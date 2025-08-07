Евростат: Българите пушат най-много в Европейския съюз

Европейската статистическа служба Евростат разкри в кои държави в Европейския съюз се пуши най-много, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

България е на първо място с негативната класация по брой пушачи – 37% от населението на 15 или повече години пуши. Следват Гърция с 36% и Хърватия с 35%. В България 49% от мъжете на 15 или повече години пушат, докато при жените процентът е 27.

През 2023 г. 24% от населението на ЕС е пушило, което показва намаление с 2 процентни пункта в сравнение с 2017 г. (26%). Швеция отчита най-нисък дял на пушачите (8%) сред населението на 15 или повече години, следвана от Нидерландия (11%) и Дания (14%).

Близо половината от мъжкото население пуши в България (49%), Латвия (48%) и Литва (43%). Сред жените най-високите нива на тютюнопушене са регистрирани в Гърция (32%), Хърватия (30%) и Румъния (29%).