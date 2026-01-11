Новини
Свят »
Германия »
Близо 40% от германците подкрепят оставката на кмета на Берлин

Близо 40% от германците подкрепят оставката на кмета на Берлин

11 Януари, 2026 08:00 879 8

  • германия-
  • берлин-
  • кмет-
  • кай вегнер-
  • електрозахранване-
  • прекъсване-
  • нова година

Причината е дългото прекъсване на тока в някои райони на германската столица по Нова година

Близо 40% от германците подкрепят оставката на кмета на Берлин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Около 60% от германците са недоволни от действията на кмета на Берлин Кай Вегнер и държавните власти по време на прекъсването на електрозахранването, което се случи в началото на януари, а други 40% искат Вегнер да подаде оставка. Това показва проучване, проведено от социологическия институт ИНСА за вестник Bild.

Според проучването 59% от анкетираните са оценили негативно действията на местните власти за справяне с последиците от прекъсването на електрозахранването. Само 21% от анкетираните обаче са дали положителна оценка на работата на местните власти. В същото време 18% са заявили, че не знаят как да оценят предприетите мерки.

Освен това социолозите са установили, че 41% от германците смятат, че управляващият кмет на Берлин трябва да подаде оставка, докато 37% са против това. Други 19% нямат мнение. Вегнер преди това беше критикуван за това, че е играл тенис по време на прекъсване на електрозахранването в Берлин.

Проучването е проведено от 8 до 9 януари. В него са участвали 1005 души.

Около 50 000 домакинства и 2000 фирми в Берлин останаха без ток на 3 януари поради пожар на въжен мост. Полицията не изключи палеж, което по-късно беше потвърдено. Лявата анархистка група „Вулкан“, която е активна в Берлин и Бранденбург от 14 години под различни имена, пое отговорност за нападението. В писмо, изпратено до полицията, левите радикали заявиха желанието си да „прекъснат електрозахранването на властимащите“ и открито призоваха за по-нататъшни актове на саботаж на енергийни съоръжения, твърдейки, че палежът е насочен срещу „имперския начин на живот“.

Електрозахранването в някои райони на Берлин, прекъснато от палежа на въжен мост, беше възстановено пет дни по-късно. Ситуацията вече е стабилна. Общо около 100 000 души бяха засегнати в югозападната част на града. Берлински власти преди това обявиха извънредно положение, а разследването на саботажа беше поето от Главната прокуратура на Федерална република Германия в Карлсруе, която се занимава с особено тежки престъпления, представляващи заплаха за държавната сигурност.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АделсДорф

    3 2 Отговор
    Село в Бавария
    Много ни Пука за кмета на бЪрлин

    08:06 11.01.2026

  • 3 Тома

    5 0 Отговор
    Досещате ли се защо никой не прави такива проучвания за ДС-кмета в София?
    Аз не мога да се досетя 😉🤣🤣🤣

    08:35 11.01.2026

  • 4 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    кого лъжем? няма ток от 01.01 когато леви екстремистки групи решиха да проестират срещу петрола ...

    08:36 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А мигрантите,

    5 0 Отговор
    които обстрелваха полицията с ракети фойерверки?! За тях нито дума,а това е основното за което му искат оставката на кмета!

    08:48 11.01.2026

  • 7 456

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "да не говорим":

    Аз пък питам : защо не раздадоха генератори на населението ,детските градини ,болници и фирми? Преди 2- 3 години можаха да подарят някъде ,а сега за собственото население....

    08:49 11.01.2026

  • 8 а софиянците

    0 1 Отговор
    за софийския кмет?

    08:50 11.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания