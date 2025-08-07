Евростат: Българите пушат най-много в Европейския съюз

Европейската статистическа служба Евростат разкри в кои държави в Европейския съюз се пуши най-много, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).
България е на първо място с негативната класация по брой пушачи – 37% от населението на 15 или повече години пуши. Следват Гърция с 36% и Хърватия с 35%. В България 49% от мъжете на 15 или повече години пушат, докато при жените процентът е 27.
През 2023 г. 24% от населението на ЕС е пушило, което показва намаление с 2 процентни пункта в сравнение с 2017 г. (26%). Швеция отчита най-нисък дял на пушачите (8%) сред населението на 15 или повече години, следвана от Нидерландия (11%) и Дания (14%).
Близо половината от мъжкото население пуши в България (49%), Латвия (48%) и Литва (43%). Сред жените най-високите нива на тютюнопушене са регистрирани в Гърция (32%), Хърватия (30%) и Румъния (29%).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсулът Фонда Гладен
10:11 07.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мальовица
10:15 07.08.2025
6 оня с коня
10:15 07.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 голям смях
10:16 07.08.2025
9 Ши пушат
10:16 07.08.2025
10 Кумунизма
Коментиран от #28
10:16 07.08.2025
11 !не!
10:16 07.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МирО
10:17 07.08.2025
14 дядото
10:18 07.08.2025
15 Пушенето се намалява
10:18 07.08.2025
16 пенчо
Коментиран от #20, #23, #29
10:20 07.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И как го разбрахте че
10:20 07.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ще се събират и повече налози
До коментар #16 от "пенчо":Дръжки.... А и да е верно, теб тва какво те засяга?
10:22 07.08.2025
21 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
10:23 07.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 по 5-7 евро като е в европата
До коментар #16 от "пенчо":Ама и когато доходите станат като е в европата ... и ще си сеем тютюн по балконите и на покривите
10:24 07.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пушенето спаси българите от
10:26 07.08.2025
26 здраве да е
10:26 07.08.2025
27 Дедовия
10:26 07.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ясно
До коментар #16 от "пенчо":Ти си веган пушач на пури за многократна употреба...
10:28 07.08.2025
30 Българин
10:28 07.08.2025
31 Всеки да си сее тютюн
Коментиран от #33
10:30 07.08.2025
32 Мда
Моя колежка беше казала че каквото и да стане, няма да спре да ги пуши 😁
Опасна красота да Тея цигари,поне аз нямам този вреден навик
Коментиран от #34
10:33 07.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Лекар
До коментар #32 от "Мда":Нека позная, вече не е между живите ?
10:34 07.08.2025
35 Злобното Джуджи
Про3д народ, про3ди идеали 😁
10:39 07.08.2025
36 Я пък тоя
10:40 07.08.2025
37 сетих се за един виц:
-Тате, тате, ще пушиш по-малко!
-Не, мойто момче, ти ще ядеш по-малко !
10:41 07.08.2025
38 Кви цигари бре
10:41 07.08.2025
39 Отказал цигарите от раз вече 18 години
Коментиран от #45
10:43 07.08.2025
40 Погледнато реално
Коментиран от #42
10:43 07.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ха така
До коментар #40 от "Погледнато реално":опиума и марихуаната също са земеделски продукти. Субсидии даже трябва да има.
Коментиран от #47
10:46 07.08.2025
43 Двамата ми дядовци
10:47 07.08.2025
44 Гласове от зайчарника в Банкя
10:53 07.08.2025
45 Я пък тоя
До коментар #39 от "Отказал цигарите от раз вече 18 години":Най-лесно се отказват цигарите, аз лично 12 пъти съм ги отказвал.🤣
10:57 07.08.2025
46 Ддд
10:59 07.08.2025
47 Ами то има бре
До коментар #42 от "ха така":Субсидии реално има в половината щатове на САЩ и Канада. За медицинската марихуана има!
10:59 07.08.2025