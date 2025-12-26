Новини
Автобусна катастрофа в Мексико взе много жертви

26 Декември, 2025 09:51 791 10

Пътните инциденти с автобуси и товарни камиони са често срещани в Мексико, отбелязва АФП

Автобусна катастрофа в Мексико взе много жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобусна катастрофа в източния мексикански щат Веракрус отне живота на най-малко 10 души, а 32-ма са ранените, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от снощи на местните власти, съобщи БТА.

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек.

"За момента имаме информация за смъртта на деветима възрастни и едно дете“, се казва в изявление на кметството на Сонтекоматлан.

Общината публикува списък с имената на 32-мата ранени и с болниците, в които те са били настанени.

Пътните инциденти с автобуси и товарни камиони са често срещани в Мексико, отбелязва АФП. Причините обикновено са превишена скорост или техническа повреда.


Мексико
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разбира се

    6 1 Отговор
    Това е изключително важна новина на часа за българското народонаселение.

    Коментиран от #5

    10:02 26.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Няма много жертви, за съжаление!🦧😪🦧

    10:08 26.12.2025

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Как ще са търпим до обяд само ,ооооооф аман

    Коментиран от #9

    10:09 26.12.2025

  • 4 Па у

    2 0 Отговор
    нашенско те са изключително рядко явление......

    10:09 26.12.2025

  • 5 Kaлпазанин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "разбира се":

    Тъпотията и е изключителна ,гениална направо

    Коментиран от #7

    10:10 26.12.2025

  • 6 Хеми значи бензин

    2 2 Отговор
    Автобуса е транспорта на бедните
    Да го дхт бедните.

    10:11 26.12.2025

  • 7 на война като на война

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Целта на чуждите хибридни сайтове е винаги да облъчват аудторията само с отрицателни новини. Ако в момента няма, ще си ги измислят. Трябва да се всява постоянен страх и паника у читателите.

    10:14 26.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 днес

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Днес до обяд ли ти е смяната? Ще издържиш! Ние вярваме в теб.

    10:47 26.12.2025

  • 10 Мария Атанасова

    0 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че не съществувам ?! Псевдоним съм под който пишем няколко почитатели на еднополовата любов. Големи сладурчанца сме.

    11:15 26.12.2025

