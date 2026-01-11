Новини
Хиляди гневни на имиграционните власти излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове

11 Януари, 2026 07:38, обновена 11 Януари, 2026 07:44

Хиляди гневни на имиграционните власти излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хиляди излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове в знак на протест срещу Службата за митническо и имиграционно правоприлагане след като активистка, защитаваща мигрантите беше убита след неподчинение при арест от нейни служители.

Над 1000 протеста бяха насрочени през уикенда заради убийството на 37-годишната активистка Рене Гуд в Минеаполис, както и заради ранените от гранични служители двама венецуелски имигранти пред болница в Портланд.

Организаторите бяха избрали за мото на протеста призив за прогонването на федералната служба и заявиха, че въоръжените инциденти демонстрират „тревожен модел на неконтролирано насилие и злоупотреби от страна на федералните агенции за прилагане на имиграционните правила“.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей заяви, че „по-голямата част“ от протестите са били мирни. Той е един от главните призоваващи Службата за митническо и имиграционно правоприлагане, известна още като ICE да напусне града, като тази му позиция е още преди смъртта на Рене Гуд.

Протестиращите в града излязоха по улиците и демонстрираха пред хотели, където се смята, че са отседнали агенти на ICE. Те скандираха, свиреха на барабани и удряха тенджери. Полицията съобщава за хвърлени предмети, счупени прозорци и полицай ранен от парче лед.

Протести се проведоха и Ню Йорк, Тексас, Канзас, Ню Мексико, Охайо, Флорида и много малки градове в цялата страна. Не се съобщава за сериозни инциденти.

Новият свят на Тръмп е опасен, но предлага възможности, това твърди в коментар за „Сънди таймс“ бившият британски премиер Риши Сунак.

Предшественикът на Киър Стармър смята, че живеем в едни от най-опасните времена в живата памет, но в същото време те предлагат и големи възможности за промени.

Старият световен ред е мъртъв, но нищо все още не го е заменило и историята ни учи, че тези преходи често са кървави и непредсказуеми - в момента по света има 60 активни конфликта, най-много от Втората световна война насам. Глобалната стабилност, която беше фундаментална за оперативния модел на толкова много бизнеси, я няма и няма да се върне, коментира Риши Сунак. За първи път от 40 години насам има надежден икономически, технологичен и военен съперник на САЩ. За 100 години никоя държава не беше надхвърляла 70% от брутния вътрешен продукт на Америка, докато Китай не го направи през 2020 г.

При втория мандат на Тръмп САЩ коренно променят характера на собствената си роля, продължава Риши Сунак. Може да се изложат ясни, морални аргументи за отстраняването на Николас Мадуро, но обезпокоителното е, че целта му не е била да позволи на венецуелците да бъдат управлявани от тези, за които са гласували, а да гарантира, че производството на петрол ще бъде увеличено. Още по-тревожни са заплахите на САЩ към Гренландия, суверенната територия на съюзник от НАТО. Кой може да се чувства в безопасност, след като е заплашван съюзник, пита бившият британски премиер. Той посочва, че САЩ са по-заинтересовани да бъдат сами, отколкото да водят съюз, а това ще направи света по-опасен.

“Именно западният съюз донесе победата в Студената война, а мащабът и взаимната подкрепа, които един съюз осигурява, е най-добрият ни шанс да противодействаме на Китай в тази епоха на пълноспектърна конкуренция”, констатира Сунак. Той насотява британците да станат по-устойчиви, а това ще изисква по-големи инвестиции в сигурността, както на национално, така и на корпоративно ниво. „Подкрепям британските войски да играят роля в гаранциите за сигурност за Украйна. Но свят, в който ще трябва да бъдем по-настоятелни в защита на нашите интереси и ценности, ще изисква повече твърда сила. Това означава рязка промяна в разходите за отбрана. Трябва да сме по-близо до 4%, отколкото до 2% от БВП. Националната мощ обаче не идва само от военната готовност, но и от икономическата и технологичната сила“, пиши Риши Сунак в „Сънди таймс“..


