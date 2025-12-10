Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

Снощи се изиграха девет мача от шестия кръг на основната фаза в Шампионска лига. В най-интересната среща Ливърпул се наложи с 1:0 над Интер като гост. Барселона победи Айнтрахт с 2:1 след обрат, а Байерн се справи със Спортинг с 3:1, след като изоставаше в резултата.
Всички резултати и голмайстори:
Кайрат - Олимпиакос 0:1
0:1 Мартинс 73'
Байерн Мюнхен - Спортинг 3:1
0:1 Кимих 54' (авт), 1:1 Гнабри 65', 2:1 Карл 70', 3:1 Гнабри 77'
Аталанта - Челси 2:1
0:1 Жоао Педро (26), 1:1 Джанлука Скамака (55), 2:1 Шарл де Кетеларе (83)
Барселона - Айнтрахт Франкфурт 2:1
0:1 Ансгар Кнауф (21), 1:1 Жул Кунде (50), 2:1 Жул Кунде (53)
Интер - Ливърпул 0:1
0:1 Доминик Собослай (88-дузпа)
Монако - Галатасарай 1:0
1:0 Фоларин Балогун (68)
ПСВ Айндховен - Атлетико Мадрид 2:3
1:0 Гуус Тил (10), 1:1 Хулиан Алварес (37), 1:2 Давид Ханцко (52), 1:3 Александър Сьорлот (56), 2:3 Рикардо Пепи (85)
Роял Юнион СЖ - Марсилия 2:3
1:0 Анан Халайли (5), 1:1 Игор Пайшао (15), 1:2 Мейсън Грийнууд (41), 1:3 Мейсън Грийнууд (58), 2:3 Анан Халайли (71),
Тотнъм - Славия Прага 3:0
1:0 Давид Зима (26-автогол), 2:0 Мохамед Кудус (50-дузпа), 3:0 Шави Симонс (78-дузпа)
