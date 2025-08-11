Продажбата на Аляска - най-лошата сделка на Русия

През 1867 година руснаците продават Аляска на САЩ за смешната сума от 7,2 милиона долара. Днес Аляска е един от най-богатите американски щати. Как се стига до тази сделка, влязла в историята като най-лошата за Русия?
Аляска се подготвя за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която трябва да се проведе на 15 август.
Мястото не е избрано случайно - най-големият по площ американски щат не само географски е свързан и със САЩ, и с Русия, но и исторически.
Най-лошата сделка в историята
Още през 1729 година датският мореплавател Витус Беринг се опитва да достигне до Аляска с кораб от Камчатка по заръка на руския цар Петър I. През следващите десетилетия руснаците успяват да наложат контрол над територията, кръщавайки я Руска Америка. До 19 век, когато руснаците решават да продадат Аляска на САЩ - сделка, за която вероятно съжаляват и до днес.
Въпреки че през 1867 година Съединените щати купуват Аляска от Русия, връзките с руската история и култура са видими и до днес. Там все още има рускоговорящи общности, руски православни църкви с характерната им архитектура и дори ресторанти и магазини, които предлагат пелмени и други типични за Русия продукти. Войната в Украйна обаче обтегна отношенията между Москва и властите в северния американски щат.
На лов за ценни кожи
Руските завоеватели дебаркират на остров Кодиак през 1783 година. Те подлагат местните на убийства, гонения и подчинение и основават първите постоянни селища. Започва оживена търговия с кожи.
Британците и американците също изпращат свои ловци на кожи в Аляска, но се опитват да избягват конфликти с Русия, като сключват търговски договори с руснаците.
В началото на 19 век руснаците, американците и британците официално определят границите на Аляска. Приема се, че тази огромна територия принадлежи изцяло на Русия. Но тя започва да губи стойността си. Морските видри, които доставят ценните кожи, са почти изтребени. В същото време пътуването до там е катастрофално. На руснаците понякога им отнема месеци, за да стигнат от Москва и Санкт Петербург до отдалечената територия.
Сделка за 7,2 милиона долара
През 1867 година руският цар Александър II решава да се отвърне от Руска Америка. Освен че не вижда ползи от тази отдалечена и ледена територия, той се нуждае и от парите - след Кримската война хазната е празна. И британците, и американците проявяват интерес. Към този момент Британската империя е най-големият противник на Руската империя, а отношенията със Съединените щати са по-скоро добри. Освен това Лондон контролира канадските територии, поради което определено не влиза в плановете на Санкт Петербург да предостави на короната още по-голям контрол над Северна Америка.
Само че възниква проблем - малцина в САЩ смятат, че се нуждаят от тази "градинка за полярни мечки", както наричат Аляска в пресата. Особено в средата на 1860-те години, когато Вашингтон се опитва да се справи с последиците от гражданската война, която тъкмо е приключила. Затова руският посланик в САЩ трябва да действа. Едуард де Стокъл започва мащабна кампания, която цели да убеди американските политици да подкрепят закупуването на Аляска, като Стокъл включително подкупва политици да работят в негова полза. В американските вестници започват да се появяват статии на убедени привърженици на сделката. И накрая тя успява: американският държавен секретар Уилям Сюард и руският посланик Стокъл постигат сделката на века. Покупната цена е 7,2 милиона долара.
Един от най-богатите американски щати
През октомври 1867 година руснаците тържествено предават Аляска на САЩ. Само 50 години по-късно американците вече са извлекли седемдесет пъти повече от покупната цена, отбелязва германската обществена медия WDR. Първо е жълтото злато, което се намира там в големи количества, а по-късно е открито и черното злато - петролът.
И до днес продажбата на Аляска се смята за една от най-лошите сделки в историята, от която Русия губи изключително много. За САЩ обаче тя е изключително изгодна: Аляска е богата на полезни изкопаеми, а моретата и реките са богати на риба. През 1959 година Аляска става 49-ият американски щат, а днес тя е сред петте най-богати щата в САЩ.