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ами да

    23 16 Отговор
    Хиляди гневни незаконни имигранти са гневни на имиграционните.
    Чудни знамена развяват - всякакви но не и американски.

    И ако 4 агента не могат да спрат за роверка една нахална кокошка, то това би бил краят на силовите структури на държаата и края на самата държава. АК осъщата кокошка беше спряна от мутри или гангстерчета, щеше чинно да изпълнява. Ето това не бива да се допуска.

    Коментиран от #6

    07:52 11.01.2026

  • 4 абе Миленчо

    13 2 Отговор
    Вече написа една фейк статия за британския Телеграф.
    Да седна ли да порверя и тази?

    07:53 11.01.2026

  • 5 Честно

    19 2 Отговор
    Рас-измът срещу белите е ужасен. Представете си реалния случай в един от щатите на държавна служба. 98 процента в ИТ отдел Support Maintenancе само че-рни, дебе-ли жени на средна възраст-но факт.

    Коментиран от #13, #27

    07:55 11.01.2026

  • 6 си пън

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "ами да":

    всички знамена са чужди в америка,всички са навлеци там,най вече говедата след геноцид над собствениците на земята

    Коментиран от #12, #28, #29

    08:08 11.01.2026

  • 7 Истината

    4 5 Отговор
    Някои хора се самозабравят. Каубоите да се сдържат малко повече. И да избяга пак щеше да я намерят.

    Коментиран от #18

    08:13 11.01.2026

  • 8 Накино

    4 1 Отговор
    Попитали радио Ереван, защо българите все още имат визи за САЩ, ми щото във външно са все евреъъ ... капиш.

    08:29 11.01.2026

  • 9 Механик

    9 4 Отговор
    Тия безредици звучат добре, но се иска повече. Кръв трябва да се лее в САЩ. Кръв като река трябва да се лее.
    Бунтовниците трябва да извличат за косите всички местни "велможи" и евреите от дълбоката държава. Трябва да ги изкарват на площадите и да разчекват с 4 пикапа.
    Пожелавам им го, да им се случи!!!

    08:29 11.01.2026

  • 10 давай Дони

    2 5 Отговор
    Изривай тази гангстерска па с мина от САЩ!
    Ако трябва назначавай Шерифи като в Дивия Запад на веки квартал.

    08:33 11.01.2026

  • 11 Някой

    12 1 Отговор
    Иранските власти подкрепят американките протестиращи в борбата им срещу властта.

    08:35 11.01.2026

  • 12 глупости

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "си пън":

    Собствениците на тази земя преди европейските заселници от кого са я взели?
    Арехологически данни за изчезнали и изтрити цивилизации на континента има векове преди 15в. Камоли 18-19.
    Едни други са се избивали и измъчвали в антикултури на садизма. Другото са захаросани картинки от филмите.
    И не, не са ги избили европейците - съхранили са ги. Много рядко е това в историята, но днес там има много повече "индиянци" отколкото през 18 век. И 99.9999% искат евроепйския начин на живот.

    Коментиран от #22

    08:37 11.01.2026

  • 13 в един от щатите ли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Честно":

    Те държавните служители в повечето служби са афрота.
    Ама сега гледам агирката взела да скимти в полза на този геноци.
    Елементарни са като пъпети и тамагочита.

    08:39 11.01.2026

  • 14 Помните ли песента

    1 1 Отговор
    Го Уест, лайф из пиисфул, деър.

    08:44 11.01.2026

  • 15 А иначе,

    5 0 Отговор
    оправяме другите държави по целият Свят.

