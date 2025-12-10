Новини
Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига

10 Декември, 2025 06:45

В най-интересната среща Ливърпул се наложи с 1:0 над Интер

Всички резултати и голмайстори в Шампионска лига - 1
Павел Ковачев

Снощи се изиграха девет мача от шестия кръг на основната фаза в Шампионска лига. В най-интересната среща Ливърпул се наложи с 1:0 над Интер като гост. Барселона победи Айнтрахт с 2:1 след обрат, а Байерн се справи със Спортинг с 3:1, след като изоставаше в резултата.

Всички резултати и голмайстори:

Кайрат - Олимпиакос 0:1
0:1 Мартинс 73'

Байерн Мюнхен - Спортинг 3:1
0:1 Кимих 54' (авт), 1:1 Гнабри 65', 2:1 Карл 70', 3:1 Гнабри 77'

Аталанта - Челси 2:1
0:1 Жоао Педро (26), 1:1 Джанлука Скамака (55), 2:1 Шарл де Кетеларе (83)

Барселона - Айнтрахт Франкфурт 2:1
0:1 Ансгар Кнауф (21), 1:1 Жул Кунде (50), 2:1 Жул Кунде (53)

Интер - Ливърпул 0:1
0:1 Доминик Собослай (88-дузпа)

Монако - Галатасарай 1:0
1:0 Фоларин Балогун (68)

ПСВ Айндховен - Атлетико Мадрид 2:3
1:0 Гуус Тил (10), 1:1 Хулиан Алварес (37), 1:2 Давид Ханцко (52), 1:3 Александър Сьорлот (56), 2:3 Рикардо Пепи (85)

Роял Юнион СЖ - Марсилия 2:3
1:0 Анан Халайли (5), 1:1 Игор Пайшао (15), 1:2 Мейсън Грийнууд (41), 1:3 Мейсън Грийнууд (58), 2:3 Анан Халайли (71),

Тотнъм - Славия Прага 3:0
1:0 Давид Зима (26-автогол), 2:0 Мохамед Кудус (50-дузпа), 3:0 Шави Симонс (78-дузпа)


  • 1 Ценоразпис на БФС

    0 0 Отговор
    Обиди на длъжностни лица: намайка-2к, на леля-1000, на сексуална ориентация - 500. Цените са без ДДС, преди превалутиране.

    06:13 10.12.2025

