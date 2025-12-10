Новини
Кирил Дмитриев: Тръмп спаси света от Трета световна война
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Тръмп спаси света от Трета световна война

10 Декември, 2025 04:50, обновена 10 Декември, 2025 04:54 414 1

Европейските страни нямат интерес войната да свърши, заявиха от МВнР на Русия

Кирил Дмитриев: Тръмп спаси света от Трета световна война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заплахата от Трета световна война е отстъпила благодарение на политиката на американския президент Доналд Тръмп, смята Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„И истината е, че Третата световна война беше, е и ще бъде предотвратена благодарение на президента Тръмп и неговия екип“, пише Дмитриев в X.

Още новини от Украйна

Освен това един от най-доверените хора на Путин отбеляза позицията на американския политик по украинската криза. Според Дмитриев, Тръмп е изяснил баланса на силите преди евентуално уреждане на конфликта.

Европейските страни искат да забавят разрешаването на украинския конфликт, заяви пред „Известия“ Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското външно министерство.

„Те очевидно преследват целта да забавят уреждането. Това отдавна е ясно за всички“, каза той.

На 9 декември постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя отбеляза, че заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Украйна ясно демонстрира интереса на Лондон, Париж, Берлин и други европейски столици от продължаване на войната „до последния украинец“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    1 0 Отговор
    Сближаването между Москва и Пекин вече не може да бъде скрито. Ако на Европа не ѝ хареса, може да отиде по дяволите.Нещо повече, България за пореден път се озова на грешната страна на историята.

    05:01 10.12.2025

Новини по държави:
