги го е имала", тъй като е "много по-голяма" от Украйна, а това е фактор, който "в даден момент ще направи разликата".
"Тази война не трябваше да се случва", добави Тръмп, изразявайки съжаление за "милионите убити хора".
Той разкритикува и предшественика си Джо Байдън за помощта, която е предоставил на Украйна. "Байдън им даде 350 милиарда долара. Това беше наистина глупаво. Ако не ги беше дал, може би щеше да се случи нещо друго", обясни американският държавен глава.
Според Тръмп, част от проблема с войната в Украйна е, че украинският президент Зеленски и руският лидер Владимир Путин "наистина се мразят много" и затова им е "много трудно да се опитат да сключат сделка".
Запитан дали Украйна вече е загубила войната, Тръмп каза, че Киев вече е "загубил много територии". Президентът на САЩ не спести критики и към европейските лидери, отбелязвайки, че "те не вършат добра работа". "Говорят твърде много и не правят нищо конкретно", подчерта Тръмп.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА, пише БТА.
Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.
В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос. По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БЪЛГАРИН 🇧🇬
17:36 09.12.2025
2 Руснаков
17:36 09.12.2025
3 Пич
Коментиран от #7
17:36 09.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #17, #24
17:37 09.12.2025
5 Отново цитирате
17:38 09.12.2025
6 Стамен
17:39 09.12.2025
7 Шопо
До коментар #3 от "Пич":Папата ще помогне на Зеленски и Той ще победи Русия.
17:39 09.12.2025
8 БОЛШЕВИК
17:40 09.12.2025
9 Курд Околянов
17:41 09.12.2025
10 И в България
17:42 09.12.2025
11 8888
а само до преди седмица новините във Факти казваха че украинабие яко, русия няма пари, хора и ракети... лъгаха или???
17:42 09.12.2025
12 То в САЩ е по-зле
Коментиран от #25
17:43 09.12.2025
13 Тъй ли бе!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А кметът му на Ню-Йорк...и той...- комунист...😝😂🤣?!
17:43 09.12.2025
14 Глупости
Коментиран от #20, #23
17:44 09.12.2025
15 Ганю
17:44 09.12.2025
16 Курд Околянов
17:45 09.12.2025
17 Ха ха ха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":В Брюксел няма комунисти. Комунисти има в Русия и Китай.
Коментиран от #30, #34, #38
17:45 09.12.2025
18 Анджо
Коментиран от #21
17:46 09.12.2025
19 Яснооо....
17:46 09.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Въпрос
До коментар #18 от "Анджо":Нещо май не ти харесва Тръмп ? Що ли, украинецо ?
17:47 09.12.2025
22 Атлантически пац ул
17:47 09.12.2025
23 Естет
До коментар #14 от "Глупости":Нищо не се решава от радата. Тръмп и Путин решават. А зеления магистралчик не пее вече в хора!
17:48 09.12.2025
24 БОЛШЕВИК
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това са ултралиберали които ползват властта за обогатяване, иначе ненавиждат държава и държавност.
17:48 09.12.2025
25 НАЛИ?!
До коментар #12 от "То в САЩ е по-зле":Ама толкова си е ,,ОК Украйна",че...
...се разтресе от грандиозен корупционен скандал...!
Единият авер на Зеля по кражби-Миндич изчезна зад граница...!
Другият му авер по кражби-Ермак,се наложи да изгърми като бушон,та белким Зеля замаже положението ...!
А на фронта...- масова демотивация и дезертиране на воини от ВСУ...
17:48 09.12.2025
26 мдам
17:50 09.12.2025
27 Горски
17:50 09.12.2025
28 ХА ХА ХА
Коментиран от #39
17:50 09.12.2025
29 Розовите понита казват твърдо
Селяните са в окопите а ние каквото можем с господин зилиенски ще приберем в нашите сметки.
Колкото повече приберем толкова повече.
17:51 09.12.2025
30 Хе хе хе
До коментар #17 от "Ха ха ха":Драги ми Смехурко!
Пропусна най-важният Комунист!
