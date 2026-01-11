Мъж загина при пожар в небостъргач в Хонгконг

Един човек загина, друг е в критично състояние, а над 300 души са евакуирани след пожар във висока сграда в Хонконг. Според South China Morning Post пожарът е избухнал през нощта в жилищния комплекс Yoho Town в така наречените Нови територии в северозападната част на града.

Според предварителните данни, причината за пожара може да е електрически пожар. Пожарникарите са успели да потушат пламъците до сутринта. След оглед на апартамента, откъдето е започнал пожарът, те са открили мъж и жена в безсъзнание. 56-годишният мъж е починал по пътя към болницата, а 54-годишната жена е в кома. Пожарникарите са евакуирали 320 жители от сградата.

Това е вторият фатален пожар във висока сграда в Хонконг в последно време. На 4 януари пожар във високата сграда Mei Yu House уби един човек, рани осем и наложи евакуацията на приблизително 270 жители.

Властите в Хонконг се фокусират върху гасенето на пожари след масивен пожар, избухнал на 26 ноември 2025 г. в комплекса „Уанг Фук Корт“ в така наречените „Нови територии“. Пожарът е бил потушен до 28 ноември. Според последните съобщения най-малко 161 души са загинали. Властите провеждат ДНК тестове на останките и броят на жертвите може да нарасне.

Огънят се е разпространил през строителни мрежи и бамбукови скелета, монтирани върху сградите за козметични ремонти. Седем сгради в комплекса са изгорели, докато една многоетажна сграда е до голяма степен невредима. Приблизително 5000 души са останали без дом. Властите подозират, че ремонтите са извършени в нарушение на правилата за пожарна безопасност. Този пожар е най-смъртоносният жилищен пожар в историята на мегаполиса.