В САЩ задържаха млад войник, предавал информация за танка M1 Abrams на руснаците

Американски военнослужещ е бил арестуван в Тексас, докато се опитвал да предаде информация, предназначена за Русия, относно експлоатационните характеристики на танка M1 Abrams.
Това съобщи в сряда Министерството на правосъдието на САЩ.
„Подсъдимият се е опитал да прехвърли на Русия поверителна информация, свързана с националната отбрана и относно експлоатацията на M1A2 Abrams“, цитира пресслужбата на ведомството помощник-главния прокурор на САЩ по националната сигурност Джон Айзенберг.
Според Министерството на правосъдието, през юли арестуваният е предал „подробна документация“ за M1 Abrams и е обсъдил прехвърлянето на един от „компонентите на оборудването на танка“. В края на юли 22-годишният Тейлър Лий е донесъл обещан детайл на посоченото място, след което е бил задържан. ФБР и Командването за контраразузнаване на армията на САЩ провеждат разследване.
1 ма те руснаците
05:37 07.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Костя моряка
Коментиран от #15
06:00 07.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това сега
06:33 07.08.2025
10 сега черните пантери
06:36 07.08.2025
11 Тръмпича
06:40 07.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Баце ЕООД
До коментар #3 от "Московски":Ти дори една бележка не можеш да препишеш, за руснаците си се загрижил... Беги веее
Коментиран от #16
06:42 07.08.2025
14 максуданец
До коментар #5 от "Костя моряка":нешто рюско?
06:43 07.08.2025
15 Да знаеш
До коментар #4 от "Костя моряка":Пленените и намиращи се в Москва са от модела M1A1, а този е А2 т.е. по-нов!
Коментиран от #20
06:43 07.08.2025
16 маце
До коментар #13 от "Баце ЕООД":пут ми ли хаспуха вече
06:44 07.08.2025
17 Някой си
06:46 07.08.2025
18 Да знаеш
До коментар #12 от "Аз знам":Я погледни табелките на твоите телевизори дали не пише "Произведено в Китай".
06:47 07.08.2025
19 Ай ся,не на нас тия!
И сега видите ли-причината е,че нЕкЪф си войник и то 22 годишен им предал супер тайната документация на танка...?!
06:50 07.08.2025
20 Знам
До коментар #15 от "Да знаеш":С фарове и мигачи,с по-нови дизайн...!
Всъщност войникът е хванат,като е предавал на руснаците новият фар...😝!
06:53 07.08.2025