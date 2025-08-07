Новини
Свят »
Евростат: Българите пушат най-много в Европейския съюз
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

Евростат: Българите пушат най-много в Европейския съюз

7 Август, 2025 10:09 694 47

  • тютюнопушене-
  • ес-
  • евростат-
  • sir-
  • цигари

Швеция отчита най-нисък дял на пушачите (8%), следвана от Нидерландия (11%) и Дания (14%)

Евростат: Българите пушат най-много в Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

Европейската статистическа служба Евростат разкри в кои държави в Европейския съюз се пуши най-много, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

България е на първо място с негативната класация по брой пушачи – 37% от населението на 15 или повече години пуши. Следват Гърция с 36% и Хърватия с 35%. В България 49% от мъжете на 15 или повече години пушат, докато при жените процентът е 27.

През 2023 г. 24% от населението на ЕС е пушило, което показва намаление с 2 процентни пункта в сравнение с 2017 г. (26%). Швеция отчита най-нисък дял на пушачите (8%) сред населението на 15 или повече години, следвана от Нидерландия (11%) и Дания (14%).

Близо половината от мъжкото население пуши в България (49%), Латвия (48%) и Литва (43%). Сред жените най-високите нива на тютюнопушене са регистрирани в Гърция (32%), Хърватия (30%) и Румъния (29%).


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсулът Фонда Гладен

    8 2 Отговор
    Веднага да платят 999 милиарда на Америка, задето ползват технологиите й !

    10:11 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мальовица

    2 1 Отговор
    Направо са изгубили....най вече трето половите хахаха

    10:15 07.08.2025

  • 6 оня с коня

    6 5 Отговор
    вдигнете цената на цигарите, поне двойно я вдигнете и акциза им вдигнете и на ракията посегнете, кво ги чакате тия българи

    10:15 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 голям смях

    6 2 Отговор
    Нека има глад и мраз,само бай дончо да е с нас!

    10:16 07.08.2025

  • 9 Ши пушат

    7 1 Отговор
    Що да не пушат

    10:16 07.08.2025

  • 10 Кумунизма

    2 4 Отговор
    Пуше пие и умира млад

    Коментиран от #28

    10:16 07.08.2025

  • 11 !не!

    5 2 Отговор
    В Испания и Франция пушат повече, бил съм там.

    10:16 07.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МирО

    8 2 Отговор
    Могат да си го позволят - пушат?!?!

    10:17 07.08.2025

  • 14 дядото

    3 2 Отговор
    а какви ли са причините за тези показатели-стр ес,ми зер ия,опр оста чав ане и пр.

    10:18 07.08.2025

  • 15 Пушенето се намалява

    7 1 Отговор
    Ама рак на белия дроб се увеличава нали? На всякъде в Европа

    10:18 07.08.2025

  • 16 пенчо

    2 8 Отговор
    Цените на цигарите са едно от най ниските в Европата. Какво да се очаква. Я ги направете по 5-7 евро като е в европата и да видим тогава статистиката. Ще се събират и повече налози за държавата

    Коментиран от #20, #23, #29

    10:20 07.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И как го разбрахте че

    5 2 Отговор
    Близо половината от мъжкото население пуши в България (49%) ? А? Що да не е 89% ? Коя и как я направи тази анкета

    10:20 07.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ще се събират и повече налози

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "пенчо":

    Дръжки.... А и да е верно, теб тва какво те засяга?

    10:22 07.08.2025

  • 21 оня с коня

    2 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    10:23 07.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 по 5-7 евро като е в европата

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "пенчо":

    Ама и когато доходите станат като е в европата ... и ще си сеем тютюн по балконите и на покривите

    10:24 07.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пушенето спаси българите от

    4 2 Отговор
    Ковида! Ясно трябва да се каже че пушач умрял от ковид няма

    10:26 07.08.2025

  • 26 здраве да е

    3 1 Отговор
    Като станат 12 Евро кутия цигари и ще се кротнат. Европейците не са отказали цигарите от хубаво.

    10:26 07.08.2025

  • 27 Дедовия

    3 4 Отговор
    Тва е щот цигарите са прекалено евтини тук. Време е да се повиши акциза за тютюна.

    10:26 07.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "пенчо":

    Ти си веган пушач на пури за многократна употреба...

    10:28 07.08.2025

  • 30 Българин

    3 2 Отговор
    Да вдигнат акциза така, че 1 кутия да струва 120лв. после нека си купуват цигари.

    10:28 07.08.2025

  • 31 Всеки да си сее тютюн

    3 0 Отговор
    И никакви данъци да не плаща. 3-4 кила сух на година стигат

    Коментиран от #33

    10:30 07.08.2025

  • 32 Мда

    0 4 Отговор
    Имал съм бивш колега,пуши като комин,6 кутии на ден
    Моя колежка беше казала че каквото и да стане, няма да спре да ги пуши 😁
    Опасна красота да Тея цигари,поне аз нямам този вреден навик

    Коментиран от #34

    10:33 07.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Лекар

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мда":

    Нека позная, вече не е между живите ?

    10:34 07.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    3 4 Отговор
    Българите сме изключително про3д народ !!!
    Про3д народ, про3ди идеали 😁

    10:39 07.08.2025

  • 36 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    По този случай да запалим по цигара!

    10:40 07.08.2025

  • 37 сетих се за един виц:

    4 1 Отговор
    Цигарите поскъпнали драстично.Малкият Иванчо се радва
    -Тате, тате, ще пушиш по-малко!
    -Не, мойто момче, ти ще ядеш по-малко !

    10:41 07.08.2025

  • 38 Кви цигари бре

    5 1 Отговор
    Половин България вода пие с уран и цялата менделеева таблица вие за цигарите сте се притеснили

    10:41 07.08.2025

  • 39 Отказал цигарите от раз вече 18 години

    2 3 Отговор
    Само слабаците без воля не могат да спрат цигарите.

    Коментиран от #45

    10:43 07.08.2025

  • 40 Погледнато реално

    3 1 Отговор
    Цигарите и тютюна като земеделски продукт въобще не трябва акциз да имат

    Коментиран от #42

    10:43 07.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ха така

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Погледнато реално":

    опиума и марихуаната също са земеделски продукти. Субсидии даже трябва да има.

    Коментиран от #47

    10:46 07.08.2025

  • 43 Двамата ми дядовци

    3 0 Отговор
    Пушеха Арда без филтър от 25 ст. поне 50-60 години. Единият почина на 87 години а другият на 91

    10:47 07.08.2025

  • 44 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 1 Отговор
    Бацо пуши пури от скъпитеее, щото е Дон! Има шкаф, угажда си😉

    10:53 07.08.2025

  • 45 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Отказал цигарите от раз вече 18 години":

    Най-лесно се отказват цигарите, аз лично 12 пъти съм ги отказвал.🤣

    10:57 07.08.2025

  • 46 Ддд

    0 0 Отговор
    В Швеция, Дания и Холандия, минават направо на дрога.

    10:59 07.08.2025

  • 47 Ами то има бре

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "ха така":

    Субсидии реално има в половината щатове на САЩ и Канада. За медицинската марихуана има!

    10:59 07.08.2025