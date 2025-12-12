SIR: Масовите протести в България свалиха правителството

След масовите протести в България, когато стотици хиляди хора излязоха по улиците на градовете в балканската страна, премиерът Росен Желязков подаде оставка, пише SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Изданието коментира, че решението идва в решаващ момент, тъй като България приема еврото за своя валута на 1 януари.

Премиерът Росен Желязков заяви при обявяването на оставката, че правителството се вслушва в гласа на гражданите, а те искат именно едно – оставка.

Лидерът на основната управляваща партия Бойко Борисов заяви, че не вижда „никакви нередности в действията на правителството“.

Според опозицията в лицето на ПП-ДБ следващата стъпка са предсрочни парламентарни избори, които „трябва да се проведат честно и без манипулации“.