    08:46 11.01.2026

  • 16 Милен Ганю

    2 9 Отговор
    Имат свободата да излезнат и да изразят мнението си и недоволството си
    Ти що не идеш във Русия да протестираш д видиш какво ще ти се случи

    Коментиран от #20

    08:48 11.01.2026

  • 17 Факти

    8 2 Отговор
    Пишете меко казано неистинска информация
    Жената не е убита при съпротива !!!!
    Който се интересува да разбера истината да гледа в инстаграм !!!!
    И изобщо това не е извънредна новина !!!!
    Само от преди 3 дни е

    08:48 11.01.2026

  • 18 Бензъл

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    Коя истина.Таз която уби милиони индианци.Ме се занимавакй с мъжките работи .Млечав си още

    08:49 11.01.2026

  • 19 Сунаците

    2 0 Отговор
    взеха много да дрънкат.

    08:50 11.01.2026

  • 20 Дио

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Милен Ганю":

    Свободата с цена на убитите индианци ли.Ще си го получат краварите

    Коментиран от #30

    08:50 11.01.2026

  • 21 Родина

    6 1 Отговор
    И България я очаква същото . Правителството в
    оставка е гласувало за вкарване на чужди
    работници .

    08:52 11.01.2026

  • 22 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "глупости":

    Искаш да кажеш, че ако европейците не бяха колонизирали Америка, индианците отдавна нямаше да ги има?
    Ма, от къде ви копат такива умнички бе???

    Коментиран от #26

    08:55 11.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Антония

    5 1 Отговор
    От Тръмп може да се очаква всякаква гадост. Това не се дължи просто на неговата деменция, това го изисква американската олигархия, жадназа печалби и грабеж, особено на чужд петрол.

    09:05 11.01.2026

  • 25 Хеми значи бензин

    4 0 Отговор
    Американеца знае какво е свободата: пятлак кола и евтин бензин нещо не понятно на европееца.

    09:07 11.01.2026

  • 26 Хеми значи бензин

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Няма как да си толкова изодтанал и да оцелееш. Някой друг щеше да ги измести яко не бяха европейскоте колонизатори.

    09:08 11.01.2026

  • 27 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Честно":

    Преди 5 години белите в Америка бяха 33% ,сега според някои статисти са 27%.Навсякъде е пълно с латиноси от Латинската Америка,Мексико ,Карибите.Латиносите в Америка ,пакитата и индусите в Англия.

    09:11 11.01.2026

  • 28 Антония

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "си пън":

    Мани го, нека си пасе. Положението в света е твърде лошо и изисква по-скоро информирана и организирана межзународна съпротива, а не толкова да се обръща внимание на разни субекти.

    09:12 11.01.2026

  • 29 Хеми значи бензин

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "си пън":

    Какви собственици бе Всеки град в Сащ е построен от бели заселници. Епайър Стейт Жилдинг Пентагона Белият дом и тн какви индианци.Какво са построили индианците.

    Коментиран от #31

    09:15 11.01.2026

  • 30 Пенчо доктора

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дио":

    Навсякъде където е стъпил английски крак е леш и мор.Превзеха Америка и избиха индианците,Отидоха в Африка и иизбиха милиони черни,отидоха в Австралия и им откраднаха децата,католическата църква изби децата на индианците в Канада,но сега за острова има изненада "Посейдон"

    Коментиран от #32

    09:19 11.01.2026

  • 31 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хеми значи бензин":

    Индианците не са молили белите да ги избиват,колонизират и да им строят Епайър Стейт Жилдинг Пентагона Белият дом и тн.

    Коментиран от #33

    09:24 11.01.2026

  • 32 Киев за три дней

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенчо доктора":

    А вие руснаците избивате свои и викате че е нормално.

    09:25 11.01.2026

  • 33 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Тоест ти не си бял не ди и Българин защото типипния Българин е бял.
    Значи си ци ганин или руснак?

    09:26 11.01.2026

  • 34 Хмм

    0 0 Отговор
    щом провалилият се като премиер Риши Сунак подкрепя, той самият имигрант, не разбирам - трябва да оставят сомалийските банди да правят каквото си искат - наркотици, междуособни войни

    09:29 11.01.2026