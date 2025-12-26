Автобусна катастрофа в Мексико взе много жертви

Автобусна катастрофа в източния мексикански щат Веракрус отне живота на най-малко 10 души, а 32-ма са ранените, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от снощи на местните власти, съобщи БТА.
Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек.
"За момента имаме информация за смъртта на деветима възрастни и едно дете“, се казва в изявление на кметството на Сонтекоматлан.
Общината публикува списък с имената на 32-мата ранени и с болниците, в които те са били настанени.
Пътните инциденти с автобуси и товарни камиони са често срещани в Мексико, отбелязва АФП. Причините обикновено са превишена скорост или техническа повреда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10:02 26.12.2025
10:08 26.12.2025
10:09 26.12.2025
10:09 26.12.2025
До коментар #1 от "разбира се":Тъпотията и е изключителна ,гениална направо
10:10 26.12.2025
10:11 26.12.2025
До коментар #5 от "Kaлпазанин":Целта на чуждите хибридни сайтове е винаги да облъчват аудторията само с отрицателни новини. Ако в момента няма, ще си ги измислят. Трябва да се всява постоянен страх и паника у читателите.
10:14 26.12.2025
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Днес до обяд ли ти е смяната? Ще издържиш! Ние вярваме в теб.
10:47 26.12.2025
11:15 26.12.2025