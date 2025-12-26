Унгария: ютюбърът, който създава проблеми на Орбан

В продължение на час той седи на едно бюро и обсъжда политика - в държава, в която това му създава врагове.

Адам Наги е на 33 години и е ютюбър в Унгария , а каналът му има 250 хиляди абонати. Наскоро Наги интервюира основния опозиционен кандидат за премиер Петер Магяр , а разговорът между двамата има над 1 милион гледания. За държава с население 10 милиона души това е много и е сигнал за нов тренд в обществото, отбелязва АРД.

Медийната империя на Орбан не допуска инакомислещи

Критиките към властта са все по-популярни в социалните мрежи. Каналът „Партизан" например има 600 хиляди последователи. Именно в него Магяр започна да разказва за корупционните практики на правителството на Орбан още като инсайдър. И така стигна до близо 3 милиона души.

Магяр и опозицията рядко стигат до ефира на обществените медии. След 2010 година, когато Виктор Орбан се върна на власт, медийният пейзаж в Унгария бе така пренареден, че да е в негова полза, обяснява Агнес Урбан от университета „Корвинус" в Будапеща.

Германските собственици на медии, а и други международните инвеститори, продадоха своите дялове на близки до правителството местни компании. По този начин управляващата партия изгради огромна медийна империя, която днес представлява основно пропаганден инструмент, разказва Урбан пред АРД.

Някога портали като Ориго бяха терен за сериозна журналистика, но те промениха из основи профила си и се превърнаха в рупори на Кремъл . Това си личи дори по цветовете в страниците им. „Това са цветовете на руското знаме. Сайтът е пълен с проруски, антизападни и антиукраински статии", разказва медийният експерт.

Интернет е единственото свободно пространство в Унгария

Но ръстът на критични към правителството издания в Ютюб сериозно притеснява Орбан, смята той. Защото голямата част от партийните функционери на „Фидес" са над 60-годишни и трудно се ориентират в тази среда.

През май Орбан се опита да противодейства с т.нар. закон за прозрачността, който щеше да помогне на правителството да неутрализира критичните медии и неправителствени организации, финансирани от чужбина. В крайна сметка законопроектът не беше приет, вероятно под натиска на ЕС. Наблюдателите обаче смятат, че пакетът е само отложен, а не отменен.

Интернет е единственото пространство, което управляващите не контролират, казва ютюбърът Наги - онлайн човек все още може да сподели свободно мнението си. В канала си той разказва за теми, които се покриват пред обществеността, като например актуалния скандал около унгарски възпитателен дом, в който директорът е пребил жестоко едно момче. Записите от камерата за наблюдение в крайна сметка са публикувани от опозиционен политик. Очевидно правителството е знаело за инцидентите, но е прикривало информацията.

Магяр клати стола на Орбан

Наги се опасява, че Унгария може да продължи да върви по пътя на Беларус и Русия. Защото най-вече населението по малките населени места е облъчвано само с пропагандата на Орбан . „Срещаме например много хора, които се страхуват от война. Те вярват, че всеки освен Орбан иска война. За Орбан явно е напълно приемливо да държиш пенсионерите в уплах и ужас, за да гласуват за теб."

Наги поддържа три канала в Ютюб и има екип от 12 души. Те успяват да се издържат от съдържанието, като продават и мърчандайз.

Броят на хората, които стигат до критичното съдържание в интернет, нараства, особено сега, няколко месеца преди следващите парламентарни избори . Наскоро организацията „Репортери без граници" предупреди за тормоз и заплахи със съд срещу независими журналисти в Унгария.

Предизборната кампания за вота през април 2026 година е в ход. За първи път от много години насам министър-председателят Орбан има сериозен политически опонент в лицето на Магяр , пише Ана Тилак от АРД. А изходът от вота далеч не е предрешен.

Автор: Ана Тилак (АРД)