И той е в САЩ-
...кметът на Ню-Йорк...!
17:51 09.12.2025
31 Сатана Z
Крим наш?
17:52 09.12.2025
32 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
17:52 09.12.2025
33 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
17:52 09.12.2025
34 Има и в БГ!
До коментар #17 от "Ха ха ха":Другарят-
Бойко Методиев БорисоФ...!
17:53 09.12.2025
35 Питам
Коментиран от #42
17:55 09.12.2025
36 ти да видиш
17:56 09.12.2025
37 избори
17:56 09.12.2025
38 Атина Палада
До коментар #17 от "Ха ха ха":ЕС се управлява все още от болшевиките ,а след като Тръмп нарита троцкистите (,както в САЩ наричат болшевиките) от САЩ те се окопаха в Брюксел и Лондон при местните болшевики ...Но Тръмп ги започна и тук с шутове:)
17:57 09.12.2025
39 Ааааааа не !
До коментар #28 от "ХА ХА ХА":Великите сили от европа , урсулата , стармарт , макарона , шперца казаха не на капитулацията на укронацистите .....по добре е било Русия да капитолира и да дава репарации за възстановяване на покрайна , че техните евра били свършили !!!!!!
17:57 09.12.2025
40 !!!?
Коментиран от #60
17:58 09.12.2025
41 ха, ха, ха...
17:59 09.12.2025
42 Атина Палада
До коментар #35 от "Питам":Може би защото Зеленски е нелегитимен и като такъв,Зеленски не може да подписва никакви документи..Всеки подписан документ от Зеленски е юридически невалиден! Единственото,което ще е валидно от страна на Зеленски е - развяване на бялото знаме..
18:00 09.12.2025
43 Благой от СОФстрой
18:00 09.12.2025
44 Клоуна кой ли ще го издържа вече ???????
18:01 09.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
Но не на всички им харесаха резултатите.
Като водеща демокрация, каква е позицията на САЩ по въпроса?
Признава ли резултатите от изборите?
18:02 09.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Точно така
18:04 09.12.2025
51 Тръмпанарина
Коментиран от #63
18:04 09.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пловдив
18:04 09.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ДОНАЛД
18:05 09.12.2025
56 Коки
18:05 09.12.2025
57 Пею медицинска сестра
Коментиран от #61
18:06 09.12.2025
58 Механик
За него вече няма печеливша позиция. Съюзниците му ги орязаха всичките и скоро Зелито или ще го скрият някъде, или ще бъде провесен на някое дърво.
Аз лично се надявам да е второто.
18:07 09.12.2025
59 хихи
18:07 09.12.2025
60 Атина Палада
До коментар #40 от "!!!?":При Урсула и Кая е :)))
18:08 09.12.2025
61 да си плащат образованието
До коментар #57 от "Пею медицинска сестра":и да се махат от България. В Америка ще им дават по 65 хиляди долара на месец. И ще ги бият ако не ги искат!
18:10 09.12.2025
62 Хахахаха
18:12 09.12.2025
63 Атина Палада
До коментар #51 от "Тръмпанарина":И от кой от Киев? От Миндич ли? Или може би от Ермак? Защото друг в Киев няма .Зеленски е по света:)
18:12 09.12.2025
64 Хахахаха
18:12 09.12.2025
65 щи,,е. ма й..ка, т
18:12 09.12.2025
66 абе
18:13 09.12.2025
67 Жоро
“ЕВРОПА Е ЗАПАДАЩА ГРУПА ОТ НАЦИИ, СЪС СЛАБИ ЛИДЕРИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ДА ПРАВЯТ”, КАЗВА ТРЪМП ПРЕД "ПОЛИТИКО":
Явно има предвид Макрон, Мерц и Стармър, които навиват Зеленски да се бие до последния украинец. ЩЕ ВДИГНЕ ЛИ ТРЪМП ЗАЩИТАТА НА АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ? РУБИО НЕ Е БИЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАТО?!
18:17 09.12.2025
68 Александър Харченко експерт в Украйна
18:17 09.12.2025
69 Тръмп
18:19 09.12.2025