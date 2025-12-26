Новини
Свят »
Унгария »
Унгария: ютюбърът, който създава проблеми на Орбан

Унгария: ютюбърът, който създава проблеми на Орбан

26 Декември, 2025 07:54 2 231 42

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • ютуб-
  • интернет-
  • адам наги

Унгарският премиер Орбан владее държавните медии, но не и интернет - единственото пространство, което управляващите не контролират

Унгария: ютюбърът, който създава проблеми на Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В продължение на час той седи на едно бюро и обсъжда политика - в държава, в която това му създава врагове.

Адам Наги е на 33 години и е ютюбър в Унгария , а каналът му има 250 хиляди абонати. Наскоро Наги интервюира основния опозиционен кандидат за премиер Петер Магяр , а разговорът между двамата има над 1 милион гледания. За държава с население 10 милиона души това е много и е сигнал за нов тренд в обществото, отбелязва АРД.

Медийната империя на Орбан не допуска инакомислещи

Критиките към властта са все по-популярни в социалните мрежи. Каналът „Партизан" например има 600 хиляди последователи. Именно в него Магяр започна да разказва за корупционните практики на правителството на Орбан още като инсайдър. И така стигна до близо 3 милиона души.

Магяр и опозицията рядко стигат до ефира на обществените медии. След 2010 година, когато Виктор Орбан се върна на власт, медийният пейзаж в Унгария бе така пренареден, че да е в негова полза, обяснява Агнес Урбан от университета „Корвинус" в Будапеща.

Германските собственици на медии, а и други международните инвеститори, продадоха своите дялове на близки до правителството местни компании. По този начин управляващата партия изгради огромна медийна империя, която днес представлява основно пропаганден инструмент, разказва Урбан пред АРД.

Някога портали като Ориго бяха терен за сериозна журналистика, но те промениха из основи профила си и се превърнаха в рупори на Кремъл . Това си личи дори по цветовете в страниците им. „Това са цветовете на руското знаме. Сайтът е пълен с проруски, антизападни и антиукраински статии", разказва медийният експерт.

Интернет е единственото свободно пространство в Унгария

Но ръстът на критични към правителството издания в Ютюб сериозно притеснява Орбан, смята той. Защото голямата част от партийните функционери на „Фидес" са над 60-годишни и трудно се ориентират в тази среда.

През май Орбан се опита да противодейства с т.нар. закон за прозрачността, който щеше да помогне на правителството да неутрализира критичните медии и неправителствени организации, финансирани от чужбина. В крайна сметка законопроектът не беше приет, вероятно под натиска на ЕС. Наблюдателите обаче смятат, че пакетът е само отложен, а не отменен.

Интернет е единственото пространство, което управляващите не контролират, казва ютюбърът Наги - онлайн човек все още може да сподели свободно мнението си. В канала си той разказва за теми, които се покриват пред обществеността, като например актуалния скандал около унгарски възпитателен дом, в който директорът е пребил жестоко едно момче. Записите от камерата за наблюдение в крайна сметка са публикувани от опозиционен политик. Очевидно правителството е знаело за инцидентите, но е прикривало информацията.

Магяр клати стола на Орбан

Наги се опасява, че Унгария може да продължи да върви по пътя на Беларус и Русия. Защото най-вече населението по малките населени места е облъчвано само с пропагандата на Орбан . „Срещаме например много хора, които се страхуват от война. Те вярват, че всеки освен Орбан иска война. За Орбан явно е напълно приемливо да държиш пенсионерите в уплах и ужас, за да гласуват за теб."

Наги поддържа три канала в Ютюб и има екип от 12 души. Те успяват да се издържат от съдържанието, като продават и мърчандайз.

Броят на хората, които стигат до критичното съдържание в интернет, нараства, особено сега, няколко месеца преди следващите парламентарни избори . Наскоро организацията „Репортери без граници" предупреди за тормоз и заплахи със съд срещу независими журналисти в Унгария.

Предизборната кампания за вота през април 2026 година е в ход. За първи път от много години насам министър-председателят Орбан има сериозен политически опонент в лицето на Магяр , пише Ана Тилак от АРД. А изходът от вота далеч не е предрешен.

