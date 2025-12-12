SIR: Масовите протести в България свалиха правителството

След масовите протести в България, когато стотици хиляди хора излязоха по улиците на градовете в балканската страна, премиерът Росен Желязков подаде оставка, пише SIR (Servizio Informazione Religiosa).
Изданието коментира, че решението идва в решаващ момент, тъй като България приема еврото за своя валута на 1 януари.
Премиерът Росен Желязков заяви при обявяването на оставката, че правителството се вслушва в гласа на гражданите, а те искат именно едно – оставка.
Лидерът на основната управляваща партия Бойко Борисов заяви, че не вижда „никакви нередности в действията на правителството“.
Според опозицията в лицето на ПП-ДБ следващата стъпка са предсрочни парламентарни избори, които „трябва да се проведат честно и без манипулации“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
18:16 12.12.2025
2 Скорец
18:17 12.12.2025
3 Капитан Крийч
До коментар #1 от "ООрана държава":Целият свят се смее на Ганю, а той се пъчи и тупа по косматите гърди.
18:19 12.12.2025
4 Гост
Интересно, как чухте това, а не чухте гласа на 600 хиляди българи с искане за референдум относно въвеждане на еврото в България.
18:20 12.12.2025
5 Б. Методиев. Б
18:22 12.12.2025
6 Милен
До коментар #4 от "Гост":Айде стига с тази драма с "Еврото", националните валути са присъщи само за суверенните държави а ние отдавна не сме такава. Така, че няма как да си запазим валутата.
18:23 12.12.2025
7 Точно заради
18:24 12.12.2025
8 Хайде да помислим
18:36 12.12.2025
9 Ами
Случвало се е понякога да се касират избори,
но тава е защото не е победила "демокрацията" :)
18:40 12.12.2025
10 Милен
До коментар #8 от "Хайде да помислим":Е па ние сме си Европа от повече от 1400 години. Не бъркай ЕС (чиято територия е по-малко от 50% от европейската) с тази на Европа като континент.
18:44 12.12.2025