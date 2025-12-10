Заплахата от Трета световна война е отстъпила благодарение на политиката на американския президент Доналд Тръмп, смята Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„И истината е, че Третата световна война беше, е и ще бъде предотвратена благодарение на президента Тръмп и неговия екип“, пише Дмитриев в X.

Освен това един от най-доверените хора на Путин отбеляза позицията на американския политик по украинската криза. Според Дмитриев, Тръмп е изяснил баланса на силите преди евентуално уреждане на конфликта.

Европейските страни искат да забавят разрешаването на украинския конфликт, заяви пред „Известия“ Владислав Масленников, директор на Департамента по европейски въпроси в руското външно министерство.

„Те очевидно преследват целта да забавят уреждането. Това отдавна е ясно за всички“, каза той.

На 9 декември постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя отбеляза, че заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Украйна ясно демонстрира интереса на Лондон, Париж, Берлин и други европейски столици от продължаване на войната „до последния украинец“.