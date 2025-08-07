Рубио: Тръмп ще реши до петък за санкциите срещу Русия. Вече разбираме по-ясно условията на Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да реши да наложи нови антируски санкции в рамките на следващите 24-36 часа. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в ефира на телевизионния канал Fox Business.

„Президентът ще трябва да вземе това решение в рамките на следващите 24-36 часа. Много зависи от това как ще се развият нещата през следващите дни и какъв е напредъкът. И в крайна сметка президентът ще трябва да реши дали смята, че е необходимо да се наложат санкции. Не мисля, че все още сме на етап, в който президентът трябва да вземе решение. Той ще го вземе до петък“, каза ръководителят на американската дипломация.

Той добави, че „днес и утре“ американската администрация ще се опита да разбере до каква степен Вашингтон може да сближи позициите на Москва и Киев. „Ще представим съответната информация на президента и той ще вземе решение“, заключи Рубио.

Той не изключи възможността за провеждане на телефонен разговор между американския лидер Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин през следващите няколко дни.

„Това може да се случи през следващите няколко дни. Но все още нищо не е планирано“, каза Рубио.

Американската администрация смята, че в даден момент от преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна трябва да бъде обявено прекратяване на огъня, заяви държавният секретар.

„В даден момент прекратяването на огъня трябва да бъде част от този процес, защото е трудно да се договорят подробностите за окончателно мирно споразумение, когато се стреляте един друг“, каза той.

„Затова мисля, че е важно да се постигне достатъчен напредък и да се очертаят общите контури на това как ще завърши войната, в идеалния случай да се премине към краткосрочно прекратяване на огъня и да се използва това време за окончателно разрешаване на конфликта“, обясни той.

„Но мисля, че има дълъг път, за да се разбере как да се сложи край на войната“, добави Рубио.

„Мисля, че сега разбираме по-добре условията, при които Русия е готова да прекрати войната“, каза той. „Сега трябва да сравним това с това, което украинците и нашите европейски съюзници са готови да приемат, но на първо място, разбира се, украинците“, добави държавният секретар.