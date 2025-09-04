Новини
Свят »
Белгия »
Повечето от внесените незаконно в Белгия цигари идват от България

Повечето от внесените незаконно в Белгия цигари идват от България

4 Септември, 2025 10:54 474 8

  • цигари-
  • тютюнопушене-
  • белгия-
  • българия

От България пристигат 45,4 на сто от незаконно внесените тютюневи изделия

Повечето от внесените незаконно в Белгия цигари идват от България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-големият дял на внасяните незаконно в Белгия цигари идва от България, съобщават белгийски медии. Отбелязва се, че в последните години се наблюдава чувствително увеличение на контрабандата заради повишението на акциза върху тютюневите изделия в Белгия, предаде БТА.

В последните години средната цена на пакет цигари в Белгия нарасна от 6,39 на 10,57 евро, като мярката бе въведена, за да се ограничи употребата на цигари. Властите отчитат, че е постигнат обратен ефект – нараства незаконният внос на евтини цигари, като същевременно белгийският бюджет е загубил 692 милиона евро приходи между 2020 и 2024 година. Само за първото тримесечие на тази година 34,6 на сто от изпушените цигари в страната не са донесли бюджетни приходи, докато миналата година този дял е бил 26,9 на сто, сочи проучване.

От незаконните цигари в Белгия едва 2,9 на сто са фалшиви, докато 31,7 на сто са произведени законно, но са внесени в нарушение на правилата, които предвиждат, че всеки пътник може да пренася в багажа си до два стека цигари.

От България пристигат 45,4 на сто от незаконно внесените тютюневи изделия, от Люксембург, където акцизите са чувствително по-ниски - 14,7 на сто, от Турция – 7,8 на сто. Отчита се значителен внос също от Румъния, Мароко и Албания. Според експерти в тази област това, че някои от тези държави не са туристически, води до извода, че става дума за организирана контрабанда.

Федерацията на тютюнопроизводителите от Белгия и Люксембург е на мнение, че колкото повече акцизите се повишават, толкова по-широки възможности се отварят пред престъпните мрежи. От организацията призовават белгийското правителство да преразгледа подхода си към акцизите и ограниченията срещу електронните цигари.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    7 0 Отговор
    Не е вярно. МВР не допуска контрабанда!

    10:56 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    По време на ударите по Иран камионите с цигари си вървяха от Иран към България и Европа.

    10:57 04.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    8 0 Отговор
    Има увеличение защото сега се дели на две.За Бойко и за Шиши

    10:58 04.09.2025

  • 4 Дебелан Шишман

    8 0 Отговор
    нищо не зная отде идат

    10:58 04.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Не ги разбирам тези неща с контрабандата ама се питам ?Ако в България има голямо количество реколта тютюн и са евтини цигарите ,защо тулумите политици не сключи легален договор да се продават бг.цигари в Европа или само лъжат и краде бг.народ? Защо няма български стоки в магазините а с гръцки ,украински, Лат.Америка и Америка стоки е залято.

    11:02 04.09.2025

  • 6 минувач

    1 1 Отговор
    От укрин и българин освен бабаит друго не става !

    11:07 04.09.2025

  • 7 Един

    3 0 Отговор
    Ми белгийците и те подкрепят мутренското управление в България и се радват на Шиши и Буци - били им партньори! Да не мрънкат, че Шиши и Буци ги клатят с контрабанда на цигари и дрога!!

    11:08 04.09.2025

  • 8 Шенген/менген

    1 0 Отговор
    Как така са незаконни като са със платени данъци и акцизи в друга също така европейска и шнгенска страна ??

    11:12 04.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания