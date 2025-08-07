Новини
Под натиск от Тръмп! Apple обяви нова инвестиция от $100 млрд. в САЩ

7 Август, 2025 11:05 645 6

Тръмп похвали компанията за преместването на производството в САЩ и заяви, че тя ще избегне 100% мито, което той планира да наложи върху чипове и полупроводници

Под натиск от Тръмп! Apple обяви нова инвестиция от $100 млрд. в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Apple планира да увеличи инвестициите си в САЩ с още 100 млрд. долара (75 млрд. лири), тъй като технологичният гигант е под натиск от президента Доналд Тръмп, съобщи Би Би Си.

Белият дом заяви, че парите ще бъдат използвани, за да се насърчат фирмите да произвеждат повече части за Apple в САЩ и ще се добавят към предишното обещание на компанията да похарчи 500 млрд. долара в САЩ за четири години.

Това става, след като по-рано тази година Тръмп посочи Apple по име, заплашвайки да увеличи митата върху продуктите ѝ, ако не премести производството на iPhone в САЩ.

Говорейки заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, изпълнителният директор на Apple Тим Кук заяви, че Apple "произвежда голяма част от полупроводниците тук, произвежда стъклото тук, произвежда модула Face ID тук".

"Така че много от компонентите се произвеждат в САЩ . Ние произвеждаме тези продукти за продажба в други части на света. Така че има много съдържание от Съединените щати", добави Тим Кук.

Изпълнителният директор на Apple миналата седмица се позова на по-ранния ангажимент на компанията и заяви, че тя се стреми да "направи повече", за да избегне вълната от мита, която заплашва да засегнат продуктите ѝ.

По време на официално обявление в Белия дом в сряда президентът Доналд Тръмп заяви, че като част от инвестицията Apple ще увеличи "значително" разходите за своята вътрешна верига за доставки, включително чрез създаване на нови центрове за данни в цялата страна и изграждане на производствена линия за смарт стъкло в Харисбърг, Кентъки, което ще се използва в iPhone и смарт часовници.

Тръмп похвали компанията за преместването на производството в САЩ и заяви, че тя ще избегне 100% мито, което той планира да наложи върху чипове и полупроводници.

Той не даде повече подробности за новия митнически план, но заяви, че други компании също могат да избегнат данъците, ако инвестират в САЩ.

Заедно с Тръмп, Кук, който лично дари 1 млн. долара на комитета за встъпването в длъжност на Тръмп, заяви, че първоначалната инвестиция на компанията в размер на 500 млрд. долара в страната "вече дава резултати".

Новото финансиране "ще стимулира още повече производството тук, в Америка, на критични компоненти, използвани в продуктите на Apple по целия свят", заяви Тим Кук.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Росен Желязков

    Да се преместят в България.

    11:06 07.08.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    Истината какво се случи:

    1. Тръмпоча изнудва Апъл и Тим Куук да отвори заводи в краварника, което не е хич изгодно, заради високата цена на тока, заплати + изнудване от профсъюзите на Шон както добре знаем от Форд и Шевролет.

    2. Тим е обещавал и преди такива инвестиции за стотици милиарди и не е правил нищо. Реално Апъл няма 600$ млрд кеш за срок от 4 години. Заеми да тегли, те вече са с много дълг.

    3. В момента единствено пускат академия за обучение на работници за производство на чипове. И дават 2.5$ млрд на фирма, която произвежда чипове за комуникация, да си разширят завода. Това е.

    11:17 07.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    Тръмпоча си прави реклама ПР на гърба на Тум Куук, който се чуди как да го излъже. В същото време хедж фондовете си играят със акциите и ритейлърите губиме. Май ще продам на загуба и ше купя софтуерна фирма, която не се влиае от ежедневните новини за нови мита на Тръмпоча.

    11:20 07.08.2025

  • 4 Факти

    Приходите на Apple са колкото целия износ на Русия 🤣

    11:22 07.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    Е как, като ти ни приготви и сготви за фронтова държава за война със Русия. Като свършат окраинците започваме ние и румънците...

    11:28 07.08.2025

  • 6 инфлация

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    100 милиарда, като се раздадат рушветите, като се надуят цените на строит. материали и технологии, като се надуят заплатите на ръководството, реалната ибвестиция ще е 5-6 милиарда

    11:34 07.08.2025