Ексклузивно! Какво каза Александър Лукашенко в първото си интервю от години за американска медия

Беларуският президент Александър Лукашенко даде интервю за американска медия, чието публикуване не е планирано до август. Това беше съобщено от телевизионния канал Беларус-1 и ТАСС.

По-рано агенция БелТА съобщи, че Лукашенко е дал интервю за едно от най-известните световни издания.

Имената на медията и интервюиращия все още не са разкрити. Това е било искане на самата медия, за да се запази ексклузивността на материала.

Според телевизионния канал First Information, публикуването на интервюто не се очаква до август.

Според Telegram канала "Pool of the First", близък до президентската пресслужба, основните теми на интервюто включват: мирния процес между Русия и Украйна; беларуско-американските преговори; многовекторната политика на Беларус; специалната военна операция; ученията "Запад 2025"; ядрените оръжия и ракетната система "Орешник", както и дали Лукашенко ще има нов президентски мандат и какъв човек вижда държавният глава след него.

Както съобщи по-рано прессекретарят на президента на Беларус Наталия Ейсмонт, Лукашенко е разговарял с журналистката повече от 2,5 часа.

"Това беше във формата на класическо интервю. След това разговорът продължи в неофициален формат. Тоест тричасов, изключително откровен разговор. И откровен, и смислен", цитира агенция БелТА думите ѝ.

Припомняме, че Лукашенко често е критикуван от Запада за неспазване на човешките права и репресии срещу опозицията.