Шефът на НАП Христо Марков: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

11 Януари, 2026 10:52, обновена 11 Януари, 2026 09:56 695 28

От началото на годината агенцията е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година

Шефът на НАП Христо Марков: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година, предаде NOVA.

„Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани“.

Това заяви в студиото на „Събуди се” изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

И добави: "Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, подчерта той.

По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева. „Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6–10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, заяви Марков.

„Има известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", коментира той паралелното използване на лев и евро до края на януари у нас.

И припомни, че е направен подробен и доста добър анализ от експерти на БНБ съвместно с бизнеса. "Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък – около 14–15 дни“, уточни той.

Марков коментира и сигнал до NOVA, според който гробно място, което преди Нова година е струвало 125 лева, през 2026 г. вече е с цена 125 евро. На въпрос това е класически пример за най-големия страх на хората – че всичко ще стане „по две“ той подчерта: "Излиза, че за държавата може, а за бизнеса не. Не е така".

И обясни, че има такива решения, приети още през юни и юли месец на миналата година. "В някои общини тогава са взети решения за вдигане на цени и такси т включително за транспорт и услуги. Ние работим активно с областните управители и ще проверим конкретния случай с гробните места“, увери Марков.

По време на така наречения "буферен период", когато контролът не е бил толкова интензивен, възниква въпросът дали някои институции и търговци не са използвали момента, за да повишат цените необосновано. „Ние спираме подобни практики, където ги установим. Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен – намесихме се и нещата бяха изгладени“, даде пример той.

Марков подчерта, че не са отчетени някакви "фрапантни нарушения", което отдаде на добрата информационна кампания, която е направена в месеците до въвеждане на еврото. "В момента дори очакваме от Комисията за защита на конкуренцията списъци с доставчици, защото малките магазини в по-отдалечените райони са силно зависими от тях. Ако доставчикът вдигне цената, търговецът няма какво да направи“, обясни той.

По думите му ситуацията е различна при големите търговски вериги, които разполагат с по-голяма пазарна сила. Като по-сериозен проблем той открои цените на паркингите. „Прави впечатление, че на много места цените на паркоместата са завишени. Проверихме над 80 паркинга. В някои случаи имаше директно увеличение от 2 лева на 2 евро. Имаше и фрапиращ случай във Варна с 14 различни сигнала за един и същи паркинг“, посочи шефът на НАП.

Около 70% от постъпилите в НАП над 1000 сигнала от началото на годината са от компетенцията на приходната агенция, а останалите касаят Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и КЗК. Сигналите се обработват съвместно. „Най-често хората сигнализират за хранителни стоки. Въпреки това, в повечето случаи се оказва, че няма съществени нарушения. Имаше много промоции - например при хляба или бялата техника. Част от сигналите се дължат на това, че промоционални цени са изтекли“, обясни Марков.

По думите му реалните нарушения по-често се установяват в сектора на услугите. „По наше мнение именно при услугите има по-голям риск от необосновано повишение на цените - фризьорски услуги, фитнеси, паркинги. Извършихме 200 проверки на фризьорски салони след Нова година, но в деня на проверките 77 от тях бяха затворени. Вероятно са били предупредени - признавам, че това беше наша грешка“, отчете Марков.

И отново подчерта: „Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. След наши проверки имаше случаи, в които търговци доброволно върнаха старите цени. В повечето случаи става дума за закръгляне с няколко евроцента – 6, 7 или 10. При системни нарушения обаче санкциите могат да достигнат до 200 000 лева“, припомни той.

Относно доказването на необосновано повишение на цените Марков обясни, че процесът е сложен и включва анализ на документи и разходи. „Сравняваме цените с миналата година и проверяваме дали има реални разходи – като увеличение на минималната работна заплата, наеми или други фактори. Ако поскъпването е обосновано, то не е нарушение“, заяви той.


България
  • 1 Перник

    9 0 Отговор
    Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.

    09:57 11.01.2026

  • 2 добре

    3 3 Отговор
    се справяте!!

    09:58 11.01.2026

  • 3 Тома

    12 0 Отговор
    Спекулата се отсранява с глоби за милиони а не с 500 лева

    Коментиран от #9

    09:59 11.01.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Ако целта на НАП не е да събира пари за бюджета,
    не разбирам ЧИЕ задължение тогава е...

