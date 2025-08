Предполагаемата дъщеря на Путин: Заслужавам ли това? Бих искала да сложа край на всичко...

Чувствайки се ядосана, неразбрана и „сякаш в позлатена клетка“, предполагаемата дъщеря на Владимир Путин, изрази твърда позиция срещу баща си в своя Телеграм канал, предаде bTV.

Луиза Розова живее изолирана в Париж от началото на войната в Украйна. „Единственият протест, единственият начин да докажа, че съм това, което съм, е да покажа на всички лицето си“, казва Луиза Розова, която твърди, че е незаконна дъщеря на Путин. Тя публикува снимки на лицето си за първи път от години и определи чувството от това като „освобождаващо".

„Това ми напомня всеки ден за какво съм родена и защо е съсипан животът ми. Напомня ми за човека, който отне милиони животи и унищожи моя“, пише Луиза.

С тези думи тя критикува предполагаемия си баща – руския президент Владимир Путин, коментира RTL. Според разследване на украинската телевизионна станция ТСН, паспортът на Луиза Розова e с имена Елизавета Олеговна Руднова. Олеговна в случая е „дъщеря на Олег“, а Олег Руднов е бил близък приятел на Путин до смъртта му през 2015 г.

В акта за раждане на младата жена обаче е посочено „Владимировна“, което означава „дъщеря на Владимир“.

Твърди се, че 22-годишната вече Луиза е родена през 2003 г. в резултат на афера между ръководителя на Кремъл и чистачката Светлана Кривоногих. До избухването на войната в Украйна Розова живее луксозен живот, споделяйки снимки от частни самолети и пътувания по света в социалните мрежи.

Но през февруари 2022 г. тя се укрива, като според медийни публикации се намира най-вероятно в Париж, където учи в частен университет културен и арт мениджмънт.

„Трябваше да напусна родината си и да се откажа от всичките си социални връзки. Това беше принудителна мярка“, разказва Луиза в Телеграм. "Все едно живееш в позлатена клетка и гледаш как животът ти минава покрай теб всеки ден, без сила да го промениш и без ти сам да го избираш. Някой друг е избрал вместо теб“, коментира още тя".

Според „Билд“ Розова е завършила образованието си и сега работи в две парижки галерии.

В работата си обаче тя се бори с враждебност, породена от произхода ѝ. „Заслужавам ли това? Ако не, защо ми се случва? Наистина ли съм отговорна за действията на семейството си, което дори не може да ме чуе“, коментира Луиза.

„Не искам да бъда там, където съм сега. А не мога да бъда никъде другаде. Аз съм затворник на обстоятелствата. Наистина бих искала да сложа край на всичко, което се случва в момента - мразя го и го презирам“, заявява тя в Телеграм.

