Хиляди гневни на имиграционните власти излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове

Хиляди излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове в знак на протест срещу Службата за митническо и имиграционно правоприлагане след като активистка, защитаваща мигрантите беше убита след неподчинение при арест от нейни служители.



Над 1000 протеста бяха насрочени през уикенда заради убийството на 37-годишната активистка Рене Гуд в Минеаполис, както и заради ранените от гранични служители двама венецуелски имигранти пред болница в Портланд.



Организаторите бяха избрали за мото на протеста призив за прогонването на федералната служба и заявиха, че въоръжените инциденти демонстрират „тревожен модел на неконтролирано насилие и злоупотреби от страна на федералните агенции за прилагане на имиграционните правила“.



Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей заяви, че „по-голямата част“ от протестите са били мирни. Той е един от главните призоваващи Службата за митническо и имиграционно правоприлагане, известна още като ICE да напусне града, като тази му позиция е още преди смъртта на Рене Гуд.



Протестиращите в града излязоха по улиците и демонстрираха пред хотели, където се смята, че са отседнали агенти на ICE. Те скандираха, свиреха на барабани и удряха тенджери. Полицията съобщава за хвърлени предмети, счупени прозорци и полицай ранен от парче лед.



Протести се проведоха и Ню Йорк, Тексас, Канзас, Ню Мексико, Охайо, Флорида и много малки градове в цялата страна. Не се съобщава за сериозни инциденти.



Новият свят на Тръмп е опасен, но предлага възможности, това твърди в коментар за „Сънди таймс“ бившият британски премиер Риши Сунак.

Предшественикът на Киър Стармър смята, че живеем в едни от най-опасните времена в живата памет, но в същото време те предлагат и големи възможности за промени.



Старият световен ред е мъртъв, но нищо все още не го е заменило и историята ни учи, че тези преходи често са кървави и непредсказуеми - в момента по света има 60 активни конфликта, най-много от Втората световна война насам. Глобалната стабилност, която беше фундаментална за оперативния модел на толкова много бизнеси, я няма и няма да се върне, коментира Риши Сунак. За първи път от 40 години насам има надежден икономически, технологичен и военен съперник на САЩ. За 100 години никоя държава не беше надхвърляла 70% от брутния вътрешен продукт на Америка, докато Китай не го направи през 2020 г.



При втория мандат на Тръмп САЩ коренно променят характера на собствената си роля, продължава Риши Сунак. Може да се изложат ясни, морални аргументи за отстраняването на Николас Мадуро, но обезпокоителното е, че целта му не е била да позволи на венецуелците да бъдат управлявани от тези, за които са гласували, а да гарантира, че производството на петрол ще бъде увеличено. Още по-тревожни са заплахите на САЩ към Гренландия, суверенната територия на съюзник от НАТО. Кой може да се чувства в безопасност, след като е заплашван съюзник, пита бившият британски премиер. Той посочва, че САЩ са по-заинтересовани да бъдат сами, отколкото да водят съюз, а това ще направи света по-опасен.



“Именно западният съюз донесе победата в Студената война, а мащабът и взаимната подкрепа, които един съюз осигурява, е най-добрият ни шанс да противодействаме на Китай в тази епоха на пълноспектърна конкуренция”, констатира Сунак. Той насотява британците да станат по-устойчиви, а това ще изисква по-големи инвестиции в сигурността, както на национално, така и на корпоративно ниво. „Подкрепям британските войски да играят роля в гаранциите за сигурност за Украйна. Но свят, в който ще трябва да бъдем по-настоятелни в защита на нашите интереси и ценности, ще изисква повече твърда сила. Това означава рязка промяна в разходите за отбрана. Трябва да сме по-близо до 4%, отколкото до 2% от БВП. Националната мощ обаче не идва само от военната готовност, но и от икономическата и технологичната сила“, пиши Риши Сунак в „Сънди таймс“..