    09:59 11.01.2026

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    15 2 Отговор
    ТОЯ ЩО НЕ ДАДЕ ДЕФИНИЦИЯ КАКВО Е СПЕКУЛА В ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.😮

    Коментиран от #15

    09:59 11.01.2026

  • 6 Сисо

    16 1 Отговор
    Ще спрат спекулата,колкото я спряха миналата година! хаха

    10:00 11.01.2026

  • 7 хехе

    14 0 Отговор
    глобите под масата отиват в джобовете, а не в бюджета.

    10:01 11.01.2026

  • 8 Истината

    15 0 Отговор
    Като гледам как е спирате спекулата хич не ви се получава и въобще не се справяте.Преди 3 месеца килограм краставици беше 4 лв ,в момента са 9.20 лв ( 140%) увеличение, доматите бяха 3,80 лв -розов- в момента е 8.50 лв ( 130%) увеличение....зехтин Елиа преди 1 г -1 л екстра върджин 21.90 лв ,в момента е 38 лв .....кво правим бе господинчо от НАП ....и между другото кво правим с менте бизнеса дето укрива доходи и данъци и не осигурява служители си на реалната заплата? Нещо като съд затвор ще има ли или ще продължаваме да сме бананова република

    10:02 11.01.2026

  • 9 АМАH OT ИДИOTИ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    МОЖЕ БИ ИСКАШ ДА КАЖЕШ ЧЕ ТАКА БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ПРИ КАРТЕЛ ? ИЛИ , НЕ !?

    10:02 11.01.2026

  • 10 Държавата можела

    10 2 Отговор
    Това е най-голямата гнусна лъжа и подигравка която може да се изкаже... Паркинги, данъци, такси, обществени бани, всичко това от първи януари е с по 50% нагоре. И това са реални примери от Благоевградския окръг. Все държавни и общинки институции... Значи те вдигат всичко а бизнеса ще стои на старите цени да го мъзът! Браво бре.

    10:02 11.01.2026

  • 11 Странен

    5 0 Отговор
    начин !

    10:03 11.01.2026

  • 12 Ами започвайте

    9 0 Отговор
    пример: шампоан хед анд шоудърс 625мл в Кауфланд на промоция в брошурата за тази седмица само 7.05Е страница 32 от 51, а в гръцки магазин само 4.75Е анализирайте ценообразуването при голямата търговска верига и кварталния магазин и наказвайте.

    10:04 11.01.2026

  • 13 Христо Марков!! Не Спирате Спекулата

    5 0 Отговор
    а само е Наблюдавате, Търговците вдигат Безобразно цени на Всичко, а на вас ви Пълнят Пеликанските Гуши, за да Тупате Топката!

    Коментиран от #19

    10:05 11.01.2026

  • 14 Нищоправеца

    7 0 Отговор
    Освен хаос и напрежение не създавате нищо друго! Целта им била превенцията а се хвали колко глоби има - малоумници! Нито една, повтарям НИТО една глоба няма да бъде събрана. Всичките ви актове са малоумни и ще паднат в съда. Дотогава ще сте си излапали бонусите за добра "добрите" резултати, с които се хвалиш а разноските кой ще плати?

    10:08 11.01.2026

  • 15 Айде сега

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    А какво е "икономически необосновано" покачване на цена?

    Коментиран от #21

    10:09 11.01.2026

  • 16 Баш софиянец

    6 0 Отговор
    Тогава влезте в банките - там си правят каквото си искат.

    10:10 11.01.2026

  • 17 Побликувайте цените на плодове и

    5 0 Отговор
    Зеленчуци в Испания! Там са 30-40%от нашите цени!! Тука е държава, на Мафията!!! Какъв договор има подписан между СМТ и БНБ???) (Сдружението за Модерна Търговия) Какво общо има Това сдружение с Централната Банка на България????

    10:12 11.01.2026

  • 18 Побликувайте цените на плодове и

    5 0 Отговор
    Зеленчуци в Испания! Там са 30-40%от нашите цени!! Тука е държава, на Мафията!!! Какъв договор има подписан между СМТ и БНБ???) (Сдружението за Модерна Търговия) Какво общо има Това сдружение с Централната Банка на България????

    10:14 11.01.2026

  • 19 Магазинер

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Христо Марков!! Не Спирате Спекулата":

    За теб и подобни лаладжии запомни: търговеца е посредник и НЕ вдига цени! цената се вдига от производител или носител. Търговеца може да повиши надценката си и това е лесно проследимо. И само да ти отбелвежа, че част от надценката е за покриване на повишени осигуровки и заплати на хората и др., т.е. ако не се променя няма как да се повишат и доходите на служителите на търговеца

    10:14 11.01.2026

  • 20 Пет пари

    6 0 Отговор
    Спекула е да скриеш дадена стока, за да й вдигнеш цената. Тези процеси покрай еврото НЕ СЕ наричат спекула. Част от поскъпването има напълно логична икономическа причина. Но друга част го прави самата държава с безумията си. То цялото ни влизане в еврозоната от начало до край е бутафорен, манипулиран и злонамерен процес. По тази причина няма как да има добри последици.

    10:16 11.01.2026

  • 21 АМАH OT ИДИOTИ

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Айде сега":

    🤣 СЪЩОТО.
    ВСЯКО ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНА Е ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО 😝
    С КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПРОЦЕНТА, ТОЛКОВА ПО ОБОСНОВАНО 😆

    10:22 11.01.2026

  • 22 Павел пенев

    7 0 Отговор
    Проверявайте еврейските магазини Лидл,Кауфланд,Билла и Метро, спекулата е там но на следващия ден ще трябва да си ходиш на село. Ето подавам ти сигнал. На 10.01.26 год. в Кауфланд Ст.Загора брашното от 1,49 лв. беше на цена 2,90 лв. Защо спите и правите хората на маймуни? Какви проверки сте извършили на квартални магазинчета, фитнес зали, козметични гаражи и бръснарници? Лакеи.

    10:22 11.01.2026

  • 23 Грималди

    8 0 Отговор
    Я дай Обосновано Мнение защо Спорт Тото не приема Левове през януари 2026

    10:26 11.01.2026

  • 24 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    Едното не изключва другото !! При нашенските условия, когато тотално навсякъде цените се вдигат, глобите / № 3 Тома/ от 500 лева са за парлама, а не да свършат работа. Най-вероятно глобяващия взема разликата до 2-5 хиляди лева.
    После – у нас законодателя за невинни провинения налага по 3 /три/ наказания на плебеите, но на търговеца-баш спекулант , тихо и кротко го "погалва" с едно.......и то........леко споделено !?
    Чорбаджиите имат полза от увеличаването на цените – 20% от всяка покупка къде отиват !? Тъпите и долни комунисти се сетиха навремето за "ергенския" данък ,но до ДДС не проумяха да я докарат !

    10:29 11.01.2026

  • 25 Рилски

    5 0 Отговор
    Основна причина за поскъпването особено при хранителните стоки е липсата на собствено производство!В момента България внася около 80% от плодовете, зеленчуците, месото /обикнове дълбоко замръзено от национолните резерви на страните в ЕС, на което му изтича срока на годност/.Главна причина за разрухата на селското ни стопанство е ликвидаторската политика по време на правителството Ф.Димитров /прикрит агент на чуждо разузнаване и служител на чужди интереси/ и другарката М.Кунева /също защитник на чужди икономически интереси, подписала унищожаването на АЕЦ Козлудуй 1-4 реактор и значително по-ниски ЕС субсидий за селското стопанство в България!

    10:43 11.01.2026

  • 26 Аха

    1 0 Отговор
    Гробищен парк Бакърена фафрика входа от 2 лева стана 4 лева.Алеите леж от дупки.2 от най-известните сигурно сайтове за продажба на дрехи М.одиво и Г.мез нямат една превалутирана правилно цена.Влезте и проверете сами.На едните дори е показан различен курс или хитреят с обявеното смяна по банков курс,който е различен от задължителния за момента..В единия сайт цената в евро и лева не са изписани заедно и трябва да превключваш между двете.Ето това дразни хората.За големите си затваряте очите а малките ги мачкате.И след като целта не ви била да пълните бюджета как ще коментирате,че от 2026 спирате да издавете пресписания при нередности и минавате директно към санкции??

    11:04 11.01.2026

  • 27 КПД

    0 0 Отговор
    Началникът на НАП да научи БГ език, защото не се говори ТАКИВИ!!!

    11:18 11.01.2026

  • 28 Въпрос

    0 0 Отговор
    Нещо за таксите и комисионните на банките да каже същия или там поскъпването е обосновано икономически?Това дране на всяко внасяне и теглене и комисионна минимум 10 лева при това.Лихва 0 процента и растящи главоломно печалби за същите последните години.Над 7 лева за платежно вие полудяхте вече.И не всеки е длъжен да използва онлайн банкиране скъпи банкери

    11:20 11.01.2026

