Унгария: ютюбърът, който създава проблеми на Орбан

В продължение на час той седи на едно бюро и обсъжда политика - в държава, в която това му създава врагове.
Адам Наги е на 33 години и е ютюбър в Унгария , а каналът му има 250 хиляди абонати. Наскоро Наги интервюира основния опозиционен кандидат за премиер Петер Магяр , а разговорът между двамата има над 1 милион гледания. За държава с население 10 милиона души това е много и е сигнал за нов тренд в обществото, отбелязва АРД.
Медийната империя на Орбан не допуска инакомислещи
Критиките към властта са все по-популярни в социалните мрежи. Каналът „Партизан" например има 600 хиляди последователи. Именно в него Магяр започна да разказва за корупционните практики на правителството на Орбан още като инсайдър. И така стигна до близо 3 милиона души.
Магяр и опозицията рядко стигат до ефира на обществените медии. След 2010 година, когато Виктор Орбан се върна на власт, медийният пейзаж в Унгария бе така пренареден, че да е в негова полза, обяснява Агнес Урбан от университета „Корвинус" в Будапеща.
Германските собственици на медии, а и други международните инвеститори, продадоха своите дялове на близки до правителството местни компании. По този начин управляващата партия изгради огромна медийна империя, която днес представлява основно пропаганден инструмент, разказва Урбан пред АРД.
Някога портали като Ориго бяха терен за сериозна журналистика, но те промениха из основи профила си и се превърнаха в рупори на Кремъл . Това си личи дори по цветовете в страниците им. „Това са цветовете на руското знаме. Сайтът е пълен с проруски, антизападни и антиукраински статии", разказва медийният експерт.
Интернет е единственото свободно пространство в Унгария
Но ръстът на критични към правителството издания в Ютюб сериозно притеснява Орбан, смята той. Защото голямата част от партийните функционери на „Фидес" са над 60-годишни и трудно се ориентират в тази среда.
През май Орбан се опита да противодейства с т.нар. закон за прозрачността, който щеше да помогне на правителството да неутрализира критичните медии и неправителствени организации, финансирани от чужбина. В крайна сметка законопроектът не беше приет, вероятно под натиска на ЕС. Наблюдателите обаче смятат, че пакетът е само отложен, а не отменен.
Интернет е единственото пространство, което управляващите не контролират, казва ютюбърът Наги - онлайн човек все още може да сподели свободно мнението си. В канала си той разказва за теми, които се покриват пред обществеността, като например актуалния скандал около унгарски възпитателен дом, в който директорът е пребил жестоко едно момче. Записите от камерата за наблюдение в крайна сметка са публикувани от опозиционен политик. Очевидно правителството е знаело за инцидентите, но е прикривало информацията.
Магяр клати стола на Орбан
Наги се опасява, че Унгария може да продължи да върви по пътя на Беларус и Русия. Защото най-вече населението по малките населени места е облъчвано само с пропагандата на Орбан . „Срещаме например много хора, които се страхуват от война. Те вярват, че всеки освен Орбан иска война. За Орбан явно е напълно приемливо да държиш пенсионерите в уплах и ужас, за да гласуват за теб."
Наги поддържа три канала в Ютюб и има екип от 12 души. Те успяват да се издържат от съдържанието, като продават и мърчандайз.
Броят на хората, които стигат до критичното съдържание в интернет, нараства, особено сега, няколко месеца преди следващите парламентарни избори . Наскоро организацията „Репортери без граници" предупреди за тормоз и заплахи със съд срещу независими журналисти в Унгария.
Предизборната кампания за вота през април 2026 година е в ход. За първи път от много години насам министър-председателят Орбан има сериозен политически опонент в лицето на Магяр , пише Ана Тилак от АРД. А изходът от вота далеч не е предрешен.