Автор: Ана Тилак (АРД)


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    28 45 Отговор
    Основна задача на "Дойче веле"/"Фьолкишер беобахтер" е да създава врагове: Сега е ред на Орбан!

    Коментиран от #12, #32

    08:00 26.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    33 31 Отговор
    Когато ютубърът гледа как бесят зеленски на площада ще разбере до къде водят паричките на сорос.

    08:01 26.12.2025

  • 3 Сесесере

    33 29 Отговор
    Унгария, проруската кочин@ в ЕС !

    Коментиран от #7

    08:02 26.12.2025

  • 4 нпо агент

    25 10 Отговор
    дойче зеле сорос нерес пропаганден..най добрите практики взеха от гьобелс, САЩ вече прилючипа с финансирането на такива "свободни медии"

    Коментиран от #37

    08:06 26.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    12 9 Отговор
    Да направят война, щом искат толкова! Но след нея ще бъдат изметени.

    Коментиран от #38

    08:10 26.12.2025

  • 7 Вашето мнение

    15 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сесесере":

    Тази година прайд в Унгария нямаше, и догодина няма да има гай.

    Коментиран от #42

    08:11 26.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТОЯ ЩЕ ДО Е

    12 8 Отговор
    Някой соросоиден цънцар.

    08:26 26.12.2025

  • 12 Справедлив

    16 14 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Не е нужно Дойче веле да създава врагове.Корупцията в Унгария е по-голяма и от тази при нас.Цените са изключштелно високи.Наливат се пари в държавната администрация, а реалния сектор е в много тежко състояние.Орбан е балон,който скоро ще се спуска за радост на унгарците.

    Коментиран от #28

    08:26 26.12.2025

  • 13 Дойче Зеле

    10 13 Отговор
    е платена нациска медия, на която не се нрави Орбан, който бърка на шфабите по дупките долбоко през утвестието до гърлото. Дойче Зеле е жълта медия, графа вицове от бундестага на Шитлер. Блогъри в ютюб и тем подобни отчаяни опити да почешат Орбан за орехчетата.

    08:26 26.12.2025

  • 14 Интелектуалец

    5 5 Отговор
    Унгария и Турция си приличат в това отношение. В Турция Ютюбърите опозиционери останаха двама защото останалите са в затвора за "всяване на омраза" или "обида на Президента". Не знам как е в Унгария но в Турция Ютюб се следи от турския Съвет за Електронни Медии / СЕМ и само за една думичка те арестуват и те държат с месеци без присъда. В Германия която е голяма демокрация и Стожер на Свободата на Словото само да обявиш, че според теб не са загинали 6 милиона евреи а 5 милиона и 999 хиляди влизаш в затвора.

    08:27 26.12.2025

  • 15 Справедлив

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не е нужно Дойче веле да създава врагове.Корупцията в Унгария е по-голяма и от тази при нас.Цените са изключштелно високи.Наливат се пари в държавната администрация, а реалния сектор е в много тежко състояние.Орбан е балон,който скоро ще се спуска за радост на унгарците.

    Коментиран от #23

    08:27 26.12.2025

  • 16 Умен

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    На мен пък като ти видях правописа ми стана ясно колко си грамотен.От хора дето не знаят,че автор се пише с "в" акъл не искам.

    Коментиран от #24

    08:30 26.12.2025

  • 17 DW и подобни, контролират

    6 4 Отговор
    медийната пропаганда в Европа с помощта на Урсула и Кая, но не и все още напълно Интернет. Обаче ЕССР комисарите работят по въпроса, въпреки заплахите и санкциите срещу тях от САЩ.

    "Унгарският премиер Орбан владее държавните медии, но не и интернет "

    08:31 26.12.2025

  • 18 Дас Хаген

    7 3 Отговор
    Търкайте , вижда се кои е контролиран по изтърканите коментари! Това е вашата свобода на словото!

    08:31 26.12.2025

  • 19 Преди

    7 5 Отговор
    Да говорите. за Унгария Вмерисано зеле такова кажете къде в ЕС се дава трибуна на инакомислещите, като почнем от нас???!!!Щото у нас от сутрин до вечер се въртят едни и същи лъжливи папагали и понякога в медия, ако попадне някой неправилен, тоест инакомислещ си е цяло чудо!!!Това се отнася и за Германия,която отдавна не е това което беше!!!

    08:32 26.12.2025

  • 20 Читател

    9 4 Отговор
    "Медийната империя на Орбан не допуска инакомислещи"

    Защото пък платените медии във фашисткия Ес допускат инакомислещи - не говоря за забраната на руски телевизии а за това че "независимите" медии нито една не отрази протестите на фермерите не само в Брюксел ами и в цяла Европа включително и в Англия. Даже официално си въведоха закон за цензура и глобиха Мъск че не иска да го изпълнява. Да не говорим за основателя на Телеграм че беше задържан защото не иска да даде достъп на новото Гестапо до личната кореспонденция на потребителите и сега тече кампания за оплюването му. Да не говорим че основната задача на вкиснатото зеле е с лъжи и манипулации да оплюва всеки който не е наведен на господарите им и мисли за държавата си.

    Дойчовци вие като ужким допускате инакомислещи защо не направихте един репортаж за протестите на фермерите - господарите ви не позволяват ли?

    08:32 26.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тома

    7 3 Отговор
    Защо ми се струва че наги е изявен гейтакос и либерал.

    08:34 26.12.2025

  • 23 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Справедлив":

    "който скоро ще се спуска за радост на унгарците"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - как пък всички наши козячета почнаха да виждат в бъдещето какво щяло да стане или от посолството ги уверяват че ще е така.

    В Унгария било корупция а пък от посолството те увериха че при нас изобщо няма - нали така. В ЕС също изобщо няма - да не говорим за украинската хунта - обаче там не е балон и нама изобщо да се спука.

    Не чувствате ли че ставате смешни в напъните си да правите пропаганда като казвате на черното бяло.

    08:39 26.12.2025

  • 24 Тъпчо, "аФтор" е подигравателна форма

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Умен":

    на автор!

    Както и Дойчо Велев, е подигравателна форма на Дойче Веле

    Аман от "умни грамЪтици"! Коментирай по същество!

    08:40 26.12.2025

  • 25 Орбан Тъпана

    3 4 Отговор
    Мирът си има име

    Доналд Тръмп.


    Или по добре да питаме Мъдуро?

    Коментиран от #27

    08:41 26.12.2025

  • 26 Срещнали се ОРБАН И ФИЦО

    5 4 Отговор
    Фицо :

    Орбане знаеш ли че
    Нашия Фюрер Пучин
    Спрял да лъже ?

    Орбан Изумен :

    Кога е Погребението?

    Коментиран от #30

    08:44 26.12.2025

  • 27 Помнещ

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Орбан Тъпана":

    "Или по добре да питаме Мъдуро?"

    Ами що не питаш Урсула, Макарончо, Стърмър, Кая, Мерц или другите войнолюбци. Нали бяха гаранти по Минските споразумения - ако бяха ги спазвали нямаше да се стигне изобщо до война.

    Защо така помните дадени работи а за други получавате пълна амнезия.

    08:46 26.12.2025

  • 28 Проблемите на Унгария са

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Справедлив":

    че урсулите им спират нарочно парите и какви ли не въртели им спретват!
    И пак не са по-зле от нас и повечето в ЕС

    08:48 26.12.2025

  • 29 Георгиев

    3 4 Отговор
    Адам Маги е усетил сладостта да си политик, заел е "правилното място", срещу Орбан и се къпе в пари и любов на Сорос. Като нашите хрантутници. И DW са се впрегнали да му помагат. Безплатно от него. Игра на демократите от САЩ срещу Тръмп. Като украинския вариант в по мек вид. Ще видим.
    Политиката е два вида:
    - борба за защита на националния интерес и все повече благоденствие на суверена
    - борба за близост до финансовите потоци, за лично облагодетелстване, и изпълнение на чужди искания. Така ще върви

    08:48 26.12.2025

  • 30 Антитрол

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Срещнали се ОРБАН И ФИЦО":

    "Нашия Фюрер Пучин
    Спрял да лъже ?"

