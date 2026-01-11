Хиляди гневни на имиграционните власти излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове

Хиляди излязоха по улиците на Минеаполис, Портланд и други американски градове в знак на протест срещу Службата за митническо и имиграционно правоприлагане след като активистка, защитаваща мигрантите беше убита след неподчинение при арест от нейни служители.
Над 1000 протеста бяха насрочени през уикенда заради убийството на 37-годишната активистка Рене Гуд в Минеаполис, както и заради ранените от гранични служители двама венецуелски имигранти пред болница в Портланд.
Организаторите бяха избрали за мото на протеста призив за прогонването на федералната служба и заявиха, че въоръжените инциденти демонстрират „тревожен модел на неконтролирано насилие и злоупотреби от страна на федералните агенции за прилагане на имиграционните правила“.
Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей заяви, че „по-голямата част“ от протестите са били мирни. Той е един от главните призоваващи Службата за митническо и имиграционно правоприлагане, известна още като ICE да напусне града, като тази му позиция е още преди смъртта на Рене Гуд.
Протестиращите в града излязоха по улиците и демонстрираха пред хотели, където се смята, че са отседнали агенти на ICE. Те скандираха, свиреха на барабани и удряха тенджери. Полицията съобщава за хвърлени предмети, счупени прозорци и полицай ранен от парче лед.
Протести се проведоха и Ню Йорк, Тексас, Канзас, Ню Мексико, Охайо, Флорида и много малки градове в цялата страна. Не се съобщава за сериозни инциденти.
Новият свят на Тръмп е опасен, но предлага възможности, това твърди в коментар за „Сънди таймс“ бившият британски премиер Риши Сунак.
Предшественикът на Киър Стармър смята, че живеем в едни от най-опасните времена в живата памет, но в същото време те предлагат и големи възможности за промени.
Старият световен ред е мъртъв, но нищо все още не го е заменило и историята ни учи, че тези преходи често са кървави и непредсказуеми - в момента по света има 60 активни конфликта, най-много от Втората световна война насам. Глобалната стабилност, която беше фундаментална за оперативния модел на толкова много бизнеси, я няма и няма да се върне, коментира Риши Сунак. За първи път от 40 години насам има надежден икономически, технологичен и военен съперник на САЩ. За 100 години никоя държава не беше надхвърляла 70% от брутния вътрешен продукт на Америка, докато Китай не го направи през 2020 г.
При втория мандат на Тръмп САЩ коренно променят характера на собствената си роля, продължава Риши Сунак. Може да се изложат ясни, морални аргументи за отстраняването на Николас Мадуро, но обезпокоителното е, че целта му не е била да позволи на венецуелците да бъдат управлявани от тези, за които са гласували, а да гарантира, че производството на петрол ще бъде увеличено. Още по-тревожни са заплахите на САЩ към Гренландия, суверенната територия на съюзник от НАТО. Кой може да се чувства в безопасност, след като е заплашван съюзник, пита бившият британски премиер. Той посочва, че САЩ са по-заинтересовани да бъдат сами, отколкото да водят съюз, а това ще направи света по-опасен.
“Именно западният съюз донесе победата в Студената война, а мащабът и взаимната подкрепа, които един съюз осигурява, е най-добрият ни шанс да противодействаме на Китай в тази епоха на пълноспектърна конкуренция”, констатира Сунак. Той насотява британците да станат по-устойчиви, а това ще изисква по-големи инвестиции в сигурността, както на национално, така и на корпоративно ниво. „Подкрепям британските войски да играят роля в гаранциите за сигурност за Украйна. Но свят, в който ще трябва да бъдем по-настоятелни в защита на нашите интереси и ценности, ще изисква повече твърда сила. Това означава рязка промяна в разходите за отбрана. Трябва да сме по-близо до 4%, отколкото до 2% от БВП. Националната мощ обаче не идва само от военната готовност, но и от икономическата и технологичната сила“, пиши Риши Сунак в „Сънди таймс“..
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 ами да
Чудни знамена развяват - всякакви но не и американски.
И ако 4 агента не могат да спрат за роверка една нахална кокошка, то това би бил краят на силовите структури на държаата и края на самата държава. АК осъщата кокошка беше спряна от мутри или гангстерчета, щеше чинно да изпълнява. Ето това не бива да се допуска.
Коментиран от #6
07:52 11.01.2026
4 абе Миленчо
Да седна ли да порверя и тази?
07:53 11.01.2026
5 Честно
Коментиран от #13, #27
07:55 11.01.2026
6 си пън
До коментар #3 от "ами да":всички знамена са чужди в америка,всички са навлеци там,най вече говедата след геноцид над собствениците на земята
Коментиран от #12, #28, #29
08:08 11.01.2026
7 Истината
Коментиран от #18
08:13 11.01.2026
8 Накино
08:29 11.01.2026
9 Механик
Бунтовниците трябва да извличат за косите всички местни "велможи" и евреите от дълбоката държава. Трябва да ги изкарват на площадите и да разчекват с 4 пикапа.