Автор: Ана Тилак (АРД)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
08:00 26.12.2025
2 Вашето мнение
08:01 26.12.2025
3 Сесесере
08:02 26.12.2025
4 нпо агент
08:06 26.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
08:10 26.12.2025
7 Вашето мнение
До коментар #3 от "Сесесере":Тази година прайд в Унгария нямаше, и догодина няма да има гай.
08:11 26.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТОЯ ЩЕ ДО Е
08:26 26.12.2025
12 Справедлив
До коментар #1 от "гост":Не е нужно Дойче веле да създава врагове.Корупцията в Унгария е по-голяма и от тази при нас.Цените са изключштелно високи.Наливат се пари в държавната администрация, а реалния сектор е в много тежко състояние.Орбан е балон,който скоро ще се спуска за радост на унгарците.
08:26 26.12.2025
13 Дойче Зеле
08:26 26.12.2025
14 Интелектуалец
08:27 26.12.2025
15 Справедлив
До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не е нужно Дойче веле да създава врагове.Корупцията в Унгария е по-голяма и от тази при нас.Цените са изключштелно високи.Наливат се пари в държавната администрация, а реалния сектор е в много тежко състояние.Орбан е балон,който скоро ще се спуска за радост на унгарците.
08:27 26.12.2025
16 Умен
До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":На мен пък като ти видях правописа ми стана ясно колко си грамотен.От хора дето не знаят,че автор се пише с "в" акъл не искам.
08:30 26.12.2025
17 DW и подобни, контролират
"Унгарският премиер Орбан владее държавните медии, но не и интернет "
08:31 26.12.2025
18 Дас Хаген
08:31 26.12.2025
19 Преди
08:32 26.12.2025
20 Читател
Защото пък платените медии във фашисткия Ес допускат инакомислещи - не говоря за забраната на руски телевизии а за това че "независимите" медии нито една не отрази протестите на фермерите не само в Брюксел ами и в цяла Европа включително и в Англия. Даже официално си въведоха закон за цензура и глобиха Мъск че не иска да го изпълнява. Да не говорим за основателя на Телеграм че беше задържан защото не иска да даде достъп на новото Гестапо до личната кореспонденция на потребителите и сега тече кампания за оплюването му. Да не говорим че основната задача на вкиснатото зеле е с лъжи и манипулации да оплюва всеки който не е наведен на господарите им и мисли за държавата си.
Дойчовци вие като ужким допускате инакомислещи защо не направихте един репортаж за протестите на фермерите - господарите ви не позволяват ли?
08:32 26.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тома
08:34 26.12.2025
23 Антитрол
До коментар #15 от "Справедлив":"който скоро ще се спуска за радост на унгарците"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - как пък всички наши козячета почнаха да виждат в бъдещето какво щяло да стане или от посолството ги уверяват че ще е така.
В Унгария било корупция а пък от посолството те увериха че при нас изобщо няма - нали така. В ЕС също изобщо няма - да не говорим за украинската хунта - обаче там не е балон и нама изобщо да се спука.
Не чувствате ли че ставате смешни в напъните си да правите пропаганда като казвате на черното бяло.
08:39 26.12.2025
24 Тъпчо, "аФтор" е подигравателна форма
До коментар #16 от "Умен":на автор!
Както и Дойчо Велев, е подигравателна форма на Дойче Веле
Аман от "умни грамЪтици"! Коментирай по същество!
08:40 26.12.2025
25 Орбан Тъпана
Доналд Тръмп.
Или по добре да питаме Мъдуро?
08:41 26.12.2025
26 Срещнали се ОРБАН И ФИЦО
Орбане знаеш ли че
Нашия Фюрер Пучин
Спрял да лъже ?
Орбан Изумен :
Кога е Погребението?
08:44 26.12.2025
27 Помнещ
До коментар #25 от "Орбан Тъпана":"Или по добре да питаме Мъдуро?"
