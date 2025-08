Тръмп: Ще поставя ядрени ракети на покрива на Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп се качи днес на покрива на една от постройките на Белия дом и се пошегува, че може да постави там ядрени ракети, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Заобиколен от телохранители, Тръмп се разходи в продължение на двадесетина минути по покрива на залата за пресконференции на Белия дом. Пред погледа на журналисти, намиращи се на разстояние от него, той инспектира мястото, на което планира да построи бална зала.

Когато му бе зададен въпроса какво мисли да построи, той отвърна шеговито: "Ракети", "ядрени ракети".

Той каза още, че си е направил малка разходка. "Това е просто още е един начин да харча парите си за страната", изтъкна президентът, като подчерта, че сам финансира обновленията на Белия дом, които е поискал.

Тръмп се пошегува в момент, в който между САЩ и Русия има словесна ескалация.

Американският президент заяви преди няколко дни, че е наредил ядрени подводници да бъдат разположени "в подходящите региони" в отговор на изказвания на бившия руски президент Дмитрий Медведев, които Тръмп оцени като провокация.