Пожелавам им го, да им се случи!!!
08:29 11.01.2026
10 давай Дони
Ако трябва назначавай Шерифи като в Дивия Запад на веки квартал.
08:33 11.01.2026
11 Някой
08:35 11.01.2026
12 глупости
До коментар #6 от "си пън":Собствениците на тази земя преди европейските заселници от кого са я взели?
Арехологически данни за изчезнали и изтрити цивилизации на континента има векове преди 15в. Камоли 18-19.
Едни други са се избивали и измъчвали в антикултури на садизма. Другото са захаросани картинки от филмите.
И не, не са ги избили европейците - съхранили са ги. Много рядко е това в историята, но днес там има много повече "индиянци" отколкото през 18 век. И 99.9999% искат евроепйския начин на живот.
Коментиран от #22
08:37 11.01.2026
13 в един от щатите ли
До коментар #5 от "Честно":Те държавните служители в повечето служби са афрота.
Ама сега гледам агирката взела да скимти в полза на този геноци.
Елементарни са като пъпети и тамагочита.
08:39 11.01.2026
14 Помните ли песента
08:44 11.01.2026
15 А иначе,
08:46 11.01.2026
16 Милен Ганю
Ти що не идеш във Русия да протестираш д видиш какво ще ти се случи
Коментиран от #20
08:48 11.01.2026
17 Факти
Жената не е убита при съпротива !!!!
Който се интересува да разбера истината да гледа в инстаграм !!!!
И изобщо това не е извънредна новина !!!!
Само от преди 3 дни е
08:48 11.01.2026
18 Бензъл
До коментар #7 от "Истината":Коя истина.Таз която уби милиони индианци.Ме се занимавакй с мъжките работи .Млечав си още
08:49 11.01.2026
19 Сунаците
08:50 11.01.2026
20 Дио
До коментар #16 от "Милен Ганю":Свободата с цена на убитите индианци ли.Ще си го получат краварите
Коментиран от #30
08:50 11.01.2026
21 Родина
оставка е гласувало за вкарване на чужди
работници .
08:52 11.01.2026
22 Механик
До коментар #12 от "глупости":Искаш да кажеш, че ако европейците не бяха колонизирали Америка, индианците отдавна нямаше да ги има?
Ма, от къде ви копат такива умнички бе???
Коментиран от #26
08:55 11.01.2026
24 Антония
09:05 11.01.2026
25 Хеми значи бензин
09:07 11.01.2026
26 Хеми значи бензин
До коментар #22 от "Механик":Няма как да си толкова изодтанал и да оцелееш. Някой друг щеше да ги измести яко не бяха европейскоте колонизатори.
09:08 11.01.2026
27 Българин
До коментар #5 от "Честно":Преди 5 години белите в Америка бяха 33% ,сега според някои статисти са 27%.Навсякъде е пълно с латиноси от Латинската Америка,Мексико ,Карибите.Латиносите в Америка ,пакитата и индусите в Англия.
09:11 11.01.2026
28 Антония
До коментар #6 от "си пън":Мани го, нека си пасе. Положението в света е твърде лошо и изисква по-скоро информирана и организирана межзународна съпротива, а не толкова да се обръща внимание на разни субекти.
09:12 11.01.2026
29 Хеми значи бензин
До коментар #6 от "си пън":Какви собственици бе Всеки град в Сащ е построен от бели заселници. Епайър Стейт Жилдинг Пентагона Белият дом и тн какви индианци.Какво са построили индианците.
Коментиран от #31
09:15 11.01.2026
30 Пенчо доктора
До коментар #20 от "Дио":Навсякъде където е стъпил английски крак е леш и мор.Превзеха Америка и избиха индианците,Отидоха в Африка и иизбиха милиони черни,отидоха в Австралия и им откраднаха децата,католическата църква изби децата на индианците в Канада,но сега за острова има изненада "Посейдон"
Коментиран от #32
09:19 11.01.2026
31 Българин
До коментар #29 от "Хеми значи бензин":Индианците не са молили белите да ги избиват,колонизират и да им строят Епайър Стейт Жилдинг Пентагона Белият дом и тн.
Коментиран от #33
09:24 11.01.2026
32 Киев за три дней
До коментар #30 от "Пенчо доктора":А вие руснаците избивате свои и викате че е нормално.
09:25 11.01.2026
33 Хеми значи бензин
До коментар #31 от "Българин":Тоест ти не си бял не ди и Българин защото типипния Българин е бял.
Значи си ци ганин или руснак?
09:26 11.01.2026
34 Хмм
09:29 11.01.2026