    Ха ха ха а вашия фюрер Урсулка пък не е казвала истината - още помня как ни уверяваше че руснаците свършили ракетите, че крадат чипове от перални и че се бият само с лопатки. Ама в канчето на господарите не дават да се гледа нали - пък и работата е да се плюе по Русия.

    08:50 26.12.2025

  • 31 Тома

    2 3 Отговор
    ...Наги поддържа три канала в Ютюб и има екип от 12 души. Те успяват да се издържат от съдържанието, като продават и мърчандайз...
    Това като го прочетох и веднага му повярвах!
    😂😂😂

    08:50 26.12.2025

  • 32 Критик

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Толупът Орбан е пътник като Путлер и Вучич.

    Коментиран от #34, #36

    08:54 26.12.2025

  • 33 Дримон

    3 8 Отговор
    Създава проблеми на баба ви хвърчилото само като видят хората кой разпостранява новината им става ясно колко е вярна тя и колко струва въпросния ютубър.

    Коментиран от #35

    08:57 26.12.2025

  • 34 Антитрол

    3 5 Отговор

    До коментар #32 от "Критик":

    "Толупът Орбан е пътник"

    Ха ха ха - пък Урсула и Кая ще са вечни нали заедно с Макрон и Мерц ще управляват доживотно. Те не са пътници, няма никакви протести срещу тях, в Брюксел не горят знамената на ЕС защото цензурата е пуснала забрана да се дават тези работи.

    08:59 26.12.2025

  • 35 А кой трябва да я разпространява?

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Дримон":

    ТАСС или Риа новости ли?

    Коментиран от #39

    09:00 26.12.2025

  • 36 Читател

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Критик":

    Само толкова ли можеш - само 7 плюсчета успя да си нащрапаш - давай ползвай и телефоните си не само компютрите в "кол-центъра".

    Защо си мислите че като пльоснете някоя лъжа и после си нащрапате плюсчета че някой ще се хване.

    09:03 26.12.2025

  • 37 Юрист

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "нпо агент":

    Кочината вече не е на изток, а на запад 😉

    09:04 26.12.2025

  • 38 опала

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Вие сте объркано човече!

    09:05 26.12.2025

  • 39 Читател

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "А кой трябва да я разпространява?":

    "ТАСС или Риа новости ли?"

    Е защо да не са пък и те - или всички медии които не са купени от господарите ви трябва да бъдат забранени. Защо ли никоя медия не отрази протестите на фермерите - защото цензурата е по страшна и от тази при Хитлер.

    Много ви е страх да не би някоя медия да не е контролирана от господарите ви?

    09:06 26.12.2025

  • 40 Някой

    2 0 Отговор
    Затова в германия от поне десетилетие се чудят как да контролират интернет. И всеки изразяващ различно мнение от властта там е бот, трол или нещо подобно. Не случайно по едно време на тяхното МВР викаха Щази 2.0 .

    09:12 26.12.2025

  • 41 СССР

    1 0 Отговор
    Ето факти за УНГАРИЯ:
    Унгарското въстание от 1956 г. (на унгарски: 1956-os forradalom or felkelés) е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика, който продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956
    Ето какво очаква обран:
    Руските мекерета от Държавна сигурност и Унгарската комунистическа народна партия масово са арестувани от хората, някои от тях директно са екзекутирани и дори бесени по дърветата. Първият секретар на Будапещенската партийна организация е буквално заклан на улицата. Въстаниците окупират Будапещенския градски комитет на комунистическата партия и над 20 комунисти са обесени от хората.
    Успех обран, за теб най високото дърво!

    09:20 26.12.2025

  • 42 олее

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Това нормален мъж вече няма по целия свят, щом и Клинтън е облечен като обратен. Дано нормалните да са и здрави, та да се раждат нормални деца

    09:33 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания