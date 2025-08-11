Новини
Продажбата на Аляска - най-лошата сделка на Русия

Продажбата на Аляска - най-лошата сделка на Русия

11 Август, 2025

През 1959 година Аляска става 49-ият американски щат, а днес тя е сред петте най-богати щата в САЩ

Deutsche Welle

През 1867 година руснаците продават Аляска на САЩ за смешната сума от 7,2 милиона долара. Днес Аляска е един от най-богатите американски щати. Как се стига до тази сделка, влязла в историята като най-лошата за Русия?

Аляска се подготвя за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която трябва да се проведе на 15 август.

Мястото не е избрано случайно - най-големият по площ американски щат не само географски е свързан и със САЩ, и с Русия, но и исторически.

Най-лошата сделка в историята

Още през 1729 година датският мореплавател Витус Беринг се опитва да достигне до Аляска с кораб от Камчатка по заръка на руския цар Петър I. През следващите десетилетия руснаците успяват да наложат контрол над територията, кръщавайки я Руска Америка. До 19 век, когато руснаците решават да продадат Аляска на САЩ - сделка, за която вероятно съжаляват и до днес.

Въпреки че през 1867 година Съединените щати купуват Аляска от Русия, връзките с руската история и култура са видими и до днес. Там все още има рускоговорящи общности, руски православни църкви с характерната им архитектура и дори ресторанти и магазини, които предлагат пелмени и други типични за Русия продукти. Войната в Украйна обаче обтегна отношенията между Москва и властите в северния американски щат.

На лов за ценни кожи

Руските завоеватели дебаркират на остров Кодиак през 1783 година. Те подлагат местните на убийства, гонения и подчинение и основават първите постоянни селища. Започва оживена търговия с кожи.

Британците и американците също изпращат свои ловци на кожи в Аляска, но се опитват да избягват конфликти с Русия, като сключват търговски договори с руснаците.

В началото на 19 век руснаците, американците и британците официално определят границите на Аляска. Приема се, че тази огромна територия принадлежи изцяло на Русия. Но тя започва да губи стойността си. Морските видри, които доставят ценните кожи, са почти изтребени. В същото време пътуването до там е катастрофално. На руснаците понякога им отнема месеци, за да стигнат от Москва и Санкт Петербург до отдалечената територия.

Сделка за 7,2 милиона долара

През 1867 година руският цар Александър II решава да се отвърне от Руска Америка. Освен че не вижда ползи от тази отдалечена и ледена територия, той се нуждае и от парите - след Кримската война хазната е празна. И британците, и американците проявяват интерес. Към този момент Британската империя е най-големият противник на Руската империя, а отношенията със Съединените щати са по-скоро добри. Освен това Лондон контролира канадските територии, поради което определено не влиза в плановете на Санкт Петербург да предостави на короната още по-голям контрол над Северна Америка.

Само че възниква проблем - малцина в САЩ смятат, че се нуждаят от тази "градинка за полярни мечки", както наричат Аляска в пресата. Особено в средата на 1860-те години, когато Вашингтон се опитва да се справи с последиците от гражданската война, която тъкмо е приключила. Затова руският посланик в САЩ трябва да действа. Едуард де Стокъл започва мащабна кампания, която цели да убеди американските политици да подкрепят закупуването на Аляска, като Стокъл включително подкупва политици да работят в негова полза. В американските вестници започват да се появяват статии на убедени привърженици на сделката. И накрая тя успява: американският държавен секретар Уилям Сюард и руският посланик Стокъл постигат сделката на века. Покупната цена е 7,2 милиона долара.

Един от най-богатите американски щати

През октомври 1867 година руснаците тържествено предават Аляска на САЩ. Само 50 години по-късно американците вече са извлекли седемдесет пъти повече от покупната цена, отбелязва германската обществена медия WDR. Първо е жълтото злато, което се намира там в големи количества, а по-късно е открито и черното злато - петролът.

