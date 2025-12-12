Новини
SIR: Масовите протести в България свалиха правителството
  Тема: Servizio Informazione Religiosa

12 Декември, 2025 18:15 650 10

  • sir-
  • оставка-
  • протест-
  • българия

Според опозицията следващата стъпка са предсрочни парламентарни избори, които „трябва да се проведат честно и без манипулации“

Снимка: БГНЕС
Servizio Informazione Religiosa Servizio Informazione Religiosa

След масовите протести в България, когато стотици хиляди хора излязоха по улиците на градовете в балканската страна, премиерът Росен Желязков подаде оставка, пише SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Изданието коментира, че решението идва в решаващ момент, тъй като България приема еврото за своя валута на 1 януари.

Премиерът Росен Желязков заяви при обявяването на оставката, че правителството се вслушва в гласа на гражданите, а те искат именно едно – оставка.

Лидерът на основната управляваща партия Бойко Борисов заяви, че не вижда „никакви нередности в действията на правителството“.

Според опозицията в лицето на ПП-ДБ следващата стъпка са предсрочни парламентарни избори, които „трябва да се проведат честно и без манипулации“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Не сме чалгари, не сме тиквеници и определено не сме свине

    Коментиран от #3

    18:16 12.12.2025

  • 2 Скорец

    1 12 Отговор
    Масовите простипеерасти в България свалиха правителството!

    18:17 12.12.2025

  • 3 Капитан Крийч

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Целият свят се смее на Ганю, а той се пъчи и тупа по косматите гърди.

    18:19 12.12.2025

  • 4 Гост

    8 3 Отговор
    "...правителството се вслушва в гласа на гражданите, а те искат именно едно – оставка."
    Интересно, как чухте това, а не чухте гласа на 600 хиляди българи с искане за референдум относно въвеждане на еврото в България.

    Коментиран от #6

    18:20 12.12.2025

  • 5 Б. Методиев. Б

    6 1 Отговор
    Аз тези не ги познавам и незнам какво са сгафили, с премиера Желязков вчера се запознах, това правителство не е мое, то е на опозицията, на протестиращите, на Байряма, на Хулио Веласкес треньора на левски, и на ония налъм от президентството, оправяйте се.

    18:22 12.12.2025

  • 6 Милен

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Айде стига с тази драма с "Еврото", националните валути са присъщи само за суверенните държави а ние отдавна не сме такава. Така, че няма как да си запазим валутата.

    18:23 12.12.2025

  • 7 Точно заради

    3 1 Отговор
    Приемането на еврото напук на хората паднаха …. Бях там добре чух какво казват и млади и стари ………………

    18:24 12.12.2025

  • 8 Хайде да помислим

    2 0 Отговор
    Всяка партия си има ижинеееери които са учили цял живот "технология на тълпата". Битката искаше да ни вкара в Европа по заповед от Брюксел. Обаче знаейки каква трагедия ни очаква, умно намериха начин да се стигне до протести и да подадат оставка. Сега всичко ще бъде натоварено на гърба на временното правителство.

    Коментиран от #10

    18:36 12.12.2025

  • 9 Ами

    3 0 Отговор
    В държавите определящи се за дамокрации, изборите винаги са честни.
    Случвало се е понякога да се касират избори,
    но тава е защото не е победила "демокрацията" :)

    18:40 12.12.2025

  • 10 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде да помислим":

    Е па ние сме си Европа от повече от 1400 години. Не бъркай ЕС (чиято територия е по-малко от 50% от европейската) с тази на Европа като континент.

    18:44 12.12.2025