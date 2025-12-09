Тръмп: Това в Украйна вече не е демокрация, трябва да бъдат свикани нови избори

Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, повтаряйки силните си критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В интервю за сп. "Политико" Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот.

"Украинските лидери говорят за демокрация, но стигаме до момент, в който това вече не е демокрация (...). Украинският народ трябва да има възможност да направи своя избор", посочи американският президент, като уточни, че "не знае кой би спечелил" от евентуални избори в Украйна.

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна, подчертавайки, че "много хора умират" и би било "много хубаво, ако той го прочете". По думите на Тръмп, Русия "има предимство" и "винаги го е имала", тъй като е "много по-голяма" от Украйна, а това е фактор, който "в даден момент ще направи разликата".

"Тази война не трябваше да се случва", добави Тръмп, изразявайки съжаление за "милионите убити хора".

Той разкритикува и предшественика си Джо Байдън за помощта, която е предоставил на Украйна. "Байдън им даде 350 милиарда долара. Това беше наистина глупаво. Ако не ги беше дал, може би щеше да се случи нещо друго", обясни американският държавен глава.

Според Тръмп, част от проблема с войната в Украйна е, че украинският президент Зеленски и руският лидер Владимир Путин "наистина се мразят много" и затова им е "много трудно да се опитат да сключат сделка".

Запитан дали Украйна вече е загубила войната, Тръмп каза, че Киев вече е "загубил много територии". Президентът на САЩ не спести критики и към европейските лидери, отбелязвайки, че "те не вършат добра работа". "Говорят твърде много и не правят нищо конкретно", подчерта Тръмп.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който днес е на посещение в Италия и Ватикана, заяви пред две италиански издания, че винаги е готов на избори, предаде АНСА, пише БТА.

Това изказване той направи пред „Месаджеро“ и „Република“ в отговор на упреците от страна на Тръмп, че той използва войната, за да избегне произвеждането на избори в Украйна.

В същото интервю Зеленски беше попитан и дали вярва на италианския премиер Джорджа Мелони, когато става дума за преговорите относно прекратяването на войната в Украйна. Зеленски отвърна утвърдително на този въпрос. По темата за Украйна Мелони вече изрази подкрепа за плана в 28 точни, представен от президента на САЩ Доналд Тръмп неотдавна.