И до днес продажбата на Аляска се смята за една от най-лошите сделки в историята, от която Русия губи изключително много. За САЩ обаче тя е изключително изгодна: Аляска е богата на полезни изкопаеми, а моретата и реките са богати на риба. През 1959 година Аляска става 49-ият американски щат, а днес тя е сред петте най-богати щата в САЩ.


  • 1 Сатана Z

    16 19 Отговор
    Сделката е била добра ,но златото така и не било пристигнало до Империяията.

    Коментиран от #12, #31

    16:20 11.08.2025

  • 2 пРосия

    41 40 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:21 11.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 27 Отговор
    ей СЯ ,ПУтя КАТ дойде в АЛЯСКА..ще оправи проблема..

    Коментиран от #51

    16:23 11.08.2025

  • 4 За тогавашната ситуация

    46 21 Отговор
    е била много добра.

    Коментиран от #34

    16:23 11.08.2025

  • 5 Дон Корлеоне

    12 25 Отговор
    На 15 ще закарат и продадат и Хаяско.

    16:23 11.08.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    27 16 Отговор
    Владимир Путин ще се чувства като у дома си в Аляска независимо къде се намира тя на географската и политическа карта

    Коментиран от #16, #23

    16:23 11.08.2025

  • 7 Дойче Зелле

    15 9 Отговор
    СоциалЛанд /Германия/
    е ΠροζτόΤ⭕τκ@τα на ФАЩ

    16:24 11.08.2025

  • 8 Кокошката 🐔🐔🐔

    17 30 Отговор
    Недалновидните блатници за пореден път неволно облагодетелствали ФАЩ, има ли изненадани❓❓❓

    16:24 11.08.2025

  • 9 000

    29 11 Отговор
    Формиращия се многополюсен свят е последния пирон в прогнилея ковчег на умиращия глобал-либерален ред, основан на идеите на шепа социопати.

    Коментиран от #35

    16:24 11.08.2025

  • 10 Трол

    4 11 Отговор
    Дали са възможност на агент Краснов да нападне Канада от две страни.

    16:24 11.08.2025

  • 11 Да се отбележи

    27 26 Отговор
    Поредното, брутално унижение за кремълския, дърт фашист. 👍🤣

    16:25 11.08.2025

  • 12 А ако беше пристигнало

    18 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    щяха да го изпапат и пак щяха да бъдат мизерници.
    Като сега!!!

    Коментиран от #33

    16:25 11.08.2025

  • 13 хех

    28 24 Отговор
    Ако Аляска беше останала руска, просто днес щеше да е една обикновена радиоактивна кална пустиня, както са останалите 90% от територията и. Нещо яко им е сбъркано в семката.

    Коментиран от #47

    16:25 11.08.2025

  • 14 Дойче

    34 12 Отговор
    А за Германия най лошата сделка е, че ФАЩ им гръмнаха СП и като колонизирана държава купуват пак руски продукт но от ФАЩ и изпаднаха в дълбока рецесия.🤣🤣🤣🤣

    16:26 11.08.2025

  • 15 Е И КВО ОБЩО ИМА

    12 5 Отговор
    С УКРАЙНА И ВОЙНАТА
    ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ПРЕЗ 1917-1922
    ТАМ ЩЕШЕ ДА ИМА НЕКОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ ПОДКРЕПЯН ОТ САЩ
    СЪЩОТО КАТО ТАЙВАН

    16:27 11.08.2025

  • 16 Той навсякъде е

    12 23 Отговор

    До коментар #6 от "Още новини от Украйна":

    като у дома си.
    Само дуто не смее да отиде в цивилизования свят, щото ще му турят гривните.

    16:27 11.08.2025

  • 17 Кажи честно ... 🤣

    10 3 Отговор
    Помните ли вица за Бай Ганьо-Българина, Бай Ганьо -Американеца и Бай Ганьо-Руснака?
    Не е било виц!

    16:28 11.08.2025

  • 18 Вероятно 🤔

    7 18 Отговор
    Двойникът ще отиде в Аляска. 😁

    Коментиран от #53

    16:29 11.08.2025

  • 19 Руснаците си искат Аляска, американците

    4 15 Отговор
    искат украинците да се предадат. Голяма сделка между Краснов и Жужаков!

    16:29 11.08.2025

  • 20 БеГемот

    5 13 Отговор
    Да не стане като с Украйна....да се огледат и хоп ...широка е руската душа....Тръмп да не скимичи после...

    16:30 11.08.2025

  • 21 Решили са

    18 3 Отговор
    Продали са. Тяхно право си е.

    16:30 11.08.2025

  • 22 Коко

    16 11 Отговор
    Лоша сделка за Русия , но добра сделка за Аляска и хората които живеят там . Представям си ако беше останала тази територия част от Русия сега щеше да е една пустош

    16:30 11.08.2025

  • 23 САЩ са основна пречка за

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Още новини от Украйна":

    интересите на СССР, а те са в целия свят. Виц от комунизма.

    16:31 11.08.2025

  • 24 Киро

    11 10 Отговор
    Какво им пречи на братушките,да си я вземат обратно?

    Коментиран от #27, #50

    16:31 11.08.2025

  • 25 САЩ ще им предложат

    5 12 Отговор
    Нова сделка ала-Аляска - САЩ вземат Камчатка, а Русия Покровск.

    16:33 11.08.2025

  • 26 мястото е избрано

    5 8 Отговор
    защото путлер няма да прелита над чужди въздушни оространства, където ако му аварира самолета може да го арестуват и изпратят в Хага.

    Коментиран от #46

    16:34 11.08.2025

  • 27 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "Киро":

    Пречи им томахоук.

    16:34 11.08.2025

  • 28 Факти

    14 12 Отговор
    Най-богатият американски щат, щеше да е най-бедната республика в Руската федерация. Справка република Сака/Якутия.

    16:34 11.08.2025

  • 29 Клоуна пусин 🤡💩

    7 13 Отговор
    На оранжевия му е в кърпа вързан Нобел за мир ако арестува ypoдливото жуже и го предаде в Хага

    16:35 11.08.2025

  • 30 Миротворец

    2 5 Отговор
    наркоманите са го изпили опиянчени само за 2 седмици

    16:35 11.08.2025

  • 31 Кой каза, че не е пристигнало?

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    С него Русия изплаща част от разходите за Кримската война.

    16:35 11.08.2025

  • 32 стоян георгиев

    11 14 Отговор
    Да кажат другарите защо Русия е избивала в Америка индианците? Нали това са го правили само лошите американци?

    16:35 11.08.2025

  • 33 Сатана Z

    22 8 Отговор

    До коментар #12 от "А ако беше пристигнало":

    Едва ли 40% от Руснаците спят в картонени кашони на улицата като американците въпреки ,че САЩ се имат за богата държава?

    Коментиран от #36

    16:35 11.08.2025

  • 34 Саша Грей

    7 10 Отговор

    До коментар #4 от "За тогавашната ситуация":

    Това е точно така! Било е най-доброто за времето си. Трябвали са пари, а територията е била трудна за охрана и контрол.
    Но към ден днешен е малко кофти, защото сега не върви руснаците да си вземат отново своето, както обикновено, защото ще ядат моооого голям бой.

    16:36 11.08.2025

  • 35 Чак пък многополюсен?

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "000":

    Полюсите са два - САЩ и Китай.

    16:37 11.08.2025

  • 36 Ало

    9 11 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Знам за едни 1 милион руснаци, които спят в землянки на СВО.

    Коментиран от #91

    16:38 11.08.2025

  • 37 Малко цифри

    2 7 Отговор
    БВП на щата Аляска за 2024 е $54.88 милиарда.
    БВП на Русия за 2024 е $2173 милиарда.

    Коментиран от #52

    16:39 11.08.2025

  • 38 горски

    16 6 Отговор
    Европа е велик проект, но попадна в престъпни ръце !Европа е проект на Нациите , на Де Гол , на Аденауер ! Европа не е сатанистка клоака на масони, ротшилдовци, радетели на Новия Световен Ред, ковидисти убийци, тоталитаристи които арестуваха 450 милиона свои граждани под ЛЪЖЛИВ ПРЕТЕКСТ !!! Накратко - актуалното управление на ЕС е ПРЕСТЪПНО. То трябва да се изрине до дупка, да се съди и осъди за Престъпления срещу Човечеството ! ЕС да се ПРЕОСНОВЕ и да започне на чисто като Конфедерация на Независими Европейски страни, споделящи общи ценности - ХРИСТИЯНСКИ КОРЕНИ !!!! Семейни ценности - има само мъже и жени !!!!! Криминализиране на зеленият фашизъм, криминализиране на климатичната лъже !!!!! Разрушаване на перките и соларките и РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ЕВРОПА !!!!! Стоп на миграцията и истинска интеграция на влезналите НЕ европейци. Който не приема европейските ценности - чемодан и репатриране !!!!! Мир със съседите , мир с Русия !

    16:39 11.08.2025

  • 39 Червен кхмер

    7 5 Отговор
    Ха ха руснаците дошли и избили местното население.Ама как нали само АсвАбАждАват и присъединяват и за местното население настъпва руски "рай и вечна мизерия.

    16:39 11.08.2025

  • 40 РИТОРИЧНО

    0 3 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ ОТ ЕДНА ХРУШЧОВКА ссср
    ПОСТРОИХА СТО И 98 МЕТРОВ НЕБОСТЪРГАЧ

    16:40 11.08.2025

  • 41 Къв лов за ценни кожи бре

    1 1 Отговор
    В САЩ директно отиваш в затвора ако те хванат опасан с кожи

    16:41 11.08.2025

  • 42 Чичак

    6 9 Отговор
    Най лошата им ,,сделка,, е влизането в Украйна
    Следва, излизане с разпад

    16:41 11.08.2025

  • 43 97434789

    10 0 Отговор
    Както казва едно отче - Голема работа бе! Направили са грешка хората, човешко е! Трябвали са им пари кеш, продали са я. Както е казано и в материала - станала е нерентабилна територия. За онова време никак не е било лесно да се поддържа такова нещо. И днес е слабо заселена, защото кучият студ си оказва влияние.
    Ние какви работи правим с ресурсите и територията си...бая сме задминали московлиите.

    16:43 11.08.2025

  • 44 Ами

    8 3 Отговор
    Някой може ли да даде смислен отговор, защо Аляска става американски щат
    чак през 1959 година, а не през 1867 година когато е била "закупена" ?
    И от къде само две години след края на гражданската война,
    САЩ са намерил 7,2 милиона $ и то в злато, че да я платят?
    Версията за продажбата е много добра ... само че е за наивници :)

    16:44 11.08.2025

  • 45 DW - Пропаганден машинен

    9 0 Отговор
    Гьобелс Веле по-добре да дпре да прави сметка на чуждите пари, а да коментира настоящите събития, как те дори не продадоха държавата си, а я подариха на навлеците от 3-я свят и се превърнаха от Германия в Германистан!

    16:46 11.08.2025

  • 46 Стига с тази дъвка

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "мястото е избрано":

    Няма кой да арестува Путин, щото така дудня пропагандата.

    Коментиран от #55

    16:46 11.08.2025

  • 47 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "хех":

    за техната не знам, ама твоята със сигурност е яко, много яко сбъркана, за семката говорим де.....

    16:48 11.08.2025

  • 48 я дойче теле като знаят да цъкнат за

    9 1 Отговор
    Продажбата на златните концесии на дънди прешъс за под половин % от добивите- най-лошата сделка на
    бг под ръководството на тиквените хора преизбирани от наивни избиратели

    Коментиран от #58, #60

    16:49 11.08.2025

  • 49 Некой си

    6 1 Отговор
    Аляска е продадена, за да може руският цар да върне заема, отпуснат от фамилия Ротшилд, с който Русия финансира Руско-турската война - първата петролна война в историята.
    С тази война Ротшилд стават монополисти при доставката на светилен газ за западна Европа, като придобиват добива и транспорт на газ от Баку до Виена, преди това собственост на Лудвиг Нобел (близък на османската империя и султана).
    Затова на подписване на Санстефанския договор присъстват освен руски и турски дипломати, и граф Едмонд дьо Ротшилд. Дори на прословутата картина го има.

    16:51 11.08.2025

  • 50 1-20

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Киро":

    Питай иранците. Не разбраха откъде им дойде и за един ден останаха без ядрена програма.

    Коментиран от #54

    16:51 11.08.2025

  • 51 ей СЯ К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ще се окоти с пършави русофобчета
    кат зелката клекне и подпише с Русия

    16:52 11.08.2025

  • 52 така е

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Малко цифри":

    БВП на Калифорния за 2023 година е 3.9 трилиона долара.

    16:52 11.08.2025

  • 53 А де

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Вероятно 🤔":

    Е...хубаво да го арестуват ама няма как да стане, нищо че много лидерчета световни го искат така окован. Най-малкото защото това ще значи обявяване на война и ще започне класическа световна война с ядрено оръжие. А и мисля, че Тръмп много пъти беше казал, че изобщо не признава никакви решения на международния съд.

    16:53 11.08.2025

  • 54 Иранците не знам

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "1-20":

    Ама Израел почна да заприличва на Газа, с след като и американската база в Катар удариха иранците, много бързо САЩ и Израел поискаха примирие. Това са реалностите след терористичните нападения на Израел и САЩ.

    16:55 11.08.2025

  • 55 ааа добре

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Стига с тази дъвка":

    ми тогава що не лети в чужбина?

    Коментиран от #59

    16:57 11.08.2025

  • 56 Нали

    4 3 Отговор
    Затова пък България изплаща 32 тома злато на Русия!

    17:00 11.08.2025

  • 57 Пудинг

    1 1 Отговор
    Гледайте си у канчетота вя все чуждото гледате лум пени ни до кла тени...

    17:01 11.08.2025

  • 58 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "я дойче теле като знаят да цъкнат за":

    Да питам защо при Живков и при другите комунисти не се разработиха тези находища?

    Коментиран от #63, #65

    17:05 11.08.2025

  • 59 Щото

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "ааа добре":

    няма работа при нещастници. Както е тръгнало, скоро те ще летят при него на килимчето.

    Коментиран от #80

    17:06 11.08.2025

  • 60 абразив

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "я дойче теле като знаят да цъкнат за":

    Еееееееее това с концесиите тука е в полза на демокрацията и еУроатландското развитие на България... Няма как да е лошо и да се разследва по такъв начин, недей така......

    17:07 11.08.2025

  • 61 КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА

    2 4 Отговор
    .............СЕГА ПА ЩЕ СИ ВЗЕМЕ КРАИНА И МАЛКО ЩЕ КОМПЕНСИРА

    17:07 11.08.2025

  • 62 Летописец

    7 2 Отговор
    Това сме го дъвкали : След поредица Кримски войни , която англосаксонците и турците водят срещу Русия , тя е слаба и изтощена . По това време Франция продава Луизиана на Сащ . Русия реално не може да обслужва администрацията си в Аляска , защото на северния морска път са застанали английските главорези . Така се стига до продажбата .

    Коментиран от #86

    17:07 11.08.2025

  • 63 Некой си

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Стояне, не пиши глупости!
    Кои находища не са били разработени, освен Крумовградското, което ВЕЧЕ СЕ ИЗЧЕРПА и бизнестъ приключва?

    17:08 11.08.2025

  • 64 Не е верно

    5 8 Отговор
    Най-лошата сделка е на Путин с войната срещу Украйна,защото предстои тежък разпад

    Коментиран от #66

    17:09 11.08.2025

  • 65 доктор

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    Що питаш? Русофилът е с интелект на маймуна.

    17:10 11.08.2025

  • 66 Некой си

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "Не е верно":

    Тоя разпад го обещавате от 2008 година.
    Осемнайсти двойник на Путин се смени, а Русия аха да се разпадне.
    Къде ви намират?

    Коментиран от #71

    17:11 11.08.2025

  • 67 редник

    5 1 Отговор
    Статията, меко казано, е повърхностна и тенденциозна.

    Кримската война разкрива слабостите на руската армия и флот - въпреки героизма на защитниците, армията напуска Севастопол. Дървените ветроходи губят битките срещу английските метални параходи и се налага при изтеглянето да бъдат потопени. Руските войници се сражават със стари пушки, а противникът използва доста по-далекобойни пушки с куршуми. Царят и правителството са наясно, че не могат да опазят Аляска при една война срещу Англия и така се стига до продажбата, а с парите започва превъоръжаване на пехотата и ползата от това се вижда при Руско-Турската война 1877-78, за нас Освободителна!

    17:11 11.08.2025

  • 68 Симо

    4 1 Отговор
    Силно изопачена и подвеждаща статия. Истината е, че американците и британците са бандити и пирати по природа. Постоянно подлагали на набези и грабежи корабите на Русия натоварени с ценните товари и до Русия е достигнало нищо! За да се защити и противопостави на тези грабежи, Русия е трябвало да изпрати войска и то сериозна срещу грабителите паразити. Така вече не им излизали сметките и се отказали от територията. Така че нека не ни убеждава статията, колко далновидни са били американците и колко тъпи руснаците, а да е ясно. Американците и британците, най-обикновен КРАДЦИ, от край време грабят т тормозят хора по света и им вземат имуществото.

    17:12 11.08.2025

  • 69 Има филм

    6 4 Отговор
    Показваш, как живеят хората от двете страни, тези в Русия и тези в Аляска. То е трагедия! В Русия са алкохолизирани, без зъби, мрат млади. Оттатък в Аляска пътища, цивилизация...

    17:13 11.08.2025

  • 70 На кой

    2 0 Отговор
    Му пука ,пито платено ,продадено купено ,точка и край

    17:14 11.08.2025

  • 71 Намират ни в овчарника

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Некой си":

    Заедно с теб робе

    Коментиран от #73

    17:15 11.08.2025

  • 72 В В.П.

    2 1 Отговор
    Янките са ограбили и индианците .пратили са ги резервати .Най бедните чукари в САЩ са индианските резервати.Идват като гости и трепят домакините...

    Коментиран от #82

    17:17 11.08.2025

  • 73 Личи си

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Намират ни в овчарника":

    Поне си призна.

    Коментиран от #75

    17:19 11.08.2025

  • 74 Ако беше останала руска

    4 3 Отговор
    Аляска щеше да е същата мизерия като Камчатка!

    Коментиран от #78

    17:21 11.08.2025

  • 75 Никога не съм криел

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Личи си":

    Българският си произход, не като теб руски

    Коментиран от #81

    17:21 11.08.2025

  • 76 След Кримската война

    2 3 Отговор
    която рушляците губят, хазната се изпразни!
    Същото ще е и сега!

    17:22 11.08.2025

  • 77 Азиатец

    3 0 Отговор
    Продажбата е в реда на нещата. Трябвали им пари, продали я. Почти половината от територията си САЩ са закупили от други държави. Най-голямата покупка е Луизиана, която САЩ купуват от Франция през 1803 година за 15 милиона долара. През 1819 г. САЩ купуват Флорида от Испания за 5 милиона. През 1854 г. САЩ купуват от Мексико южна Аризона и Ню Мексико. През 1867 г. САЩ купуват Аляска от Русия за 7,2 милиона долара. През 1903 година наемат част от залива Гуантанамо в Куба. През 1917 г. САЩ купуват Вирджинските острови от Дания.

    Коментиран от #79

    17:22 11.08.2025

  • 78 И, то е ясно

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ако беше останала руска":

    Руснак, където мине трева не никне, само золуми и разпад

    17:23 11.08.2025

  • 79 Плащат си хората

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Азиатец":

    Не като Русия да убива и анексира

    Коментиран от #83, #88

    17:24 11.08.2025

  • 80 много кофти

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Щото":

    верно ли е безработен?

    Коментиран от #87

    17:25 11.08.2025

  • 81 Българина не го ползва САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Никога не съм криел":

    срещу България и Европа. Овчият произход отново се вижда.

    Коментиран от #85

    17:25 11.08.2025

  • 82 Нали знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "В В.П.":

    Как сега живеят индианците в САЩ или пак ще трябва да четеш

    17:26 11.08.2025

  • 83 Русия анексира

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Плащат си хората":

    само в пропагандата за глупаци. В реалността нещата са различни.

    Коментиран от #90

    17:27 11.08.2025

  • 85 Това казвам

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Българина не го ползва САЩ":

    Овчари сме, чубани, примитиви, които чакат някой да ги командва, бащица ни дайте, че комплексите отвътре напират

    Коментиран от #92

    17:28 11.08.2025

  • 86 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Летописец":

    Хубаво сте го дъвкали ... ама не сте го дозъвкали :)
    Франция продава Луизиана на САЩ през 1803 година.
    С парите от продажбата са финансирани Наполеоновите войни.
    След края на Кримската война (въпреки загубата), Русия е в добро финасово състояние.
    "Продажбата" на Аляска е през 1867 година, над 10 (десет) години след края на Кримската война :)

    17:29 11.08.2025

  • 87 Кой това

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "много кофти":

    Ко прочете, ко разбра? Нали знаеш, че евроатлантиците ги ползват за стадо и е редно по няколко пъти да четат, ако евентуално осмислят ко са прочели.

    17:29 11.08.2025

  • 88 Азиатец

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Плащат си хората":

    Там, където могат плащат. Там, където не могат да платят бомбардират. Или правят преврати, цветни революции и майдани.

    Коментиран от #94

    17:30 11.08.2025

  • 89 Стига бе

    2 0 Отговор
    Напротив, сделката е страхотна за Русия. Защото е щяла да загуби Аляска, както е загубила териториите граничещи с нея днес в Канада с градинката днешния Калгари и...Там руските поселения са били малочислени и Руската империя с много по-слаби в си спрямо Британската флот е нямало как да ги защитава. Отделно британците са имали тил във вече завладените колонии в източна Канада с население, земеделска и промишлена продукция. Руските земи осигуряващи земеделска, промишлена продукция и имащи по-голямо руска население са били чак на Урал. А комуникацията с тях е била много трудна през и по вода през Северния океан и по душа през Сибир, а през студените сезони невъзможна. Та тази територия е била незащитена в дори средносрочен план. За сметка на това тогава Русия току ще е усвоила бившите китайски територии и излязла на Тихия океан реално. Завладян в Средна Азия е бил само Северен Казахстан.. Та ползвайки тези пари и превъзходството си в жива сила те завладяват целия този район. А напредващите от Индия британци стигат само до Афганистан. Та такива ми ти работи.

    17:30 11.08.2025

  • 90 Опитай пак с формолировката

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Русия анексира":

    Че шаблона усуква мисълта и езика, а!? Тъпан!

    Коментиран от #93

    17:30 11.08.2025

  • 91 Ехоо

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ало":

    И 2 млн. укри спят вечен сън в общи землянки.

    17:31 11.08.2025

  • 92 Няма лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Това казвам":

    Стига да не ви ползват срещу страната ви като сега. Че така по мязате не на овчари, а на стадото.

    Коментиран от #99

    17:31 11.08.2025

  • 93 Ами опитай

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Опитай пак с формолировката":

    пак да фанеш нещо. Може пък да се получи.

    Коментиран от #95

    17:32 11.08.2025

  • 94 Пак казвам бе

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Азиатец":

    Опетай, работи над шаблона, излез през мисъл от него

    17:32 11.08.2025

  • 95 Опитвам но съм тъп българин

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ами опитай":

    Не като теб с руска гимназия

    Коментиран от #96, #107

    17:33 11.08.2025

  • 96 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Опитвам но съм тъп българин":

    И за жалост тъпите САЩ ги ползва за стадо срещу България и Европа.

    Коментиран от #102

    17:34 11.08.2025

  • 97 васко де гама

    1 0 Отговор
    "" Руските завоеватели дебаркират на остров Кодиак през 1783 година. Те подлагат местните на убийства, гонения и подчинение и основават първите постоянни селища. Започва оживена търговия с кожи."" Британците и американците също изпращат свои ловци на кожи в Аляска, но се опитват да избягват конфликти с Русия, като сключват търговски договори с руснаците."" Забележете тая статия как описват едните и другите нашите предатели ? Един пример - Когато Англичаните воюват в Африка докарват хиляди Индийци които воюват срещу 2 -рото най голямо и войнствено племе след масаите -- зула тъй като загубите били огромни и снабдяването на армията с нови попълнения и боеприпаси и хранa започнал и станал голям проблем се принудили да прекарат ж.п линия до Найроби- днешна Кения . След което прехвърлили хиляди нови военни подразделения от Индия , Англия , Австралия и колониите си като почти избили цялото племе от което останало само малка част . Вождът на племето попаднал в плен Английският Генерал (не помня името му можете да проверите ) заповядал от черепа му да направят чашка и си пиел виното от него . Това ли е им цивилизоваността им ? когото милиони убиха в колониите .

    17:35 11.08.2025

  • 98 Съветският пeHиc аkp0бат

    1 0 Отговор
    Появиха се съобщения, че останките от две бригади на украинските въоръжени сили, наброяващи до 3 000 войника, са обградени близо до язовир Клебан-Бик в ДНР

    17:35 11.08.2025

  • 100 Горбачов разтури СССР за без пари

    2 1 Отговор
    И лиши България от най голямата колония говореща и пишеща на кирилица

    17:35 11.08.2025

  • 101 Не е ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Това казвам":

    Що не чете книжки, а се остави САЩ да те ползва за тъп Българин срещу България и Европа?

    Коментиран от #105

    17:36 11.08.2025

  • 102 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Факт":

    Българин да се нарчам първа тъпост е за мене

    Коментиран от #106

    17:36 11.08.2025

  • 103 Сега България е принудена

    2 0 Отговор
    Да воюва против Русия

    17:36 11.08.2025

  • 104 Иван Иванов

    1 1 Отговор
    ФОРМАЛНО СЪГЛАСНО ДОГОВОРА ЗА АЛЯСКА НЕ СТАВА ДУМА ЗА ПРОДАЖБА А ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ СТО ГОДИНИ, ОЧЕВИДНО ОТ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ НАСАМ АЛЯСКА Е ВЕЧЕ ОТНОВО РУСКА.

    17:37 11.08.2025

  • 107 По - точно си

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Опитвам но съм тъп българин":

    кух хазароnomak с укробска жилка.

    Коментиран от #109

    17:39 11.08.2025

  • 108 Ами там за руски не пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Абе чук, нали":

    Но когато човек е тъп, не знае ко пише и става само да го ползва САЩ срещу България и Европа.

    Коментиран от #110

    17:39 11.08.2025

  • 109 Това е добро

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "По - точно си":

    Значи освен тъпа беге диагоналка с анцуг съм и тва! Еее,спосибо дорогой!

    17:40 11.08.2025

  • 110 Еее,щом си чувал за Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ами там за руски не пишеше":

    Значи добре . Има шанс. Не че си ходил, ама барем си чувал. Я ми преведи Liberté, égalité, fraternité

    17:44 11.08.2025