Близо 40% от германците подкрепят оставката на кмета на Берлин

Около 60% от германците са недоволни от действията на кмета на Берлин Кай Вегнер и държавните власти по време на прекъсването на електрозахранването, което се случи в началото на януари, а други 40% искат Вегнер да подаде оставка. Това показва проучване, проведено от социологическия институт ИНСА за вестник Bild.

Според проучването 59% от анкетираните са оценили негативно действията на местните власти за справяне с последиците от прекъсването на електрозахранването. Само 21% от анкетираните обаче са дали положителна оценка на работата на местните власти. В същото време 18% са заявили, че не знаят как да оценят предприетите мерки.

Освен това социолозите са установили, че 41% от германците смятат, че управляващият кмет на Берлин трябва да подаде оставка, докато 37% са против това. Други 19% нямат мнение. Вегнер преди това беше критикуван за това, че е играл тенис по време на прекъсване на електрозахранването в Берлин.

Проучването е проведено от 8 до 9 януари. В него са участвали 1005 души.

Около 50 000 домакинства и 2000 фирми в Берлин останаха без ток на 3 януари поради пожар на въжен мост. Полицията не изключи палеж, което по-късно беше потвърдено. Лявата анархистка група „Вулкан“, която е активна в Берлин и Бранденбург от 14 години под различни имена, пое отговорност за нападението. В писмо, изпратено до полицията, левите радикали заявиха желанието си да „прекъснат електрозахранването на властимащите“ и открито призоваха за по-нататъшни актове на саботаж на енергийни съоръжения, твърдейки, че палежът е насочен срещу „имперския начин на живот“.

Електрозахранването в някои райони на Берлин, прекъснато от палежа на въжен мост, беше възстановено пет дни по-късно. Ситуацията вече е стабилна. Общо около 100 000 души бяха засегнати в югозападната част на града. Берлински власти преди това обявиха извънредно положение, а разследването на саботажа беше поето от Главната прокуратура на Федерална република Германия в Карлсруе, която се занимава с особено тежки престъпления, представляващи заплаха за държавната сигурност.