Ами що не питаш Урсула, Макарончо, Стърмър, Кая, Мерц или другите войнолюбци. Нали бяха гаранти по Минските споразумения - ако бяха ги спазвали нямаше да се стигне изобщо до война.
Защо така помните дадени работи а за други получавате пълна амнезия.
08:46 26.12.2025
28 Проблемите на Унгария са
До коментар #12 от "Справедлив":че урсулите им спират нарочно парите и какви ли не въртели им спретват!
И пак не са по-зле от нас и повечето в ЕС
08:48 26.12.2025
29 Георгиев
Политиката е два вида:
- борба за защита на националния интерес и все повече благоденствие на суверена
- борба за близост до финансовите потоци, за лично облагодетелстване, и изпълнение на чужди искания. Така ще върви
08:48 26.12.2025
30 Антитрол
До коментар #26 от "Срещнали се ОРБАН И ФИЦО":"Нашия Фюрер Пучин
Спрял да лъже ?"
Ха ха ха а вашия фюрер Урсулка пък не е казвала истината - още помня как ни уверяваше че руснаците свършили ракетите, че крадат чипове от перални и че се бият само с лопатки. Ама в канчето на господарите не дават да се гледа нали - пък и работата е да се плюе по Русия.
08:50 26.12.2025
31 Тома
Това като го прочетох и веднага му повярвах!
😂😂😂
08:50 26.12.2025
32 Критик
До коментар #1 от "гост":Толупът Орбан е пътник като Путлер и Вучич.
08:54 26.12.2025
33 Дримон
08:57 26.12.2025
34 Антитрол
До коментар #32 от "Критик":"Толупът Орбан е пътник"
Ха ха ха - пък Урсула и Кая ще са вечни нали заедно с Макрон и Мерц ще управляват доживотно. Те не са пътници, няма никакви протести срещу тях, в Брюксел не горят знамената на ЕС защото цензурата е пуснала забрана да се дават тези работи.
08:59 26.12.2025
35 А кой трябва да я разпространява?
До коментар #33 от "Дримон":ТАСС или Риа новости ли?
09:00 26.12.2025
36 Читател
До коментар #32 от "Критик":Само толкова ли можеш - само 7 плюсчета успя да си нащрапаш - давай ползвай и телефоните си не само компютрите в "кол-центъра".
Защо си мислите че като пльоснете някоя лъжа и после си нащрапате плюсчета че някой ще се хване.
09:03 26.12.2025
37 Юрист
До коментар #4 от "нпо агент":Кочината вече не е на изток, а на запад 😉
09:04 26.12.2025
38 опала
До коментар #6 от "Факт":Вие сте объркано човече!
09:05 26.12.2025
39 Читател
До коментар #35 от "А кой трябва да я разпространява?":"ТАСС или Риа новости ли?"
Е защо да не са пък и те - или всички медии които не са купени от господарите ви трябва да бъдат забранени. Защо ли никоя медия не отрази протестите на фермерите - защото цензурата е по страшна и от тази при Хитлер.
Много ви е страх да не би някоя медия да не е контролирана от господарите ви?
09:06 26.12.2025
40 Някой
09:12 26.12.2025
41 СССР
Унгарското въстание от 1956 г. (на унгарски: 1956-os forradalom or felkelés) е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика, който продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956
Ето какво очаква обран:
Руските мекерета от Държавна сигурност и Унгарската комунистическа народна партия масово са арестувани от хората, някои от тях директно са екзекутирани и дори бесени по дърветата. Първият секретар на Будапещенската партийна организация е буквално заклан на улицата. Въстаниците окупират Будапещенския градски комитет на комунистическата партия и над 20 комунисти са обесени от хората.
Успех обран, за теб най високото дърво!
09:20 26.12.2025
42 олее
До коментар #7 от "Вашето мнение":Това нормален мъж вече няма по целия свят, щом и Клинтън е облечен като обратен. Дано нормалните да са и здрави, та да се раждат нормални деца
09:33 26.12.2025