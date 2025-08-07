Новини
В САЩ задържаха млад войник, предавал информация за танка M1 Abrams на руснаците

7 Август, 2025 05:24, обновена 7 Август, 2025 05:32 987 20

  • сащ-
  • войник-
  • русия-
  • арест-
  • танк-
  • информация

22-годишният Тейлър Лий бил задържан в края на юли, докато предавал детайл от машината

В САЩ задържаха млад войник, предавал информация за танка M1 Abrams на руснаците - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военнослужещ е бил арестуван в Тексас, докато се опитвал да предаде информация, предназначена за Русия, относно експлоатационните характеристики на танка M1 Abrams.

Това съобщи в сряда Министерството на правосъдието на САЩ.

„Подсъдимият се е опитал да прехвърли на Русия поверителна информация, свързана с националната отбрана и относно експлоатацията на M1A2 Abrams“, цитира пресслужбата на ведомството помощник-главния прокурор на САЩ по националната сигурност Джон Айзенберг.

Според Министерството на правосъдието, през юли арестуваният е предал „подробна документация“ за M1 Abrams и е обсъдил прехвърлянето на един от „компонентите на оборудването на танка“. В края на юли 22-годишният Тейлър Лий е донесъл обещан детайл на посоченото място, след което е бил задържан. ФБР и Командването за контраразузнаване на армията на САЩ провеждат разследване.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ма те руснаците

    19 5 Отговор
    видяха, че гори хубаво и си взеха мостри за десекция..... какво друго ?

    05:37 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Костя моряка

    21 4 Отговор
    Абе вие луди ли сте бе? Какви тетайли ще предава на руснаците, като вече 3 години в Москва има 2 такива пленени танка. Цели-целенички и в движение.

    Коментиран от #15

    06:00 07.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това сега

    11 1 Отговор
    Сериозна новина ли е? Само дето не са написали, че е докарал танка пред макдоналдс, където са го чакали руски шпиони, да си го закарат на собствен ход до Русия!

    06:33 07.08.2025

  • 10 сега черните пантери

    0 1 Отговор
    ще му помогнат с констипацията

    06:36 07.08.2025

  • 11 Тръмпича

    4 1 Отговор
    Как ли пък един 22-годишен няма да има достъп до важна информация за танка! Или пък нощем е ходел да го оглежда и е пращал снимки в Телеграма на руснаците, с описания: тука има едно, дето прилича на друго и не знам за какво е. "Новинарите" прекалихте отдавна.

    06:40 07.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баце ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Московски":

    Ти дори една бележка не можеш да препишеш, за руснаците си се загрижил... Беги веее

    Коментиран от #16

    06:42 07.08.2025

  • 14 максуданец

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Костя моряка":

    нешто рюско?

    06:43 07.08.2025

  • 15 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Костя моряка":

    Пленените и намиращи се в Москва са от модела M1A1, а този е А2 т.е. по-нов!

    Коментиран от #20

    06:43 07.08.2025

  • 16 маце

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баце ЕООД":

    пут ми ли хаспуха вече

    06:44 07.08.2025

  • 17 Някой си

    2 0 Отговор
    Чудото оръжие изгоря на украинските полета и сега ги обзе луда шпиономания.

    06:46 07.08.2025

  • 18 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз знам":

    Я погледни табелките на твоите телевизори дали не пише "Произведено в Китай".

    06:47 07.08.2025

  • 19 Ай ся,не на нас тия!

    4 0 Отговор
    Американците видяха,че уж ,,най-технологичният" им танк ,,Абрамс",претърпя пълно фиаско в реални бойни условия срещу Русия...!
    И сега видите ли-причината е,че нЕкЪф си войник и то 22 годишен им предал супер тайната документация на танка...?!

    06:50 07.08.2025

  • 20 Знам

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да знаеш":

    С фарове и мигачи,с по-нови дизайн...!
    Всъщност войникът е хванат,като е предавал на руснаците новият фар...😝!

    06:53 07.08.2025