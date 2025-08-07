В САЩ задържаха млад войник, предавал информация за танка M1 Abrams на руснаците

Американски военнослужещ е бил арестуван в Тексас, докато се опитвал да предаде информация, предназначена за Русия, относно експлоатационните характеристики на танка M1 Abrams.

Това съобщи в сряда Министерството на правосъдието на САЩ.

„Подсъдимият се е опитал да прехвърли на Русия поверителна информация, свързана с националната отбрана и относно експлоатацията на M1A2 Abrams“, цитира пресслужбата на ведомството помощник-главния прокурор на САЩ по националната сигурност Джон Айзенберг.

Според Министерството на правосъдието, през юли арестуваният е предал „подробна документация“ за M1 Abrams и е обсъдил прехвърлянето на един от „компонентите на оборудването на танка“. В края на юли 22-годишният Тейлър Лий е донесъл обещан детайл на посоченото място, след което е бил задържан. ФБР и Командването за контраразузнаване на армията на САЩ провеждат разследване.